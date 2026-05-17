Крах главного гангстера. Перри брутально избил Диаза

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, прошёл дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions. Организаторы подготовили мощный кард соревнований, который изобиловал громкими именами. Очень любопытно было последить за возвращением Нейта Диаза. Один из главных гангстеров в истории смешанных единоборств вернулся в клетку. Противостоял ему Майк Перри, который давно и крайне удачно проявляет себя в кулачных боях. Поэтому поединок представлял большой интерес. Фанаты с нетерпением ждали ожесточённую рубку. Особенно на фоне того, что оба парня – лютые ударники.

Стоит отметить, что после анонса боя большим фаворитом шёл Перри. И у этого были свои причины. Он демонстрировал максимальную форму в лиге Bare Knuckle FC, причём катком проходился практически по всей оппозиции. Платиновому всего 34 года. А в MMA у него был неплохой рекорд – 14-8. Да, звёзд с неба парень не хватал. Но сейчас в ударке выглядит максимально крутым и опасным. Диаз в свои 41 провёл последний официальный поединок в смешанных единоборствах в 2022 году. Победил Тони Фергюсона, который уже тогда откровенно «плыл» и не мог никого одолеть. А на финишном отрезке в UFC выдал статистику 1-2.

Продолжил Диаз выступать в боксе. Однако там успехи были не самыми однозначными. Джейку Полу Нейт, например, проиграл. Причём столкнулся с хейтом за то, что не показал ничего особенного. И уступил единогласным вердиктом. В итоге Гангстер перезагрузился и в 2024 году провёл поединок с Хорхе Масвидалем. В том бою Диаз оказался сильнее оппонента большинством голосов рефери. А затем ушёл в тень. И не было понимания, в каком именно состоянии вернётся Нейт. Даже во время карьеры в UFC он не всегда был в праймовой форме. Связано это было с вредными привычками и довольно развязным образом жизни.

Начало полностью осталось за Майком. Он активно бросился вперёд. И, показалось, несколько раз достал оппонента. Но Нейт всегда славился своим «держаком». Диаз попытался перетерпеть соперника. И несколько раз потревожил того в партере. В определённый момент даже показалось, что вполне реальным вариантом выглядит переход на болевой. Однако Майк вернулся в стойку и продолжил набрасывать удары. Правда, атаки от Нейта становились всё более акцентированными и интересными. На старте последней минуты раунда лицо каждого из парней начало покрываться кровью. Но первую пятиминутку соперники всё-таки отстояли.

Во втором раунде доминация Перри продолжилась. Он выглядел круче. Причём со временем Майк продемонстрировал всю нереальную силу кулаков. Он начал буквально разбивать Нейта. Лицо Диаза стало буквально заливать кровью. Ему пришлось буквально терпеть, чтобы «дожить» до конца пятиминутки. Правда, в октагон вышел судья, который довольно быстро вынес свой вердикт. И сообщил, что Диаз не может продолжать борьбу. Перри забрал очень убедительную победу.

Майк оказался сильнее и в очередной раз продемонстрировал, что в его руках фантастическая сила. Перри почувствовал, что и дальше может развиваться в смешанных единоборствах. А вот для Диаза, скорее всего, этот бой стал последним в MMA.