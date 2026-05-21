Верхувен в качестве соперника Усика — позор для бокса

Осталась буквально пара дней до боксёрского турнира в Египте. Напомним, бойцовский вечер пройдёт прямо посреди Чуда света — легендарных пирамид. Прямо сейчас на исторической локации сооружают временную арену, которая примет около 15 тысяч человек. Круто? Очень. Такие оригинальные ивенты навсегда входят в историю спорта. Для такого крутого турнира нужен был во всех смыслах «большой» хедлайнер, и его тоже нашли — Александр Усик прямо сейчас остаётся главным тяжеловесом мира. Получается, успех со всех сторон? Нет. Потому что в соперники подобрали Рико Верхувена.

Прежде всего хочется расписаться в максимальном уважении к Рико, которого не просто так прозвали Королём кикбоксинга. В своём виде спорта нидерландец выиграл всё и не по одному разу: в последних боях Верхувену, казалось, было даже слишком легко, несмотря на вроде бы высочайший уровень соперников. Возраст уже поджимает, и 37-летний спортсмен решил максимально монетизировать своё имя, перебравшись в бокс. Сначала планировался бой с Фрэнсисом Нганну, потом соперником должен был стать Энтони Джошуа, однако в итоге Рико вытащил счастливый билет и подерётся с Усиком. При этом кикбоксёр получит рекордный в карьере контракт — что-то около $ 15 млн.

К Верхувену претензий никаких, он лишь старается максимально заработать на финишной прямой спортивного пути. К Усику, пожалуй, есть вопросы по выбору откровенно проходного соперника, но, опять же, чемпион имеет право драться в свободное время с кем хочет. Александр устал от драматичных противостояний с лучшими боксёрами мира и хочет просто расслабленно побоксировать на фоне египетских пирамид. Сколько бы Усик ни пытался убедить окружающих, что Верхувен для него реально опасен, понятно, что шансы нидерландца фактически около нуля. Получается, Александр заработает отличные деньги, побив человека с одним профессиональным боксёрским боем за карьеру.

Усик и Верхувен перед боем Фото: Mark Robinson/Getty Images

Единственный, кто в этой ситуации реально раздражает — WBC, которая на протяжении многих лет удерживает звание самой беспринципной и отвратительной боксёрской организации. Поначалу её президент Маурисио Сулейман уверял, что на кону боя Усика и Верхувена не будет стоять реальный пояс, однако буквально через день передумал. И на полноценный чемпионский титул теперь официально претендует спортсмен с полным отсутствием достижений в боксе и одним боем в резюме. Это ли не позор?

В WBC попытались объяснить решение: «После тщательного рассмотрения ситуации Совет управляющих Всемирного боксёрского совета принял решение санкционировать добровольную защиту титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александра Усика в бою с легендарным чемпионом по кикбоксингу Рико Верхувеном. Переход из кикбоксинга в бокс не является чем-то беспрецедентным. Многие спортсмены, занимающиеся тайским боксом, успешно переходили в профессиональный бокс и боролись за титулы WBC в начале своей боксёрской карьеры. Это решение WBC соответствует правилам и положениям организации. Пирамиды Египта придадут этому событию историческую значимость. Об этом мечтали многие, в том числе наш любимый президент WBC Хосе Сулейман», — сказано в пресс-релизе.

Вот только нелепые объяснения вряд ли скроют тот факт, что всё решают деньги. Арабские шейхи, которые и организовывают поединок, заплатили денег — и вот уже «любимый президент» Сулейман ставит на кон чемпионский пояс, в очередной раз его обесценивая. И обесценивая пот и кровь других супертяжей, которые могли бы на этот пояс официально претендовать. Между прочим, временный чемпион WBC сейчас Агит Кабайел, который представляет собой реальную угрозу для Усика. Вторым в рейтинге идёт Лоуренс Околи, третьим — молодой гений Мозес Итаума. Да даже в трилогии Усика с Фьюри, который в том же рейтинге занимает первое место, было бы в сто раз больше смысла, чем в нелепом «титульном» бою с Верхувеном.

Будем ли мы смотреть турнир у египетских пирамид? Да. Там немало интересных поединков. Ну и любой выход чемпиона Усика в ринг — уже событие. Вот только главный бой этого турнира должен был бы носить совсем другой статус. В идеальном мире.