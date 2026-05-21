«Самый посещаемый ММА-турнир в США». Джейк Пол реально превзошёл UFC?

В минувшие выходные в США состоялся первый турнир по смешанным единоборствам от промоушена Джейка Пола – MVP ММА 1. Возглавили вечер легендарные Ронда Роузи и Джина Карано, в карде выступили Фрэнсис Нганну, Нейт Диаз, Джуниор дос Сантос и многие другие титулованные и известные бойцы. Блогер ещё до турнира говорил о том, что его ивент составит конкуренцию самым знаковым событиям UFC в плане зрительского интереса, а появившиеся цифры от Netflix подтвердили громкие заявления Пола. Неужели Джейк и правда сумел превзойти лучшую лигу мира? Давайте разбираться.

Турнир MVP транслировался на стриминговой платформе Netflix, что стало модным явлением в последние годы в индустрии единоборств. UFC заключил долгосрочный контракт с другой стриминговой площадкой — Paramount+, боксёрские турниры давно и часто транслируются на DAZN. В России спортивные трансляции часто показывают в ОККО – например, турниры PFL. Для понимания: если у человека есть подписка на стриминговый сервис, то он бесплатно может смотреть те турниры, которые показывает та или иная площадка.

Раньше UFC работал по системе PPV, то есть продавал трансляцию отдельных конкретных мероприятий. Сравнивать цифры продаж PPV с цифрами просмотров турниров на стриминговой площадке просто некорректно. Судите сами. Зрители с купленной платной трансляцией конкретного турнира являются целевой аудиторией этого мероприятия, а те, кто посмотрел турнир на стриминговой платформе или зашёл на трансляцию турнира, далеко не всегда является целевой аудиторией. Кто-то, возможно, зашёл из любопытства, кто-то – из-за того, что у него есть подписка и есть такая возможность – почему бы и нет? Многие используют стриминговые платформы для просмотров фильмов и сериалов, а бойцовские турниры идут бонусом. Стали бы покупать такие люди отдельную трансляцию, например, конкретного турнира MVP? Нет. Поэтому попытки сравнить феноменальные 2,4 млн проданных платных трансляций боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора с турниром MVP терпят крах – это просто разные величины.

Зато легко можно сравнить турнир MVP с ивентами UFC в эпоху Paramount+. Перейдём к цифрам.

«17 млн зрителей по всему миру настроились посмотреть поединок Ронды Роузи против Джины Карано на Netflix, в среднем 12,4 млн зрителей на всех трёх главных боях вечера!» — говорится в сообщении Netflix в социальной сети Х.

Известный журналист Ариэль Хельвани дополнил статистику, касающуюся просмотров исключительно на территории США.

«Внутри страны главный кард посмотрели в среднем 9,3 млн человек, а во время главного события их число достигло 11,6 млн, что делает его самым посещаемым турниром ММА в истории США», — написал он в социальной сети Х.

Теперь для сравнения возьмём цифры первого турнира UFC в эпоху Paramount – UFC 324, в главном событии которого был поединок Джастина Гэтжи и Пэдди Пимблетта. Согласно заявлению Paramount+, это был один из самых просматриваемых эфиров платформы за последние годы: более 7 млн домохозяйств, около 5 млн зрителей в среднем, а пиковые показатели доходили почти до 6 млн.

Получается, что турнир Джейка Пола действительно оказался популярнее среди зрителей, чем турнир UFC 324. Причём значительно. MVP MMA 1 максимально одновременно смотрели 17 млн человек, ивент Даны Уайта – почти в три раза меньше. Джейк Пол, безусловно, проделал колоссальную работу и заслуживает похвалы, но стоит ли всерьёз говорить о том, что блогер навязал конкуренцию лиге Даны Уайта и у UFC теперь начнутся проблемы? Вряд ли.

Скорее всего, это была единоразовая акция в том смысле, что Джейк вряд ли ещё раз соберёт такие цифры. Всё-таки к первому ивенту его промоушена было действительно приковано большое внимание, его максимально раскручивали и пиарили, ну и, конечно, в карде были по-настоящему большие имена, хотя многие из них – из прошлого. Однако после «шедеврального» поединка Ронды Роузи и Джины Карано, который завершился за 17 секунд, зрители вряд ли ещё раз попадутся на эту удочку. Бои ветеранов и пенсионеров, пусть и с максимально громкими именами, – это скорее шоу, нежели спортивное мероприятие. И каждый раз такие турниры не смогут собирать многомиллионную аудиторию, да и Джейк подобный кард не повторит .

В то время как у UFC есть ресурсы для более масштабных ивентов и, что главное, стабильность. У лиги Даны Уайта давно сформировалась аудитория, которая будет приносить ему стабильные просмотры. Возможно, не каждый раз рекордные, но большие. А ивент в Белом доме или турнир UFC 329 с возвращением Конора Макгрегора точно перебьёт турнир MPV.

Плюс не стоит забывать, что у Netflix и Paramount+ совершенно разные количественные показатели подписчиков. У Netflix 325 млн подписчиков, у Paramount+ — 79 млн . И это, конечно, тоже влияет на те показатели просмотров, которые мы видим. Джейк Пол и Netflix не называют цифры новых подписчиков, которые появились во время раскрутки его турнира и которых можно было бы посчитать аудиторией блогера и его промоушена. Если бы Пол сказал, что за последний месяц на Netflix подписались несколько миллионов человек, то он бы мог использовать эти цифры против Даны Уайта и UFC. А раз этих цифр блогер и сама площадка не предоставляют, то, значит, они ничтожно малы, и MVP с первым турниром не привлёк на платформу большое число новых зрителей из своей целевой аудитории.

В сухом остатке миллионные просмотры первого турнира MVP можно использовать в качестве пиара и громких заявлений, однако в силу ряда объективных причин вряд ли стоит говорить о какой-то серьёзной конкуренции лиги Джейка Пола с UFC. Джейк, безусловно, проделал большую работу, но для реальной конкуренции с Даной Уайтом ещё очень и очень далеко. И вряд ли мы когда-то её увидим.