Всё внимание на супертурнир по боксу среди пирамид. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные турниры и противостояния. Конечно, основное внимание будет приковано к большому вечеру бокса в Египте, где поединки будут проходить на фоне знаменитых пирамид. Усик, Верхувен, Шираз и многие другие – в карде турнира. В мире ММА UFC берёт паузу, зато состоится турнир PFL, на котором в клетку после трёхлетнего простоя вернётся опытный ветеран Бенсон Хендерсон. А в кулачной лиге BKFC выступит российский боец Евгений Курданов по прозвищу Моряк.

В ночь с 22 на 23 мая. Евгений Курданов – Эрик Лопес

В США состоится очередной турнир кулачной лиги BKFC. В карде вечера выступит российский боец Евгений «Моряк» Курданов, которому предстоит поединок против Эрика Лопеса. За плечами Курданова восемь поединков на голых кулаках, в пяти из них он одержал победы. После успеха в бою с Лопесом Евгений рассчитывает на более статусные поединки и бросает вызовы топовым бойцам организации. В активе Лопеса на один профессиональный поединок меньше, в семи боях на голых кулаках он одержал три победы.

23 мая. Богдан Гревцов — Рамиз Балабеков

В Екатеринбурге состоится турнир RCC Boxing Promotions, в котором пройдут уже традиционные для этого года поединки в формате Гран-при. В дело вступают представители супертяжёлого веса, в одном из боёв встретятся два кулачника — Богдан Гревцов и Рамиз Балабеков по прозвищу Балу. У обоих неплохой опыт в кулачных боях, оба умеют плотно бить, а в супертяжёлом весе этого предостаточно для того, чтобы поединок получился максимально ярким.

23 мая. Бенсон Хендерсон – Патрик Хабирора

В Брюсселе, Бельгия, состоится очередной турнир лиги PFL. Возглавит его опытнейший ветеран 42-летний Бенсон Хендерсон, который разделит клетку с непобеждённым проспектом Патриком Хабиророй. Хендерсон – бывший чемпион UFC в лёгком весе, он дважды претендовал на титул в Bellator, однако оба раза проиграл россиянам — Усману Нурмагомедову и Андрею Корешкову. Бой с Нурмагомедовым три года назад стал для него последним в ММА, Бенсон с тех пор в клетку не выходил, но теперь решил возобновить карьеру. Противостоять ему будет Патрик Хабирора, который не знает поражений в карьере (рекорд — 8-0). Хабироре 24 года, он набирает обороты, в его активе победы над бывшими бойцами UFC и, конечно, он жаждет вписать в своё резюме победу над Хендерсоном.

23 мая. Александр Усик – Рико Верхувен

Главный турнир недели состоится в Египте. Там на фоне знаменитых пирамид пройдёт масштабный вечер профессионального бокса. Основное внимание будет приковано к поединку за титул WBC в супертяжёлом весе между Александром Усиком и легендарным кикбоксёром Рико Верхувеном. К анонсу этого боя, конечно, были вопросы: самый титулованный тяжеловес современности будет боксировать с парнем, у которого один профессиональный бой, да ещё и на кону будет стоять титул чемпиона мира. Но подобные истории уже были в современном боксе: например, экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну боксировал за титул чемпиона мира против Тайсона Фьюри. Так что удивляться поединку Усика и Верхувена не стоит. Бой легенды бокса против легенды кикбоксинга на фоне египетских пирамид – при любых раскладах это большая афиша для мира единоборств.

23 мая. Хамза Шираз – Алем Бегич

В соглавном событии турнира по боксу в Египте пройдёт ещё один титульный поединок. Известный британский боксёр Хамза Шираз и немец Алем Бегич разыграют пояс WBO во втором среднем весе, который стал вакантным после ухода на пенсию Теренса Кроуфорда. Конечно, более раскрученный Шираз будет фаворитом предстоящего поединка: он уже претендовал на титул чемпиона мира в среднем весе, но выиграть пояс не смог – бой с Карлосом Адамесом завершился вничью. Более того, Хамза уже поглядывает в сторону потенциального супербоя с Саулем Альваресом, который в сентябре постарается вернуть себе пояс WBC в поединке против Кристиана Мбилли. У Бегича таких больших поединков в карьере не было, при этом представитель Германии обладает солидным рекордом 29-0-1 и не знает поражений. Интересно, что, в отличие от Шираза, Бегич выступал на категорию выше – в крузервейте.

23 мая. Шахрам Гиясов – Джек Кэттеролл

В карде турнира по боксу в Египте состоится поединок за титул регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе. В ринге сойдутся Шахрам Гиясов из Узбекистана и британец Джек Кэттеролл. Гиясов продолжает развивать профессиональную карьеру после успешного выступления в любителях, где он в том числе завоевал серебро Олимпийских игр. В профессионалах Шахрам тоже идёт уверенно, одержал 17 побед, 10 из них – нокаутом, и не знает поражений. В соперниках у него будет опытный Джек Кэттеролл. За плечами британца 32 поединка, 30 из которых он выиграл.

23 мая. Гаджи Омаргаджиев — Артур Пронин

В Москве состоится турнир БЕТСИТИ Fight Nights 137. В главном событии вечера выступит бывший боец UFC Гаджи Омаргаджиев, который разделит клетку с Артуром Прониным. Для бойцов это будет реванш: первый поединок они провели в 2015 году, и тогда Омаргаджиеву хватило 15 секунд для того, чтобы нокаутировать соперника. Пронин не выступал с 2023 года и возвращается в клетку с целью взять реванш. Мотивация Омаргаджиева тоже понятна — прервать серию из четырёх поражений, которая тянется ещё с UFC.