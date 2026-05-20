Кого пустят к пирамидам? Выбрали ещё топ-3 боёв на турнире Усика и Верхувена

23 мая в Египте, на территории комплекса пирамид в Гизе, пройдёт вечер профессионального бокса The Ring: Glory in Giza. Конечно, основное внимание будет приковано к главному поединку турнира, в котором за титул WBC в супертяжёлом весе будут боксировать Александр Усик и легендарный кикбоксёр Рико Верхувен. Но в карде будут и другие поединки, на которые точно стоит обратить внимание – мы выбрали для вас три самых интересных из них.

Полный кард турнира:

Александр Усик — Рико Верхувен;

Хамза Шираз — Алем Бегич;

Шахрам Гиясов — Джек Кэттеролл;

Фрэнк Санчес — Ричард Торрес-младший;

Мизуки Хирута — Май Солиман;

Басем Мамдух — Джамал Талли;

Махмуд Мобарк — Майкл Каляли;

Омар Хикал — Али Ссурункума;

Султан Альмохамед – Дэди Импракс.

Хамза Шираз – Алем Бегич

В соглавном событии турнира в Египте тоже пройдёт титульный поединок – будет разыгран вакантный пояс WBO во втором среднем весе. На него претендуют перспективный и медийный британец Хамза Шираз и представитель Германии Алем Бегич. Изначально у Шираза был более статусный соперник – небитый 24-летний американец Диего Пачеко. Но Пачеко получил травму и выбыл на неопределённый срок, а вакантный пояс WBO, оставленный Теренсом Кроуфордом, разыграть было нужно. И в соперниках у Шираза оказался другой непобеждённый соперник – Алем Бегич.

За Алема говорит почти идеальный рекорд – 29 побед при одном ничейном поединке. Но Бегичу уже 39 лет, а статистику он набил в основном на джорнименах, причём зачастую Алем выступал на боксёрских турнирах, которые сам и организовывал – точнее, его промоутерская компания.

Конечно, Шираз выглядит фаворитом в этом противостоянии. Хамзе важно уверенно победить, чтобы не только закрыть ничью в последнем поединке с Карлосом Адамесом и наконец-то стать чемпионом мира, но и получить большие бои. Сам Шираз уже не раз открыто говорил о желании провести супербой с Саулем Альваресом, который в сентябре будет боксировать за другой пояс в дивизионе. Яркая победа Шираза в титульнике поднимет котировки британца, поэтому Хамза, чьи бои и без того зрелищные, будет стараться зажечь на турнире в Египте.

Шахрам Гиясов – Джек Кэттеролл

Титулы будут стоять на кону и в других поединках вечера бокса в Египте. Например, полусредневесы Шахрам Гиясов и Джек Кэттеролл будут оспаривать пояс регулярного чемпиона WBA, и в этом поединке крайне сложно предсказать победителя. С одной стороны – Шахрам Гиясов из Узбекистана. У него большая любительская школа за спиной, он серебряный призёр Олимпийских игр — 2016 и чемпион мира — 2017. В профессионалах Гиясов идёт с идеальным рекордом 17-0, в 10 случаях он нокаутировал своих соперников.

С другой стороны – более опытный в профессионалах Джек Кэттеролл. Несмотря на то что британец ровесник Гиясова (обоим по 32 года), у Джека ровно в два раза больше боёв в активе. Из 34 поединков Кэттеролл выиграл 32, при этом у него уже есть опыт выступления в по-настоящему больших поединках: в 2022 году он претендовал на титул абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе и был в шаге от четырёх поясов, уступив раздельным решением Джошу Тейлору.

Противостояние Гиясова и Кэттеролла – это поединок стилей. Агрессивный, постоянно прессингующий соперников Гиясов встретится с прагматичным, но крайне техничным и умным Кэттероллом. Справится ли Джек с давлением опытного боксёра-любителя и с его многослойными серийными атаками? Сможет ли Гиясов найти ключи к хорошей защите британца? Интриг в этом поединке действительно много. Победитель боя получит титул регулярного чемпиона WBA и, конечно, станет одним из главных претендентов на полноценный титул организации: им сейчас владеет Роландо Ромеро. Весной прошлого года Ромеро выиграл у Райана Гарсии и как раз завоевал титул регулярного чемпиона WBA, а после ухода Джарона Энниса в другой дивизион был повышен до полноценного чемпионского статуса.

Фрэнк Санчес – Ричард Торрес-младший

На турнире в Египте тяжеловесы будут не только в главном событии. Так, в карде турнира состоится элиминатор в «королевском» дивизионе по линии IBF между кубинцем Фрэнком Санчесом и американцем Ричардом Торресом-младшим. Этот поединок должен был состояться ещё в начале года, но тогда у Санчеса возникли проблемы с коленом. Возможно, сейчас этот бой имеет даже большее значение, потому что в главном событии вечера выступит обладатель титула IBF Александр Усик, и у победителя поединка Санчес – Торрес-младший будет возможность громко заявить о себе и вызвать украинца на бой.

Фрэнк и Ричард сейчас идут в рейтинге IBF сразу после чемпиона: первая и вторая строчки вакантны, третью и четвёртую занимают Санчес и Торрес-младший. Так что победитель этого противостояния будет считаться полноценным претендентом на пояс. Санчес – опытный кубинец с большой любительской базой: за плечами у Фрэнка более 200 поединков в любителях и выступления за топовую сборную Кубы. В профессионалах у него 25 побед (18 нокаутов) при одном поражении – от Агита Кабайела, который сумел подобрать ключи к кубинскому стилю Санчеса.

А Ричард поражений в профессионалах не знает. Да, у него не так много поединков – 14, но во всех он одержал победы. Более того, у Торреса-младшего 12 побед нокаутами, а поединки нокаутёров, особенно в тяжёлом весе, – это всегда интересно.