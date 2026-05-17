Окровавленный Диаз и армбар Роузи. Что было интересного на первом турнире MVP?

В ночь на 17 мая в Лос-Анджелесе прошёл дебютный турнир лиги MVP по ММА. Ивент украсили сразу три громких поединка: Ронда Роузи — Джина Карано, Нейт Диаз — Майк Перри и Фрэнсис Нганну — Филипе Линс. Турнир подавался как начало революции в ММА и «бой против UFC». Что вышло на деле? Резюмируем.

Если рассматривать ивент только с точки зрения зрелищности и финишей, то всё получилось очень удачно и для зрителей, и для организаторов . Первые три боя турнира дошли до решений, а дальше все встречи завершились финишами, в том числе были нокаут за 22 секунды от Джейсона Джексона, армбар от Ронды Роузи за 17 секунд, досрочные победы Фрэнсиса Нганну и Робелиса Деспанье и кровавое месиво в поединке Майка Перри и Нейта Диаза. Все бои основного карда закончились досрочно и суммарно продлились чуть больше 22 минут . Скучать в это время точно не приходилось.

Кроме того, визуально всё выглядело тоже очень хорошо, пусть и со стороны ивент часто напоминал боксёрский турнир. Но это было гораздо ближе к UFC, чем, например, получается у PFL, которых часто критикуют именно за визуальную составляющую — там турниры зачастую не выглядят как масштабные ивенты. У MVP такой проблемы не возникло, картинка в целом смотрелась приятно, организация была на высоком уровне .

Бой Ронды Роузи и Джины Карано Фото: Sarah Stier/Getty Images

Однако, к сожалению, минусов было больше. Причём часть их вытекает из плюсов. Да, бои были зрелищными, но, с другой стороны зачастую абсолютно неконкурентные . Джуниору дос Сантосу 42 года, он уже очень давно не в лучшей форме, так что его просто привезли на убой Деспанье. Роузи и Карано — нулевая конкуренция, Филипе Линс — совсем не уровень Нганну и даже не близок к нему, Нейт Диаз давно прошёл пик и выходил после четырёх лет простоя. Как фан-сервис — здорово, однако исключительно для зрелища есть и, например, WWE, а в ММА должна присутствовать ещё и какая-никакая спортивная составляющая.

Если возвращаться к тем самым 22 минутам чистого времени боёв основного карда, то нужно и отметить, что больше двух часов зрители на арене сидели просто так, а сам эфир был перенасыщен рассуждениями экспертов разного уровня . Понятно, что планировалось задействовать звёздные имена Тайрона Вудли, Джона Джонса и других, но получилось слишком много пустых разговоров. Да и Ариэль Хельвани в роли главного ведущего мероприятия — не лучший выбор, в чём убеждались ещё на боксёрских турнирах. UFC тоже не отличается высоким темпом, там много рекламы между боями, однако дело не затягивается так сильно, как получилось у MVP.

Кроме того, очевидно, что ожидания лиги по продажам билетов совсем не оправдались. Было очень много пустых мест на трибунах, к боям основного карда ситуация тоже не изменилась . Несмотря на всю браваду о великом турнире и о великой Роузи (это говорила сама Ронда), фанатам нужно было предложить что-то ещё, помимо ностальгии по бывшим звёздам UFC.

Фрэнсис Нганну Фото: Sarah Stier/Getty Images

Главный вопрос теперь в том, что будет дальше с MVP? Шероховатости и даже провалы на дебютном турнире — нормальная история, тут важно сделать правильные выводы . Нужны конкурентные бои, тогда как сейчас в Сети многие болельщики либо возмущаются потраченным впустую временем, либо смеются над набором мисматчей. Строить карды только вокруг ветеранов — плохая история, не один промоушен из-за этого закрывался. Netflix и MVP стоит об этом подумать. Интересно, в какую сторону пойдёт промоушен. На пресс-конференции после турнира говорилось о новом поединке для Карано или Роузи, бое Нганну с Деспанье и реванше Диаз — Перри.