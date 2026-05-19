В кикбоксинге — топ, но что с боксом? Разбираем, как дерётся Рико Верхувен

23 мая в Египте, на территории комплекса пирамид в Гизе, пройдёт вечер профессионального бокса The Ring: Glory in Giza. Основное внимание будет приковано к главному поединку вечера, в котором бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик разделит ринг с легендарным кикбоксёром Рико Верхувеном. На бумаге, конечно, Усик выглядит фаворитом, но не стоит сбрасывать со счетов нидерландского кикбоксёра – Рико вполне может удивить.

Имя: Рико Верхувен

Дата рождения: 10 апреля 1989 года

Место рождения: Берген-оп-Зом, Нидерланды

Рост: 196 см

Размах рук: 210 см

Рекорд: 66-10-1 в кикбоксинге, 1-0 в боксе

Весовая категория: тяжёлая

Прозвище: Король кикбоксинга. 10 апреля 1989 годаБерген-оп-Зом, Нидерланды196 см210 см66-10-1 в кикбоксинге, 1-0 в боксетяжёлаяКороль кикбоксинга.

Верхувен за время карьеры получил прозвище, которое проясняет его статус – Король кикбоксинга. Рико с детства начал заниматься единоборствами: сначала это было карате, затем в его жизни появился кикбоксинг. Верхувен был достаточно крупным ребёнком, быстро вырос, и ему приходилось драться с парнями постарше – сверстников похожей комплекции было мало.

Фактурный Верхувен дебютировал в профессионалах уже в 16 лет. Впечатляли и его габариты (рост – 196 см, размах рук – 210 см), и стиль ведения поединков. В первую очередь нужно отметить, что Рико отлично пользуется своими преимуществами, умеет здорово работать с дистанции за счёт длины конечностей. Плотный джеб, жёсткие двойки и кики по этажам – классика от Верхувена.

Рико вполне уверенно чувствует себя и на ближней дистанции: при сокращении расстояния он моментально вяжет соперника в клинче, вставляет колени, выбрасывает отлично поставленные мощные апперкоты. Тут ещё нужно понимать, что Верхувен весит в районе 125 кг, и когда такой габаритный боец начинает виснуть и вязать соперников, то у них довольно быстро заканчиваются силы.

Верхувен часто предпочитает работать первым номером, оказывает давление. Хорошая функциональная подготовка позволяет ему без проблем активно атаковать на протяжении трёх или даже пяти раундов – последний поединок против Артёма Вахитова это доказывает. При этом активность Верхувена достаточно осторожная и аккуратная. Рико не летит на соперника бездумно и с открытым забралом, не пытается затащить оппонента в какие-то сумасшедшие размены, хотя иногда бывает и такое. В основном же его прессинг проходит за высоким блоком на случай атак оппонента, Рико всегда максимально сконцентрирован и не позволяет себе расслабляться и терять фокус – опускать руки, заигрываться.

Всё это пришло с опытом, потому что в молодости Рико не всегда побеждал. Были в его карьере и неудачи, в том числе поражения нокаутами, которые многому его научили. Например, ещё в эпоху до Glory Верхувен дрался с Эрролом Циммерманом по прозвищу Костолом, слишком увлёкся прессингом и собственными атаками, на мгновение забыл о защите и был моментально наказан встречными боковыми. Это, к слову, было единственное поражение Рико прямым нокаутом – больше таких ошибок он не допускал.

Верхувен уже с молодости дрался очень умно, почему и привлекал внимание ведущих кикбоксёрских лиг мира. Мощный и атлетичный нидерландец всегда использовал свои сильные стороны в виде габаритов, редко совершал необдуманные действия, дрался прагматично – в этом они с Усиком весьма похожи . У Рико хорошая защита, в том числе за счёт уклонов и футворка, плотный блок, который сложно пробить: более чем за 70 поединков нокаутировать Верхувена сумел только Циммерман. Да, Рико неоднократно бывал в нокдаунах, но продолжал поединки, что говорит ещё и о характере нидерландца, о его умении быстро восстанавливаться.

В Glory Верхувен набил какой-то фантастический рекорд – 28-1. Он стал самым молодым чемпионом лиги, 13 раз защищал титул чемпиона в тяжёлом весе – феноменальная статистика. Но всё это было в кикбоксинге, в мире, отличающемся от бокса. Совершенно другой тайминг, другое количество раундов, отсутствие киков, которые так любит использовать Верхувен – всё это может сыграть против Рико в бою с Усиком. При всех его заслугах в кикбоксинге не стоит забывать, что в боксе нидерландец выступал лишь однажды – 12 лет назад .

Тогда Рико вышел на поединок с Яношем Финферой, и вы вряд ли слышали о таком боксёре. Венгр подошёл к бою с «мощным» рекордом 0-5, причём проиграл все бои нокаутом. Уступил досрочно он и Верхувену. Рико играючи разобрался с оппонентом за полтора раунда, финишировав его мощной встречной двойкой. Нидерландец успел показать скоростной джеб, работу в клинче с неплохими апперкотами и короткими хуками, однако делать выводы о его боксёрском стиле по одному бою с Финферой вряд ли стоит. Янош, кстати, после того поединка ушёл на пенсию.

У Рико, безусловно, есть свои преимущества. Он хорошо использует габариты, что в бою с не самым высоким Усиком должно играть ему на руку. У Верхувена хорошая защита, в отличие, например, от последнего соперника Александра – Даниэля Дюбуа. Рико дерётся умно и технично, умеет, когда нужно, зарубаться, в том числе используя свои мощь и природные данные; когда нужно – умеет работать с дистанции и использовать футворк. Но при всём при этом Рико идёт на территорию соперника, в воды, где Усик плавает долгие годы. Сможет ли Верхувен сохранять хорошее кардио в 37 лет во второй половине боя? Сможет ли конкурировать только на руках с одним из самых техничных боксёров современности, в «королевском» дивизионе точно? Вопросов много, и ответы на них мы получим уже скоро.