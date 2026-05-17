Роузи победила за 17 секунд. Карано даже не пыталась сопротивляться

Дебютный турнир MVP автор этих строк ожидал без особого любопытства. К сожалению, Джейк Пол решил запускать свой ММА-промоушен через изрядно потускневших звёзд прошлого. Разве кто-то в 2026 году ещё воспринимает Нейта Диаза как топового бойца? Или кому-то реально интересен Майк Перри? Да, Полу удалось пригласить Фрэнсиса Нганну, который настолько удачно ушёл из UFC, что за три года подрался по правилам ММА один раз. Но подобрать ему соперника в уровень не получилось: Фелипе Линс выглядел проигравшим ещё до боя и ожидаемо улетел в нокаут.

Главный поединок на бумаге тоже не особо вдохновлял. Давайте сразу проясним позицию редакции: женские ММА имеют полное право на существование и если девушка хочет драться, пусть это делает. Ронда Роузи — легенда смешанных единоборств, которая золотыми буквами вписала своё имя в историю ММА. Джина Карано — звезда калибром поменьше, но тоже оставившая заметный след в спорте. Совсем разные как спортсменки, но обе харизматичные и красивые — казалось бы, что плохого в том, что они подерутся? Проблема в длительной спортивной паузе Ронды и Джины. За время этого самого простоя ММА ушли настолько далеко вперёд, что смотреть бой попросту не хотелось. Роузи не дралась десять лет, Карано семнадцать, обе за этот период ещё и не помолодели — что интересного они могли показать?

К сожалению, получилось даже хуже ожидаемого. «Великий поединок» продлился всего полтора десятка секунд: возня в партере закончилась коронным армбаром от Роузи. Карано очень легко отдала руку и как будто вообще не пыталась сопротивляться. Вот и всё. Распипаренный как «убийца UFC» турнир отметился вот таким главным событием, в котором Ронда легко поймала на сабмишен соперницу, не дравшуюся 17 лет. После поединка девушки обнимались, весело улыбались и всячески демонстрировали радость. Роузи и Карано отлично заработали, почему бы им и не порадоваться.

Вряд ли эту самую радость, конечно, испытывал Джейк Пол, которого точно не мог удовлетворить подобный поединок. Бой, который он так долго пиарил, оказался 17-секундным разочарованием для всех зрителей. Посмотрим, что придумает блогер дальше, но пока можно констатировать — первый турнир MVP и его главное событие получились не очень интересными.