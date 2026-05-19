Нганну — главный провал UFC последних лет. Хищник должен был стать суперзвездой

В минувшие выходные свой очередной бой в ММА провёл Фрэнсис Нганну и снова напомнил всем, почему его считают одним из самых устрашающих людей на планете. Его соперник Филипе Линс долго пытался «выжить», старался погасить мощь камерунца, но в итоге сложился после очень хорошей комбинации из бокового, апперкота и ещё одного бокового. 14-я победа нокаутом в карьере Нганну, однако лишь второй бой Хищника после ухода из UFC.

Это возвращает нас к дискуссии о том, как всё могло бы сложиться, если бы в своё время Дана Уайт и боссы UFC удовлетворили финансовые требования Нганну и удержали его в организации. Сам факт выступлений в лучшем промоушене мира Фрэнсиса не удовлетворял, он хотел больше зарабатывать: «Позвольте мне рассказать вам, что такое наследие. Моё наследие сейчас — это мои дети. Это моя семья дома, получающая медицинское обслуживание, находящаяся в безопасности, у которой есть еда на столе и крыша над головой. Это лучшее наследие. Станьте хоть Мохаммедом Али, но, если ваш ребёнок не может посещать школу, ему нет места в обществе. Если твой ребёнок голоден, наследие ему не поможет. С наследием ты не придёшь в магазин или на заправку, не оплатишь учёбу. Вы должны понимать, что это та чушь, за которую, по словам промоушена, должны драться бойцы. Все они дерутся за наследие. Молодцы! Оставьте наследие себе, а мне заплатите деньги, которые я заслуживаю».

Спустя четыре года можно констатировать, что в UFC сильно просчитались, отпустив Нганну . Да, он мало выступал, зато отлично заработал и в PFL, и в боксе, и теперь в MVP. И при этом остаётся актуальной мощью в тяжёлом весе, а в UFC при этом очень большие проблемы с этим дивизионом. Сначала Джон Джонс затормозил всех, получив травму и отказавшись от боя с Томом Аспиналлом. Затем уже сам британец выбыл с травмой глаза, полученной в поединке с Сирилем Ганом. В итоге дивизион на паузе, претенденты ждут, а из больших имён только Алекс Перейра, который поднимается в весе.

Стал бы Нганну спасением? Как минимум он бы стабильно привлекал внимание прессы и фанатов, как делает это и сейчас. Другого варианта нет — мы говорим о человеке, который за 229 акцентированных ударов в UFC оформил 10 нокаутов . Алистар Оверим назвал удар Нганну «апперкотом из ада», а Дана Уайт, когда его отношения с Фрэнсисом ещё были нормальными, выдавал красочные сравнения: «Это обладатель мирового рекорда в силе удара рукой. Его удар эквивалентен 96 лошадиным силам, что равносильно попаданию под Ford Escort на его максимальной скорости. И бьёт он сильнее, чем 12-фунтовая кувалда сверху».

При этом Нганну, будучи почти 40-летним бойцом, продолжает работать над собой и прогрессировать . Фернан Лопес, экс-тренер Фрэнсиса, сравнивал камерунца с Сирилем Ганом: «Фрэнсис — трудяга. Усердный трудяга. Абсолютно не ленивый в тренировках. Тут дело в том, что умные и талантливые понимают, как быть эффективными, как не затрачивать много сил, поэтому они склонны к лени. Сириль — ленивый, Фрэнсис — пахарь. Все те случаи в зале, когда Франсис отказывался делать то, что я ему говорил, были не из-за лени, а из-за упрямства. Это был просто вызов мне, моей власти в зале. Ему хотелось показать, что я здесь никто. Да, ты мой тренер, но босс здесь я».

При этом Лопес также отмечал, что Нганну не просто тяжело трудится, а прибавляет в навыках: сабмитит джитсеров с чёрными поясами, достаточно хорошо борется (мы видели в боях с Ганом и Ренаном Феррейрой, что он может своевременно подключать тейкдауны), а также работает над тем, чтобы осваивать кикбоксинг, пробивать кики. То есть Фрэнсис не просто тяжеловес с нокаутирующей мощью, а ещё и боец, который делает всё, чтобы стать лучше . Таких тяжей мало и в UFC, и в принципе в мире.

Александр Волков недавно отмечал, что в тяжёлом дивизионе стало слишком много бойцов, полагающихся только на нокаутирующий удар: «Посмотрите на тяжёлый вес UFC прямо сейчас — почти все рассчитывают только на один тяжёлый удар. Джош Хокит такой же. Он умеет только идти вперёд, как танк из видеоигр. Мне такое не нравится, для меня суть ММА в разнообразии стилей. Мы должны стремиться становиться лучше и развивать навыки во всех направлениях. Бойцы ММА должны уметь делать всё, а в тяжёлом весе UFC расплодилось панчеров, которые ничего больше не умеют. Павлович, Хокит, Льюис, Кортес-Акоста. Я хочу видеть больше разнообразия среди тяжей. Мне скучно смотреть бои таких одномерных бойцов».

Нганну как раз развивается во всех направлениях и при этом является страшнейшим панчером. При таких раскладах разбрасываться кадрами уровня Фрэнсиса — большая ошибка. Пожалуй, это главный провал UFC последних лет . Однозначно можно говорить, что Нганну — спорная личность, с которой тяжело находить общий язык, но у Даны Уайта точно есть опыт, когда ради бизнеса он закрывает глаза на чьи-то личностные качества. Хищник как раз должен был стать таким исключением, но, похоже, эта глава окончательно в прошлом. Во всяком случае со слов Уайта годичной давности: «Нганну хочет в UFC? За все эти годы я понял — то, что он говорит на публику — это не то, что он говорит за кулисами. Я буду в шоке, если Фрэнсис когда-либо вернётся сюда. Я не его фанат, и у него на уме не то, что он говорит публично».

Ну а нам остаётся лишь предполагать, как могли бы сложиться бои Нганну с Джоном Джонсом, Аспиналлом или Перейрой. Шикарные и очень громкие поединки, которых никто уже не дождётся.