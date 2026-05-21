Главная Бокс/ММА Статьи

Турнир MVP, просмотры, сколько людей посмотрели трансляцию, конкуренция Джейка Пола и UFC

«Самый посещаемый ММА-турнир в США». Джейк Пол реально превзошёл UFC?
Игорь Некрасов
Разбираемся в цифрах.

В минувшие выходные в США состоялся первый турнир по смешанным единоборствам от промоушена Джейка Пола – MVP ММА 1. Возглавили вечер легендарные Ронда Роузи и Джина Карано, в карде выступили Фрэнсис Нганну, Нейт Диаз, Джуниор дос Сантос и многие другие титулованные и известные бойцы. Блогер ещё до турнира говорил о том, что его ивент составит конкуренцию самым знаковым событиям UFC в плане зрительского интереса, а появившиеся цифры от Netflix подтвердили громкие заявления Пола. Неужели Джейк и правда сумел превзойти лучшую лигу мира? Давайте разбираться.

Турнир MVP транслировался на стриминговой платформе Netflix, что стало модным явлением в последние годы в индустрии единоборств. UFC заключил долгосрочный контракт с другой стриминговой площадкой — Paramount+, боксёрские турниры давно и часто транслируются на DAZN. В России спортивные трансляции часто показывают в ОККО – например, турниры PFL. Для понимания: если у человека есть подписка на стриминговый сервис, то он бесплатно может смотреть те турниры, которые показывает та или иная площадка.

Как лига Даны Уайта переехала на Paramount:
Добро пожаловать в эпоху Paramount. Теперь спорта в UFC станет ещё меньше?

Раньше UFC работал по системе PPV, то есть продавал трансляцию отдельных конкретных мероприятий. Сравнивать цифры продаж PPV с цифрами просмотров турниров на стриминговой площадке просто некорректно. Судите сами. Зрители с купленной платной трансляцией конкретного турнира являются целевой аудиторией этого мероприятия, а те, кто посмотрел турнир на стриминговой платформе или зашёл на трансляцию турнира, далеко не всегда является целевой аудиторией. Кто-то, возможно, зашёл из любопытства, кто-то – из-за того, что у него есть подписка и есть такая возможность – почему бы и нет? Многие используют стриминговые платформы для просмотров фильмов и сериалов, а бойцовские турниры идут бонусом. Стали бы покупать такие люди отдельную трансляцию, например, конкретного турнира MVP? Нет. Поэтому попытки сравнить феноменальные 2,4 млн проданных платных трансляций боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора с турниром MVP терпят крах – это просто разные величины.

Зато легко можно сравнить турнир MVP с ивентами UFC в эпоху Paramount+. Перейдём к цифрам.

«17 млн зрителей по всему миру настроились посмотреть поединок Ронды Роузи против Джины Карано на Netflix, в среднем 12,4 млн зрителей на всех трёх главных боях вечера!» — говорится в сообщении Netflix в социальной сети Х.

Известный журналист Ариэль Хельвани дополнил статистику, касающуюся просмотров исключительно на территории США.

«Внутри страны главный кард посмотрели в среднем 9,3 млн человек, а во время главного события их число достигло 11,6 млн, что делает его самым посещаемым турниром ММА в истории США», — написал он в социальной сети Х.

Теперь для сравнения возьмём цифры первого турнира UFC в эпоху Paramount – UFC 324, в главном событии которого был поединок Джастина Гэтжи и Пэдди Пимблетта. Согласно заявлению Paramount+, это был один из самых просматриваемых эфиров платформы за последние годы: более 7 млн домохозяйств, около 5 млн зрителей в среднем, а пиковые показатели доходили почти до 6 млн.

Получается, что турнир Джейка Пола действительно оказался популярнее среди зрителей, чем турнир UFC 324. Причём значительно. MVP MMA 1 максимально одновременно смотрели 17 млн человек, ивент Даны Уайта – почти в три раза меньше. Джейк Пол, безусловно, проделал колоссальную работу и заслуживает похвалы, но стоит ли всерьёз говорить о том, что блогер навязал конкуренцию лиге Даны Уайта и у UFC теперь начнутся проблемы? Вряд ли.

Скорее всего, это была единоразовая акция в том смысле, что Джейк вряд ли ещё раз соберёт такие цифры. Всё-таки к первому ивенту его промоушена было действительно приковано большое внимание, его максимально раскручивали и пиарили, ну и, конечно, в карде были по-настоящему большие имена, хотя многие из них – из прошлого. Однако после «шедеврального» поединка Ронды Роузи и Джины Карано, который завершился за 17 секунд, зрители вряд ли ещё раз попадутся на эту удочку. Бои ветеранов и пенсионеров, пусть и с максимально громкими именами, – это скорее шоу, нежели спортивное мероприятие. И каждый раз такие турниры не смогут собирать многомиллионную аудиторию, да и Джейк подобный кард не повторит.

Почему турнир MVP вызвал много вопросов:
Окровавленный Диаз и армбар Роузи. Что было интересного на первом турнире MVP?

В то время как у UFC есть ресурсы для более масштабных ивентов и, что главное, стабильность. У лиги Даны Уайта давно сформировалась аудитория, которая будет приносить ему стабильные просмотры. Возможно, не каждый раз рекордные, но большие. А ивент в Белом доме или турнир UFC 329 с возвращением Конора Макгрегора точно перебьёт турнир MPV.

Плюс не стоит забывать, что у Netflix и Paramount+ совершенно разные количественные показатели подписчиков. У Netflix 325 млн подписчиков, у Paramount+ — 79 млн. И это, конечно, тоже влияет на те показатели просмотров, которые мы видим. Джейк Пол и Netflix не называют цифры новых подписчиков, которые появились во время раскрутки его турнира и которых можно было бы посчитать аудиторией блогера и его промоушена. Если бы Пол сказал, что за последний месяц на Netflix подписались несколько миллионов человек, то он бы мог использовать эти цифры против Даны Уайта и UFC. А раз этих цифр блогер и сама площадка не предоставляют, то, значит, они ничтожно малы, и MVP с первым турниром не привлёк на платформу большое число новых зрителей из своей целевой аудитории.

В сухом остатке миллионные просмотры первого турнира MVP можно использовать в качестве пиара и громких заявлений, однако в силу ряда объективных причин вряд ли стоит говорить о какой-то серьёзной конкуренции лиги Джейка Пола с UFC. Джейк, безусловно, проделал большую работу, но для реальной конкуренции с Даной Уайтом ещё очень и очень далеко. И вряд ли мы когда-то её увидим.

