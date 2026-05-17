Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Нейт Диаз — Майк Перри, обзор боя, кто победил, результат поединка, турнир MVP

Крах главного гангстера. Перри брутально избил Диаза
Сергей Сорокин
Нейт Диаз — Майк Перри, обзор боя
Комментарии
От серьёзных последствий Нейта спас врач.

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, прошёл дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions. Организаторы подготовили мощный кард соревнований, который изобиловал громкими именами. Очень любопытно было последить за возвращением Нейта Диаза. Один из главных гангстеров в истории смешанных единоборств вернулся в клетку. Противостоял ему Майк Перри, который давно и крайне удачно проявляет себя в кулачных боях. Поэтому поединок представлял большой интерес. Фанаты с нетерпением ждали ожесточённую рубку. Особенно на фоне того, что оба парня – лютые ударники.

Майк Перри Подробнее
Нейт Диаз Подробнее

Стоит отметить, что после анонса боя большим фаворитом шёл Перри. И у этого были свои причины. Он демонстрировал максимальную форму в лиге Bare Knuckle FC, причём катком проходился практически по всей оппозиции. Платиновому всего 34 года. А в MMA у него был неплохой рекорд – 14-8. Да, звёзд с неба парень не хватал. Но сейчас в ударке выглядит максимально крутым и опасным. Диаз в свои 41 провёл последний официальный поединок в смешанных единоборствах в 2022 году. Победил Тони Фергюсона, который уже тогда откровенно «плыл» и не мог никого одолеть. А на финишном отрезке в UFC выдал статистику 1-2.

Продолжил Диаз выступать в боксе. Однако там успехи были не самыми однозначными. Джейку Полу Нейт, например, проиграл. Причём столкнулся с хейтом за то, что не показал ничего особенного. И уступил единогласным вердиктом. В итоге Гангстер перезагрузился и в 2024 году провёл поединок с Хорхе Масвидалем. В том бою Диаз оказался сильнее оппонента большинством голосов рефери. А затем ушёл в тень. И не было понимания, в каком именно состоянии вернётся Нейт. Даже во время карьеры в UFC он не всегда был в праймовой форме. Связано это было с вредными привычками и довольно развязным образом жизни.

Начало полностью осталось за Майком. Он активно бросился вперёд. И, показалось, несколько раз достал оппонента. Но Нейт всегда славился своим «держаком». Диаз попытался перетерпеть соперника. И несколько раз потревожил того в партере. В определённый момент даже показалось, что вполне реальным вариантом выглядит переход на болевой. Однако Майк вернулся в стойку и продолжил набрасывать удары. Правда, атаки от Нейта становились всё более акцентированными и интересными. На старте последней минуты раунда лицо каждого из парней начало покрываться кровью. Но первую пятиминутку соперники всё-таки отстояли.

Во втором раунде доминация Перри продолжилась. Он выглядел круче. Причём со временем Майк продемонстрировал всю нереальную силу кулаков. Он начал буквально разбивать Нейта. Лицо Диаза стало буквально заливать кровью. Ему пришлось буквально терпеть, чтобы «дожить» до конца пятиминутки. Правда, в октагон вышел судья, который довольно быстро вынес свой вердикт. И сообщил, что Диаз не может продолжать борьбу. Перри забрал очень убедительную победу.

Прочие бои 2026. MVP
Нэйт Диас — Майк Перри (W)
17 мая 2026, воскресенье. 05:45 МСК
Нейт Диаз
Окончено
TKO
Майк Перри

Майк оказался сильнее и в очередной раз продемонстрировал, что в его руках фантастическая сила. Перри почувствовал, что и дальше может развиваться в смешанных единоборствах. А вот для Диаза, скорее всего, этот бой стал последним в MMA.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android