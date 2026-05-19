UFC в Белом доме: Топурия в титульнике против Гэтжи, Перейра идёт за третьим поясом. LIVE

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится исторический турнир UFC White House — Freedom 250. Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе — Илия Топурия встретится с обладателем временного титула Джастином Гэтжи.

В соглавном событии Алекс Перейра попытается покорить уже третью весовую категорию. Бразилец будет биться за временный пояс в тяжёлом весе с Сирилем Ганом.

Кроме того, на турнире выступят Шон О’Мэлли, Майкл Чендлер, Деррик Льюис и ряд других звёзд UFC.

