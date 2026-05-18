Усик vs Верхувен: чемпион ставит пояс на кон. Способен ли кикбоксёр устроить апсет? LIVE

23 мая в Египте, на территории комплекса пирамид в Гизе, пройдёт большой вечер профессионального бокса The Ring: Glory in Giza. В главном событии турнира действующий чемпион мира по трём версиям в супертяжёлом весе и второй номер мирового рейтинга P4P Александр Усик будет защищать пояс WBC в поединке с титулованным кикбоксёром Рико Верхувеном, на счету которого пока лишь один бой на профессиональном ринге.

В соглавном событии вечера за вакантный пояс WBO во втором среднем весе будут биться непобеждённые Хамза Шираз и Алем Бегич.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.