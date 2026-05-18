Усик получит в семь раз больше Верхувена? Изучаем гонорары супербоя

23 мая в Египте на территории комплекса пирамид в Гизе пройдёт вечер профессионального бокса The Ring: Glory in Giza. Главным событием турнира станет поединок за титул чемпиона мира WBC в супертяжёлом весе между обладателем пояса, экс-чемпионом мира в двух дивизионах Александром Усиком и легендарным кикбоксёром Рико Верхувеном.

После того как Усик вернул себе титул абсолютного чемпиона мира, нокаутировав в июле прошлого года Даниэля Дюбуа, он взял длительную паузу. Александр говорил о проблемах со спиной и просил отсрочить обязательные защиты поясов. Пауза затянулась настолько, что украинцу пришлось освобождать пояс WBO. Ходили разговоры про то, что Усик хочет провести бой с Деонтеем Уайлдером – самый большой бой среди возможных на тот момент и самый прибыльный с точки зрения финансов для Усика.

Но переговоры затянулись, Уайлдер встретился с Дереком Чисорой, а выбор украинца пал на звёздного кикбоксёра. Усик не скрывает, что вариант с Верхувеном – его прихоть, и он даже убедил WBC санкционировать этот поединок.

«Хоть один раз я хочу сделать так, как мне хочется. Всю карьеру я слушался других людей: «Ты должен подраться с этим, должен подраться с тем». Всегда соглашался, но сейчас сам хочу выбрать соперника», – сказал Усик.

С точки зрения медийности этот поединок превосходит все другие варианты Усика. Ни бой с Агитом Кабайелом, ни бой с Фабио Уордли не были бы такими громкими. как встреча с топовым кикбоксёром. Да, вопросы к спортивной составляющей тут, конечно, есть, у Рико за плечами только один поединок в боксе, проведённый 12 лет назад. Но сама по себе афиша Усик – Верхувен впечатляет.

И для обоих этот бой важен с финансовой точки зрения едва ли не больше, чем со спортивной. Начнём с Верхувена, которому уже 37 лет. Он – безусловная легенда кикбоксинга, 13 лет не знал поражений в самой крупной лиге Glory и удерживал титул чемпиона в тяжёлом весе до ухода из лиги. Решение это, конечно, было продиктовано желанием заработать перед спортивной пенсией, благо вариантов у Рико хватало.

Надо сказать, что, несмотря на свой звёздный статус, в кикбоксинге Верхувен зарабатывал не так много, как получают звёзды в других видах единоборств – в тех же ММА или боксе. Гонорары Рико варьировались в районе $ 200 тыс. за стандартный поединок. Иногда сумма увеличивалась до $ 500 тыс. и доходила до $ 1 млн, но это исключительно в титульных противостояниях и больших боях – как было, например, в зарубах с Бадром Хари.

Поэтому неудивительно, что напоследок востребованный кикбоксёр решил попробовать себя в других направлениях. Рико вёл переговоры с UFC, где запросил больше $ 1 млн за поединок, однако в итоге выбрал бокс. Причём изначально Верхувен должен был подраться с Энтони Джошуа.

«Предложение было достойным. Вполне достойным, — рассказал Верхувен в интервью Ариэлю Хельвани. — Но когда ставишь рядом два варианта и сравниваешь… С одной стороны — крупнейший кроссовер в истории, бой с Энтони и серьёзный чек. С другой — переход в UFC. Деррик Льюис — отличный боец, известное имя, однако это не тот масштаб, который я ищу. Это был бы хороший входной бой для перехода в ММА. Но я сказал: нет, пойду-ка я лучше на бой с Джошуа».

Поединок с Джошуа не состоялся, зато появился куда более весомый вариант – титульник с Усиком. И за него Верхувен получит баснословный гонорар, сопоставимый со всеми чемпионскими гонорарами в Glory в сумме. По данным нидерландского издания Panorama, звезда кикбоксинга заработает в Египте $ 15 млн – безусловно, самый большой чек в карьере. Даже больше, чем в своё время получил Фрэнсис Нганну за аналогичный бой с Тайсоном Фьюри: тогда экс-чемпион UFC заработал $ 10 млн.

Что касается Усика, то его гонорар не будет рекордным в карьере. Всё-таки переплюнуть чеки за бои с Тайсоном Фьюри и Даниэлем Дюбуа крайне сложно: за два поединка с Цыганским королём Александр получил $ 150 млн, а за реванш с Дюбуа – и вовсе космические $ 132 млн.

Аналогичный чек Усик, наверное, мог бы получить за бой с Уайлдером, поэтому украинец стремился его заработать, но Верхувен – не та величина в боксе, при всём уважении к его заслугам в кикбоксинге. Данные о чеке Усика за предстоящий бой разнятся: изначально ходила информация о $ 45 млн, но ближе к бою всё то же нидерландское издание Panorama предоставило информацию, что Александр получил около $ 100 млн. И это за бой с кикбоксёром – впечатляет, согласитесь?

Особенно на фоне того, что бо́льшую часть карьеры Усик и мечтать не мог о таких гонорарах. Для сравнения, поединок за титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте против Мурата Гассиева принёс украинцу $ 1 млн. А теперь Александр заработает в сто раз больше за бой с кикбоксёром – бокс с приходом саудовских шейхов не перестаёт удивлять.