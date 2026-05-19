UFC в Белом доме: Топурия в титульнике против Гэтжи, Перейра идёт за третьим поясом. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится исторический турнир UFC White House — Freedom 250. Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе — Илия Топурия встретится с обладателем временного титула Джастином Гэтжи.
В соглавном событии Алекс Перейра попытается покорить уже третью весовую категорию. Бразилец будет биться за временный пояс в тяжёлом весе с Сирилем Ганом.
Кроме того, на турнире выступят Шон О’Мэлли, Майкл Чендлер, Деррик Льюис и ряд других звёзд UFC.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
😈 Перейра показал ударную работу перед боем с Сирилем Ганом
🦟 Дана Уайт рассказал о проблеме, с которой UFC может столкнуться на турнире в Белом доме
«Президент Трамп два дня назад открыл Розовый сад и пригласил меня туда на ужин. Там было столько мошек… Я подумал: «Вот чёрт…» Как только сел в самолёт, позвонил своему главному продюсеру и сказал: «Давай я расскажу тебе о ситуации с мошками сегодня вечером». Так что когда ты боец, подумай об осветительной решётке, о мощности света… мотыльки, мошки и кто знает, что ещё. Это всё те мелкие детали, о которых мы должны думать. Вот почему я никогда не люблю проводить бои на открытом воздухе», — приводит слова Уайта Home of Fight в социальной сети Х.
☝🏽 Гэтжи: Топурия — второй по сложности соперник в моей карьере. Хабиб — первый
«Илия Топурия на сегодняшний день — это второй по сложности соперник в моей карьере. Хабиб — первый», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.
Где смотреть турнир UFC в Белом доме
Посмотреть трансляцию турнира UFC White House — Freedom 250 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😁 О'Мэлли заявил, что фактически дерётся в соглавном бою турнира UFC в Белом доме
«Я фактически в соглавном бою. Бой Алекса Перейры с Сирилем Ганом и бой Илии Топурии с Джастином Гэтжи — оба главные события. Давайте просто называть вещи своими именами, меня не нужно постоянно опускать в карде», — сказал О'Мэлли в видео для своего YouTube-канала.
Дата и время турнира UFC в Белом доме
Турнир пройдёт в ночь на 15 июня в городе Вашингтон, на территории Белого дома. Начало ивента запланировано на 1:00 по московскому времени.
🙃 Топурия — о бое с Гэтжи: сломаю челюсть сопернику на первой минуте
«Не важно, кто будет напротив меня. 14 июня (по местному времени. — Прим. «Чемпионата») я сломаю челюсть своему сопернику на первой минуте», — сказал Топурия на пресс-конференции.
Полный кард турнира UFC в Белом доме
- Илия Топурия — Джастин Гэтжи;
- Алекс Перейра — Сириль Ган;
- Шон О’Мэлли — Айманн Захаби;
- Джош Хокит — Деррик Льюис;
- Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;
- Бо Никал — Кайл Докас;
- Диего Лопес — Стив Гарсия.