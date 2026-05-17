Последний забег Канело. Сможет ли мексиканец вернуть былое величие?

12 сентября в Саудовской Аравии пройдёт большой вечер профессионального бокса. Там состоится возвращение в ринг бывшего абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса. Он проведёт поединок против непобеждённого француза камерунского происхождения Кристиана Мбилли, а на кону будет стоять титул WBC.

Простой Канело к моменту поединка составит год: в прошлом сентябре Сауль в историческом поединке уступил Теренсу Кроуфорду, и это было его первое поражение во втором среднем весе – в дивизионе, где Альварес долгое время был доминирующим чемпионом. Кроуфорд после победы ушёл на пенсию, оставив пояса вакантными, некоторые из них уже разыграли: например, титул IBF завоевал небитый кубинец Ослейс Иглесиас в поединке с Павлом Силягиным. Француз Кристиан Мбилли, обладавший временным поясом WBC, был признан полноценным чемпионом организации. А бывший соперник Альвареса Хайме Мунгия недавно победил Хосе Армандо Ресендиса и стал чемпионом WBA.

Альварес же взял паузу. 35-летний мексиканец заявлял, что не против провести реванш с Дмитрием Биволом, но Канело сейчас не в том положении, чтобы быть в числе претендентов на поединок с россиянином. Во всяком случае, пока. Поэтому Сауль выбирал соперника из «своего» дивизиона, и выбор пал на Мбилли.

«После стольких лет в этом виде спорта моя мотивация осталась прежней: бросать себе вызов, представлять Мексику и продолжать укреплять своё наследие. Мбилли непобедим и является великим бойцом, и я это уважаю. Но я всегда сосредоточен на подготовке, выступлении и на том, чтобы подарить болельщикам ещё один великолепный вечер бокса. 12 сентября в Эр-Рияде мы начнём новую главу с той же дисциплиной, амбициями и целеустремлённостью, которые сопровождали меня на протяжении всей карьеры», — приводит слова Альвареса пресс-служба Riyadh Season.

Есть ощущение, что это оптимальный вариант для Канело. В первую очередь Сауль сразу сможет вернуть себе пояс. К тому же у Мбилли отличный рекорд 29-0-1, в 24 поединках он нокаутировал своих соперников, так что в случае победы Альварес вполне может говорить, что он в отличной форме, победил небитого нокаутёра и готов к громким вызовам. Хороший план, правда?

При этом Кристиан отлично подходит Саулю стилистически. Мбилли в своих поединках агрессивно напирает на соперников, работает первым номером, при этом не так подвижен и часто застаивается – идеальный соперник для Альвареса, который разбирается с такими оппонентами довольно легко. У Канело возникали проблемы с умными и скоростными Биволом и Кроуфордом, а панчеров, тем более медленных, Альварес побеждать умеет.

Вопрос не в том, победит ли Альварес Мбилли – шансы Кристиана в этом поединке малы. Вопрос в том, что дальше для Сауля. Вариантов, собственно, два. Первый, более реалистичный – собирать потерянные пояса. После Кристиана можно провести поединок с Мунгией, подать это под соусом большого мексиканского реванша и забрать у Хайме титул: его Альварес уже разбирал, и второй поединок вряд ли будет чем-то отличаться.

Самый серьёзный вызов для Альвареса во втором среднем весе – Ослейс Иглесиас. Молодой кубинец выглядит очень мощно, идёт с рекордом 14-0, причём в 13 случаях завершил бои досрочно. В отличие от Мбилли, кубинец более скоростной, подвижный, но при этом не менее физически одарённый, так что у Альвареса могут возникнуть проблемы. Вопрос лишь в том, захочет ли Канело так рисковать. Дэвид Бенавидес, например, своего шанса не дождался и ушёл на повышение, возможно, такому примеру последует и Иглесиас. А Канело вновь будет править в «своём» дивизионе.

Другой вариант – это большие бои. Речь идёт не о чемпионах из второго среднего веса, при всём к ним уважении, а о боксёрах с именем. Уже упомянутый Дэвид Бенавидес после недавней победы над Хильберто Рамиресом бросил вызов Альваресу, находившемуся в зале. Сам Канело упоминал Бивола, который, к слову, тоже не против реванша. Есть, кстати, ещё и Конор Бенн, который сейчас сотрудничает с Даной Уайтом и его Zuffa Boxing. Ещё перед реваншем Бенна и Криса Юбэнка-младшего Турки Аль-аш Шейх говорил, что победитель будет претендовать на поединок с Канело. Конор сейчас на подъёме, в том числе и в медийном плане, и это неплохая кандидатура для Сауля.

Так что и потенциальные супербои среди вариантов Канело есть. Но здесь нужно сказать, что в по-настоящему громких поединках мексиканец часто допускал осечки. В молодом возрасте он уступил Флойду Мейвезеру, позже не справился с Дмитрием Биволом, а в последнем поединке проиграл Кроуфорду. Готов ли Канело к большим боям? Получить он их сможет, а вот выиграть – большой вопрос. Не забываем, что Саулю уже 35 лет, последние противостояния с Уильямом Скаллом и Теренсом Кроуфордом давались ему непросто. Бивол же в последнем поединке одержал самую важную победу в карьере над Артуром Бетербиевым, Бенавидес скачет по весовым категориям и сносит всех — оба выглядят неподъёмными вариантами для Альвареса на данном этапе карьеры.

В любом случае многое будет зависеть от поединка с Мбилли. Возможно, за этот год простоя Альварес перезагрузился, нашёл дополнительную мотивацию для себя – тогда перспективы Канело будут более серьёзными. В противном случае Сауль ещё пару лет может побеждать в проходных боях с удобными соперниками, собрать чемпионские пояса обратно и уйти на пенсию.