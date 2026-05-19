Не стал чемпионом и ушёл на бесславной ноте. Ковингтон завершил карьеру в ММА

Колби Ковингтон завершил профессиональную карьеру в смешанных единоборствах . Сначала популярный аккаунт UFC Roster Watch сообщил, что Хаос больше не является частью ростера промоушена, а затем стало известно, что 38-летний американец уведомил руководство организации об уходе из ММА. Соответствующая запись о завершении карьеры появилась в профиле Ковингтона на официальном сайте UFC.

К этому всё шло — полусредний вес сейчас расцветает, и новое поколение активно вытесняет «старичков» из рейтингов. Сам Ковингтон тоже относительно недавно покинул топ-15 своего дивизиона и долгое время сидел без боёв . К тому же он уже заявлял, что закрыл все свои вопросы в ММА и теперь хочет лишь бороться в лиге RAF: «Я свои кровно заработанные деньги инвестировал в Real American Freestyle. И я надеюсь, RAF займёт лидирующие позиции среди всех бойцовских лиг. Борьба — это тот вид спорта, который я обожал с детства. И мне хочется вернуться к своим корням. В UFC я сделал всё: завоевал пояс чемпиона и закрыл все вопросы. Теперь я свой фокус переключаю на RAF. Я хочу бороться настолько часто, насколько это возможно».

На самом деле в UFC Ковингтон добрался лишь до временного титула — в июня 2018 года Колби победил единогласным решением судей Рафаэля дос Аньоса, завоевав пояс. После этого американец отказался от объединительного поединка с Тайроном Вудли из-за травм и лишился временного титула. В дальнейшем Ковингтон три раза бился за звание чемпиона UFC, но дважды проиграл Камару Усману и ещё один раз – Леону Эдвардсу. Так что в истории Колби останется лишь как временный чемпион и трёхкратный претендент. Ну а сам уход вышел довольно бесславным — на серии из двух поражений и после досрочного проигрыша Хоакину Бакли . Всего у Ковингтона две победы в последних шести боях в UFC. Уже давно стало ясно, что время Хаоса прошло и пора потихоньку уходить. Причём американец обещал вернуться и, как обычно, показать, кто реальный чемпион, но в итоге вышло тихое завершение карьеры без прощального боя.

Со слов самого Колби, это вина UFC: «Последние 14 месяцев я просто сижу сложа руки, ничего не делаю. Они не предложили мне ни одного боя. По условиям контракта они должны предлагать мне три поединка в год. Так что, знаете, я не хочу ввязываться в судебную тяжбу или споры, но это просто несправедливо по отношению ко мне, понимаете? Они не дают мне возможности зарабатывать. Это ужасно, потому что вы не только не даёте мне шанса заработать у вас, но и не позволяете зарабатывать где-либо ещё. Мы независимые работники, однако они относятся ко мне как к своему сотруднику. Я собирался бороться с Арманом по правилам борьбы или джиу-джитсу, но мне сказали: «Нет. Действующим бойцам UFC запрещено соревноваться друг с другом за пределами UFC ».

Мы независимые работники, а вы относитесь ко мне как к наёмному. Вы говорите, что если я убираюсь в этом доме, то не могу пойти убраться в другом, чтобы заработать денег. Они несправедливо со мной обращаются, и меня это просто достало. Они подло поступали со мной всю мою карьеру. Украли у меня временный титул, потому что я не захотел подписаться на матч за четыре недели до турнира. Из-за этого я лишился денег с PPV, это был бы самый большой гонорар в моей карьере. Но они лишили меня этих денег, потому что я отказался от поединка за четыре недели, когда у меня была запланирована операция на носу и я только что провёл пятираундовый титульный бой. С чего бы мне было соглашаться на это? Со мной всегда обращались как с дерьмом, и я пытался играть роль человека компании, но, знаете, меня это просто достало. Это просто расстраивает, и мы ничего не можем поделать… Даже после всего, что я для них сделал. Я сижу уже 14 месяцев, не мог зарабатывать деньги. В UFC платят, только когда дерёшься, а они не дали мне такой возможности. Я хотел провести на турнире RAF схватку против Армана. Это был самый громкий матч, который мы могли организовать в RAF, а UFC его запретил».

Теперь Ковингтон свободно может выступать в той же лиге RAF. А чем запомнился Колби за 12 лет пребывания в UFC? В первую очередь – конфликтами. В какой-то момент Ковингтон действительно был самым ненавидимым бойцом организации . Всё началось с победы над Демианом Майей в 2017 году. Тогда Колби был довольно тихим, но при этом совсем не зрелищным. Боец рассказывал, что независимо от исхода поединка с Майей с ним не планировали продлевать контракт, хотя его рекорд в UFC на тот момент был 7-1. В итоге Ковингтон победил и выдал пламенный спич, назвав Бразилию «помойкой» (бой был в Сан-Паулу), а бразильцев — «грязными животными». Колби пришлось тайно вывозить с арены, иначе фанаты с ним расправились бы. Однако с тех пор Хаоса было не остановить. Он конфликтовал с Джоном Джонсом, Хорхе Масвидалем (с ними двумя Колби до этого очень близко дружил), Камару Усманом, Дарреном Тиллом, Фабрисио Вердумом, Леоном Эдвардсом, пытался поддеть Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Хамзата Чимаева. И это далеко не полный список. Образ трэш-токера привёл к тому, что Ковингтона не пускали тренироваться вместе с другими бойцами в UFC Performance Institute, а запускали отдельно в «Apex».

Правда, при столкновениях с некоторыми из своих врагов Колби частенько вызывал полицию, что привело к насмешкам от других бойцов. Тем не менее агрессивные нападки на коллег и медийка помогали любимому бойцу Дональда Трампа (по версии самого Ковингтона) даже с большими простоями и без серии побед получать новые титульные шансы. Сейчас эта эпоха позади, и Колби будет бороться в Real American Freestyle .