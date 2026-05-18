Усик vs Верхувен: чемпион ставит пояс на кон. Способен ли кикбоксёр устроить апсет? LIVE

23 мая в Египте, на территории комплекса пирамид в Гизе, пройдёт большой вечер профессионального бокса The Ring: Glory in Giza. В главном событии турнира действующий чемпион мира по трём версиям в супертяжёлом весе и второй номер мирового рейтинга P4P Александр Усик будет защищать пояс WBC в поединке с титулованным кикбоксёром Рико Верхувеном, на счету которого пока лишь один бой на профессиональном ринге.
В соглавном событии вечера за вакантный пояс WBO во втором среднем весе будут биться непобеждённые Хамза Шираз и Алем Бегич.
🤨 Усик категорично ответил на критику боя с Верхувеном
«В какой-то момент я захотел делать, что хочу, а не то, что от меня требуют, поскольку часто делал, что требовали другие, говоря мне: «Ты должен боксировать вот так». А я отвечал: «Хорошо, хорошо, хорошо». Теперь я делаю, что мне хочется», — сказал Усик во время пресс-конференции.
🫡 Сланов: Усик всем и всё уже доказал. Он должен освободить пояса
«Усик всем и всё уже доказал. Ему доказывать уже нечего. Другое дело, он должен освободить пояса. Почему Александр выбрал Верхувена? Для Усика есть риск в противостоянии с Итаумой. С возрастом скорость теряется. А это его главное преимущество. По ударной мощи он даже в топ-50 не входит», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Где смотреть турнир с главным боем Усик — Верхувен
Правами на показ турнира владеет стриминговый сервис DAZN. В России не планируется легальной трансляции. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🤑 Усик готов на трилогию с Фьюри за $ 1 млрд
Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о возможном третьем поединке с бывшим чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри.
«Тайсон, Жадное брюхо, дай мне $ 1 млрд, и я проведу с тобой трилогию. Если победит Тайсон, это хорошо… 12-й раунд, победа Тайсона, поздравляю», — сказал Усик на YouTube-канале The Stomping Ground.
Дата и время турнира с главным боем Усик — Верхувен
Турнир состоится 23 мая в Гизе, Египет на фоне знаменитых египетских пирамид. Начало ивента запланировано на 17:15 по московскому времени, основной кард стартует в 21:00 мск.
🤔 «Конечно, он упадёт». Верхувен выразил уверенность, что победит Усика нокаутом
«Когда ударю его своим лучшим ударом, Усик, конечно, упадёт, потому что разница в весе между нами составляет около 20 килограммов. Он крепкий крузер, а я природный тяж. Так что разница существенная. Вот что произойдёт, если я ударю его своим лучшим ударом. А если нет, мы всё равно победим», — приводит слова Верхувена издание The Independent.
Полный кард турнира с главным боем Усик — Верхувен
- Александр Усик — Рико Верхувен;
- Хамза Шираз — Алем Бегич;
- Шахрам Гиясов — Джек Кэттеролл;
- Фрэнк Санчес — Ричард Торрес-младший;
- Мидзуки Хирута — Май Солиман;
- Басем Мамдух — Джамал Талли;
- Махмуд Мобарк — Майкл Каляли;
- Омар Хикал — Али Ссурункума.