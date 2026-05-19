Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC Белый дом: полный кард, все участники, информация, где смотреть, подробности

UFC в Белом доме: Топурия в титульнике против Гэтжи, Перейра идёт за третьим поясом. LIVE
Яхья Гасанов
UFC в Белом доме
Комментарии
Меньше месяца до турнира.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится исторический турнир UFC White House — Freedom 250. Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе — Илия Топурия встретится с обладателем временного титула Джастином Гэтжи.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

В соглавном событии Алекс Перейра попытается покорить уже третью весовую категорию. Бразилец будет биться за временный пояс в тяжёлом весе с Сирилем Ганом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

Кроме того, на турнире выступят Шон О’Мэлли, Майкл Чендлер, Деррик Льюис и ряд других звёзд UFC.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Перейра планирует покорить третий дивизион:
«Буду выглядеть как машина». Как Алекс Перейра готовится к тяжёлому весу
«Буду выглядеть как машина». Как Алекс Перейра готовится к тяжёлому весу
Где смотреть турнир UFC в Белом доме Дата и время турнира UFC в Белом доме Полный кард турнира UFC в Белом доме
Live Яхья Гасанов

😈 Перейра показал ударную работу перед боем с Сирилем Ганом

13:25 Яхья Гасанов

🦟 Дана Уайт рассказал о проблеме, с которой UFC может столкнуться на турнире в Белом доме

«Президент Трамп два дня назад открыл Розовый сад и пригласил меня туда на ужин. Там было столько мошек… Я подумал: «Вот чёрт…» Как только сел в самолёт, позвонил своему главному продюсеру и сказал: «Давай я расскажу тебе о ситуации с мошками сегодня вечером». Так что когда ты боец, подумай об осветительной решётке, о мощности света… мотыльки, мошки и кто знает, что ещё. Это всё те мелкие детали, о которых мы должны думать. Вот почему я никогда не люблю проводить бои на открытом воздухе», — приводит слова Уайта Home of Fight в социальной сети Х.

12:49 Яхья Гасанов

☝🏽 Гэтжи: Топурия — второй по сложности соперник в моей карьере. Хабиб — первый

«Илия Топурия на сегодняшний день — это второй по сложности соперник в моей карьере. Хабиб — первый», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.

12:48 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC в Белом доме

Посмотреть трансляцию турнира UFC White House — Freedom 250 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:47 Яхья Гасанов

😁 О'Мэлли заявил, что фактически дерётся в соглавном бою турнира UFC в Белом доме

«Я фактически в соглавном бою. Бой Алекса Перейры с Сирилем Ганом и бой Илии Топурии с Джастином Гэтжи — оба главные события. Давайте просто называть вещи своими именами, меня не нужно постоянно опускать в карде», — сказал О'Мэлли в видео для своего YouTube-канала.

12:46 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC в Белом доме

Турнир пройдёт в ночь на 15 июня в городе Вашингтон, на территории Белого дома. Начало ивента запланировано на 1:00 по московскому времени.

12:46 Яхья Гасанов

🙃 Топурия — о бое с Гэтжи: сломаю челюсть сопернику на первой минуте

«Не важно, кто будет напротив меня. 14 июня (по местному времени. — Прим. «Чемпионата») я сломаю челюсть своему сопернику на первой минуте», — сказал Топурия на пресс-конференции.

12:45 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC в Белом доме

  • Илия Топурия — Джастин Гэтжи;
  • Алекс Перейра — Сириль Ган;
  • Шон О’Мэлли — Айманн Захаби;
  • Джош Хокит — Деррик Льюис;
  • Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;
  • Бо Никал — Кайл Докас;
  • Диего Лопес — Стив Гарсия.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android