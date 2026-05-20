Пирамиды, недорогие билеты и лучший тяжеловес мира. Всё про супертурнир в Египте

23 мая в Египте, на территории комплекса пирамид в Гизе, пройдёт большой вечер профессионального бокса The Ring: Glory in Giza. Начало ивента запланировано на 17:15 по московскому времени, основной кард стартует в 21:00 мск. В России турнир официально показан не будет.

В главном событии турнира действующий чемпион мира по трём версиям в супертяжёлом весе и второй номер мирового рейтинга P4P Александр Усик будет защищать пояс WBC в поединке с титулованным кикбоксером Рико Верхувеном, на счету которого пока лишь один бой на профессиональном боксёрском ринге.

Важно понимать, что фанатов профессионального бокса ждёт действительно исторический турнир. А всё потому, что арена действительно возводится буквально в режиме реального времени. Почему так происходит? Египетские пирамиды под надёжной защитой – они внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО. Поэтому за ними максимально приглядывают, чтобы минимизировать свободное перемещение людей. И тем более никакого строительства до этого момента в непосредственной близости от исторических сооружений даже невозможно было представить. Кроме того, пирамида Хеопса – это единственное из семи чудес света, которое дошло до нашего времени . Поэтому никогда раньше подобных ивентов не проводилось.

Видимо, в дело вмешался Турки Аль аш-Шейх, который обладает огромными финансовыми возможностями. Складывается ощущение, что его немного задело, что в UFC готовятся провести другой крутой турнир – на лужайке Белого дома. И профессиональный бокс не собирается отставать в этом плане. Поэтому событие в египетской Гизе совершенно точно будет историческим. При этом нужно понимать, что сама страна часто принимала различные спортивные события. Египет в этом плане абсолютно открыт. Но Гиза как город защищалась на протяжении долгого времени. Усик и Верхувен станут первопроходцами. И не только они.

Конферансье Майкл Баффер Фото: Richard Pelham/Getty Images

Строительство арены действительно происходит прямо в режиме реального времени. Особенность сооружения заключается в том, что она будет носить временный характер. Соберёт зрителей и участников, событие состоится… А затем этот импровизированный Колизей быстро разберут. Таким образом, лишний раз подчёркивается уникальность момента. Во-первых, ещё за месяц (!) до проведения турнира по профессиональному боксу площадки для проведения буквально не было. Во-вторых, больше на ней ничего не будет проведено, её просто разберут. Арена примет лишь одно событие .

Отдельного внимания заслуживает само сооружение. Вместимость составляет до 15 тысяч человек. Конечно, до рекордных показателей далеко. Но это лишь подчёркивает важность проводимого события. Фанаты, которые посетят ивент, получат возможность прикоснуться к истории. Стоит отметить, что билеты выставлялись организаторами по очень доступным ценам. По информации авторитетного издания The Ring изначальная стоимость на самые простые сектора варьировалась от 2100 египетских фунтов (2946 рублей) до 5800 египетских фунтов (8137 рублей).

При этом общие показатели прибыли за проводимый турнир обещают получиться заоблачными. По предварительным оценкам, они должны составить несколько сотен миллионов долларов. Это позволило предложить участникам очень высокие гонорары. У главных действующих лиц они действительно заоблачные. Данные о чеке Усика за предстоящий бой разнятся: изначально ходила информация о $ 45 млн, но ближе к бою всё то же нидерландское издание Panorama предоставило информацию, что Александр получил около $ 100 млн. А звезда кикбоксинга заработает в Египте $ 15 млн – безусловно, самый большой чек в карьере. Даже больше, чем в своё время получил Фрэнсис Нганну за аналогичный бой с Тайсоном Фьюри: тогда экс-чемпион UFC заработал $ 10 млн.

СТЕРДАУН АЛЕКСАНДРА УСИКА И РИКО ВЕРХУВЕНА Фото: Richard Pelham/Getty Images

До турнира остаётся всё меньше времени. Но уже сейчас можно смело говорить о том, что он получится историческим. Во-первых, в ринге сойдутся лучший тяжеловес мира Усик и самый легендарный кикбоксер – Верхувен. Во-вторых, для этого будет подготовлено уникальное сооружение. А главное, организаторам пришлось приложить максимальные усилия, чтобы провести турнир на такой защищаемой территории. Теперь осталось, чтобы ивент полностью оправдал ожидания всех болельщиков.