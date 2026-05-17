Чуда не случилось. Нганну уничтожил Линса в первом раунде

В ночь на 17 мая в Лос-Анджелесе состоялся дебютный турнир лиги Most Valuable Promotions по ММА. В рамках основного карда свой поединок провёл один из самых опасных тяжеловесов современности — бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну. Его соперник стал бразилец Филипе Линс.

Нганну покинул UFC в 2022 году и тогда же подписался в лигу PFL. Несмотря на высокие ожидания от этого соглашения, камерунец с тех пор провёл лишь один поединок по правилам ММА и осенью 2024 года победил техническим нокаутом Ренана Феррейру. После этого боёв Фрэнсис вообще не проводил. Кроме того, в последние годы Нганну успел попробовать себя в боксе, как и хотел. Сначала Хищник проиграл раздельным решением в близком бою Тайсону Фьюри, а спустя несколько месяцев, в марте 2024-го, был нокаутирован Энтони Джошуа. Покинув PFL в 2026 году, Нганну подписал контракт на бой в MVP.

Соперник Фрэнсиса Филипе Линс выступал в топовых лигах, в том числе в Bellator, но звёзд с неба не хватал. Главным достижением 40-летнего бразильца в карьере является победа в Гран-при PFL в 2018 году. После этого он подписался в UFC, где после двух поражений победил четыре раза подряд, но всё равно был уволен из организации. Последний поединок Линс провёл в марте 2024 года, добился победы решением над Ионом Куцелабой и с тех пор не выступал. Бой с Нганну стал для Линса самой большой возможностью в карьере, пускай в него вообще никто не верил перед самим поединком.

Нганну начал без раскачки с хлёсткого лоу-кика, а после первого же сближения Линс попытался спастись в клинче, но не сумел удержать соперника у сетки. Нганну освободился и хорошо пробил коленом, потряс бразильца, однако не сумел добить его на земле. Линс смог подняться, даже вступил в размен, попал сам, но при этом пропустил несколько тяжёлых панчей. После этого бойцы вновь сошлись в клинче у сетки и долго не могли разойтись.

Как только Нганну оторвался от Линса и получил возможность нанести удар, то сполна этим воспользовался. Сначала Фрэнсис попал левым апперкотом, а затем добил левым боковым — Линс рухнул и рефери остановил бой. Максимально уверенное возвращение Нганну в ММА и ожидаемое уничтожение Филипе. Линс старался, но шансов было не очень много.