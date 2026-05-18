Проверка Шахтёра на прочность. Крылов будет биться с экс-чемпионом UFC

В ночь на 12 июля в Лас-Вегасе в рамках Международной недели боёв пройдёт турнир UFC 329, который возглавит поединок Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя. Частью этого праздника жизни для фанатов ММА станет и российский боец Никита Крылов, который встретится с Робертом Уиттакером .

Карьеру Никиты Крылова в UFC очень сильно подкосила травма плеча, из-за которой он не выступал с марта 2023-го по апрель 2025-го. Два года простоя, операций, реабилитации, и даже был риск не вернуться в бои вовсе. И это в тот момент, когда Крылов разогнался и победил Александра Густафссона, Волкана Оздемира и Райана Спенна, закрепившись в топ-6 и, по сути, оказавшись в одном-двух шагах от титульного шанса.

Никита Крылов Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Дальше были бои, которые действительно вызывали вопросы относительно уровня Никиты . Два ужасных выступления с Домиником Рейесом и Богданом Гуськовым — в обоих боях Крылов просто бежал на соперников и подставлялся под нокаутирующий удар. В целом он поступал так и в победных боях, но в эти разы безумный геймплан наложился на простой. Крылов после боя с Рейесом объяснял: «Это лишний раз подтверждает тот факт, что я очень плохо возвращаюсь после простоев. Это мой третий простой, самый длительный. До этого было два раза по боя, после которых я неудачно возвращался — с Магомедом Анкалаевым и с Полом Крэйгом. Сейчас мне, видимо, очень сильно хотелось вернуться, поэтому я допустил ряд грубейших ошибок.

Бездумно ломился на него, летел, за что поплатился первым поражением нокаутом. Почему так начинал последние бои? Видимо, это какое-то психологическое отклонение. Для того чтобы включиться, мне нужно прочувствовать с первых секунд сразу всё, а дальше уже принимать решения по ходу боя».

После двух чувствительных поражений и падения в рейтингах многие начали говорить, что Никита уже не вернётся на свой уровень, и задавались вопросами о его перспективах в UFC . И даже в бою с нерейтинговым Модестасом Букаускасом за Крылова было страшновато. Он и правда выступил не так хорошо, как мог бы, но победил и показал, что всё ещё достоин занимать место в топ-15 полутяжёлого веса.

Теперь у Шахтёра новая проверка на прочность в лице бывшего чемпиона UFC и очень опасного обученного ударника. Уиттакер давно метил в полутяжёлый вес, чтобы не мучить себя весогонками в средний дивизион , тем более что там у австралийца, видимо, нет перспектив. Да и в полутяжах Роберт просто стремится сделать свою подготовку комфортнее: «Я крупный парень. Люди не понимают, сколько времени мне требуется, чтобы согнать вес. Сейчас я вешу где-то 106-107 кг и в конце лагеря чувствую себя ужасно слабым. А на бойцовской неделе я практически ничего не ем, чтобы дойти до веса, при котором можно начать сгонять воду. Это лишает процесс большей части удовольствия. Я уже на 90% готов к переходу в полутяжёлую весовую категорию. Никаких поисков себя здесь нет. Просто хочется сделать всё немного более приятным. Я становлюсь старше, и весогонки даются всё тяжелее. К тому же с учётом изменений в стиле ведения боя, думаю, всё это будет лучше работать в более тяжёлой весовой категории. Есть много причин, почему я хочу это сделать».

Роберт Уиттакер Фото: Ed Mulholland/Zuffa LLC

Сейчас Крылов занимает 13-ю строчку в рейтинге полутяжёлого веса, и его положение по-прежнему очень шаткое. Любое поражение может выбросить его из топ-15 и вернуть к дискуссии о его перспективах в UFC. Стилистически Уиттакер — сложный вызов для Никиты, потому что он очень чувствительный и может отлично работать на контратаках, а с переходом в более тяжёлую весовую категорию, скорее всего, увеличится и ударная мощь . Самое время для Крылова продемонстрировать, что он умеет делать правильные выводы и закрывать свои пробелы.

Большая проверка для Никиты, которая либо станет возможностью перезагрузиться, либо окончательно задаст вектор в сторону ухода из UFC.