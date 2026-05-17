Макгрегор возвращается в UFC — и это не сон! Подерётся с крутым ударником

В самый разгар турнира Джейка Пола MVP MMA 1 президент UFC Дана Уайт перетянул внимание мира единоборств на себя. Он официально анонсировал долгожданное возвращение Конора Макгрегора в октагон – и это не шутка. 11 июля на UFC 329 ирландец проведёт бой против Макса Холлоуэя.

Получается, что к моменту возвращения Конора в откагон его простой составит ровно пять лет. Последний поединок Макгрегор провёл в июле 2021 года, проиграв Дастину Порье в третьем очном бою. То противостояние завершилось серьёзной травмой ноги ирландца, он долго восстанавливался, но при этом постоянно напоминал о себе и кричал о скором возвращении. Макгрегор рвался провести четвёртый бой с Порье: мол, в последнем поединке Бриллиант победил только благодаря травме ирландца. Параллельно Конор строил большие планы по возвращению чемпионских поясов.

Конор Макгрегор после поражения от Дастина Порье Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Но для этого нужно было вернуться к боям, а это оказалось сложной задачей для Конора. Чем больше проходило времени, тем меньше казались шансы на камбэк Макгрегора. Ирландец кайфовал от жизни вне боёв: постоянные вечеринки, алкоголь, яхты, клубы и, конечно, различные скандалы и судебные дела – Конор был слишком занят для тренировок и боёв.

Надежду на возвращение Макгрегора в 2023 году подарило шоу The Ultimate Fighter, где Конор вместе с Майклом Чендлером выступил в качестве наставников команд. Кульминацией сезона шоу должен был стать их очный поединок, но проект прошёл, а бой никак не анонсировали. Чендлер потратил два года на то, чтобы получить этот поединок, смиренно ждал и не принимал другие предложения, однако в итоге даже Майкл понял, что ждать Конора – идея не самая умная.

Ещё одной надеждой на возвращение Макгрегора стал турнир UFC в Белом доме. Казалось, уж кто точно должен участвовать в таком историческом ивенте, так это Конор – самая большая звезда промоушена за всю его историю. Тем более что Макгрегор в хороших отношениях с Дональдом Трампом. Увы, ирландца не оказалось в карде масштабного турнира, но Дана Уайт решил пойти по-другому пути. Он приберёг возвращение Конора для другого турнира, и есть ощущение, что UFC 329 соберёт даже больше зрителей, чем турнир в Белом доме.

Что означает возвращение Конора в UFC? Понятно, что с точки зрения медиа и зрительского интереса это колоссальное событие. Это тысячи проданных билетов, это миллионы зрителей у экранов. Но есть ли в этом хоть какая-то спортивная составляющая? Вряд ли. Те, кто следит за социальными сетями Конора, знают, что видео и фото с тренировок в них появляются гораздо реже, чем с очередных вечеринок. Да и ленивое потягивание гантелей на собственной яхте вряд ли можно назвать серьёзной подготовкой.

За время отсутствия Конор сильно изменился даже внешне, солидно «заплыл» и вообще не похож на парня, который готов возвращаться не просто в бои, а в бои самого высокого уровня. Руки и ноги помнят удары, технику – это можно допустить, но во всём остальном Конор серьёзно просел. Видео его спаррингов вызывают саркастическую улыбку: Макгрегор медленный, тяжёлый и начинает дышать даже от нескольких минут работы на лапах. К форме Конора огромные вопросы, и есть ощущение, что если Макс не станет отдавать бой Макгрегору за хороший чек, то шансов победить у Конора крайне мало. Макс постоянно тренируется, регулярно проводит бои и находится в хорошей форме. Если учитывать, что Холлоуэй не пощадил Дастина Порье в прощальном поединке на его родине, хотя отношения у них куда лучше, чем с Конором, есть ощущение, что и возвращение Макгрегора Макс не прочь омрачить.

Единственным преимуществом Конора может стать весовая категория, так как бой анонсирован в полусреднем весе, где Макс никогда не дрался. Холлоуэй и в лёгком-то дивизионе поселился не так давно, а тут полусредний. Однако на этом, пожалуй, всё. Конор и пять лет назад был далёк от оптимальной формы, что уж говорить про его кондиции после пятилетнего «загула».

Как бы то ни было, возвращение Макгрегора – масштабное событие, которое по зрительскому интересу действительно может превзойти кард турнира в Белом доме. Как бы вы ни относились к Конору, он тот боец, который вывел ММА на новый уровень популярности: многие фанаты заинтересовались смешанными единоборствами именно из-за Макгрегора. И 11 июля все они будут смотреть на легендарное возвращение Конора – чем бы оно не закончилось.