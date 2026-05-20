Пьёт пиво литрами на интервью и не любит спорт. Самый необычный нокаутёр UFC

UFC – лучшая лига по смешанным единоборствам на планете. И, конечно, она изобилует действительно яркими и интересными бойцами. А в последнее время вспыхнула новая звезда. Карлос Пратес внезапно стал настоящей суперзвездой полусреднего веса . Того самого, где на самой вершине с поясом расположился Ислам Махачев. Естественно, новый претендент моментально привлёк внимание всех фанатов. А бразилец реально выглядит угрозой для любого оппонента. Особенность южноамериканца заключается и в том, что он реально крутой нокаутёр. Поэтому есть прекрасные перспективы увидеть Пратеса в очень громких и статусных поединках. Сам Карлос не стесняется разбрасывать вызовы.

Теперь по карьере бразильца. Сейчас профессиональный рекорд бойца – 21-6. И кто-то может справедливо отметить, что шесть поражений – это много. Но большинство из них пришлись на старт пути. Ещё до попадания в UFC боец успел оступиться пять раз. Но на Пратеса это особо не повлияло. И Карлос продолжил свой путь к мечте. Попасть в лучшую лигу на планете получилось в 2023 году. Именно тогда Пратес выступил на Dana White's Contender Series, где разбил Митча Рамиреса. Конечно, бразильца моментально подписали в промоушен. И он начал демонстрировать, почему был обязан там оказаться.

Началось всё с четырёх уверенных побед. Все – нокаутами. Причём разными. Карлос побеждал очень ярко и интересно, не зацикливался на одной манере, одном стиле. А ещё за этот отрезок Пратес ни разу не добрался до третьего раунда. Поэтому начало казаться, что впереди у бразильца – огромное будущее. Однако затем случилась проверка на прочность, которая немного сбила южноамериканца, охладила его пыл. В поединке с Ианом Гарри всё пошло не по плану. Ирландец победил единогласным решением судей. И нанёс Карлосу первое поражение в UFC. Причём максимально болезненное и действительно разочаровывающее .

Осечка, безусловно, обозлила южноамериканца. Темпераментный парень завёлся. И начал буквально уничтожать всю оппозицию. Последовательно на его пути были растерзаны Джефф Нил (первый раунд), Леон Эдвардс (второй) и Джек Делла Маддалена (третий). Говоря откровенно, даже долгие поединки Карлоса выглядели тотальной доминацией. Особенно сильно это было заметно против Джека. Экс-чемпиона Пратес буквально деклассировал, тотально перебил, выглядев намного лучше. Чего только стоит статистика по акцентированным ударам: 104:41! А на лицо соперника после боя было просто страшно смотреть.

Теперь Карлос очень хочет заполучить титульный бой. И стилистически он действительно выглядит одним из самых крутых и интересных парней в дивизионе. Важно, что Пратес – ударник. Но опасный в борьбе, поскольку две победы сабмишенами он забрал. А ещё бразилец не раз продемонстрировал, что умеет избегать партера. Классно действовать на дистанции, выбирать позицию. Работает здорово Карлос и руками, и ногами. Он настолько чётко высекал ногу Джека в последнем поединке, что за того действительно было очень страшно. Пратес может драться ярко и зрелищно. И для UFC это золотая жила.

При этом всём Карлоса сложно назвать шаблонным бойцом. Хотя бы из-за его поведения за пределами клетки. Пратес – представитель команды «Боевых ботаников». А это уже примечательный факт. Но, видимо, из всех них он решил стать главным «плохишом». А всё потому, что Карлос курит и употребляет алкоголь. Причём делает это прямо во время пресс-конференций. Курит Пратес абсолютно всегда. Причём по 8-10 сигарет ежедневно. Не являются исключениями даже те дни, когда у бразильца запланирован бой.

Сам Пратес рассказывал, что хотел бросить, но быстро передумал, поскольку вес резко пошёл вверх. И отметил, что не собирается пробовать снова: «Не знаю, влияет ли это на мое кардио, потому что я уже пришел в спорт курящим и никогда не тренировался, будучи некурящим. Я рос в неполной семье, меня воспитывала одна мама. Целыми днями она была на работе, а я пропадал на улице, где и нахватался разных плохих привычек. Я курю бо́льшую часть моей жизни и не уверен, что на мне это сильно сказывается. Может быть, будет сказываться к 40 годам, но вряд ли сейчас».

Не сигаретами едиными. На пресс-конференции после победы над Джеффом Нилом бразилец вальяжно отвечал на вопросы. Курил и пил пиво . Да, в UFC и других топовых лигах иногда случалось подобное. Но у Пратеса это не акция или показуха. Это стиль жизни. Он стал яркой звездой, что стоит признавать. И добрался до второй строчки в рейтинге полусреднего веса. И вполне может рассчитывать на громкие вызовы в ближайшее время. Причём Карлос вовсю раздаёт интервью, где не стесняется говорить о будущем. И его план выглядит просто мечтой для любого бойца.

Карлос Пратес бразильский боец UFC «Я поговорил с Даной и UFC после моего боя… Мы обсудили некоторые вещи, о которых не могу рассказать, но действительно думаю, что буду следующим [претендентом на титул]. Независимо от того, кто победит в бою Ислама [Махачева] и Иана Гарри, буду следующим. Я думаю о том, чтобы завоевать титул и затем, возможно, попросить Топурию, если он захочет подняться в 77 кг. Давайте сделаем это. Давайте потанцуем. Да, это супербой, денежный бой».



Пратес – крутой парень с ярким стилем и мощным потенциалом. Самое смешное, что Карлос признавался, что вообще не любит спорт. И занимается им исключительно в качестве работы. Сейчас он на пороге серьёзных свершений. Теперь всё в руках Карлоса. Осталось посмотреть, как он сам воспользуется шансами.