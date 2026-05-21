«Мне никто не давал этих миллионов». Хабиб обвинил Дану во лжи

Хабиб Нурмагомедов – один из самых легендарных бойцов в истории смешанных единоборств. Именно по этой причине он по-прежнему остаётся на слуху, хотя свой последний поединок провёл очень давно. После этого Орёл сосредоточился на тренерской деятельности, уделяет много внимания семье. А в UFC, как оказалось, всё это время продолжали таить обиду на Хабиба . И теперь Дана Уайт внезапно решил всем напомнить, что Нурмагомедов ушёл слишком рано. Причём достаточно неожиданно сослался на то, что главной причиной такого решения стали деньги. Естественно, такое обвинение не могло пройти мимо Орла. И россиянин решил ответить бывшему работодателю.

Первым в этом конфликте высказался именно президент UFC. Дана заявил, что Хабиб заработал слишком много денег, чтобы продолжать выступления. Вот только поступил хитро. И отметил, что Нурмагомедов сделал это не в промоушене. А сразу же после завершения своего профессионального пути: «У нас был чемпион-мусульманин. В мире миллиард мусульман, дело не в этом. Проблема в том, что он отправился в тур по мусульманским странам. Он посетил Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар – и они засыпали его деньгами. Он заработал так много денег, что ему больше не нужно было драться. Плюс его отец тогда ушёл из жизни – и у него было много проблем из-за этого».

О чём говорит Уайт? Хабиб действительно уделял большое внимание просветительской работе. Много перемещался, ездил по разным мусульманским странам. Собирал конференции, приобщал людей к спорту. Но делал это уже за пределами UFC. И это не особо стыкуется с главным фактом. Решение о завершении профессиональной карьеры было принято ещё до того, как это самое турне вообще произошло . Так что если Хабиб и зарабатывал в нём какие-либо финансы (даже если и большие), это уже вряд ли серьёзно влияло на отношение Нурмагомедова к спорту.

Теперь стоит немного сказать о реакции Хабиба. А она стала показательной. Выглядит всё так, будто Орёл действительно очень разозлился на своего бывшего работодателя. И ответ Дане получился довольно резким: « Вот заголовки читаю иногда в интернете, я, конечно, не любитель комментировать каждый мусор в интернете, но, когда Дана говорит такие вещи, это расходится везде . Я скажу так: это абсолютная ложь, мне никто никогда эти миллионы не давал, и то, что пишут, что я оставил спорт, потому что заработал много денег – это тоже неправда. Настоящую правду весь мир знает – об этом я уже не раз говорил, и повторяться не нужно».

Кажется, Дана действительно перегнул палку. В том числе по другой причине. Хабиб вряд ли мог уйти из спорта по причине того, что пресытился деньгами в турне по мусульманским странам. А всё потому, что он заработал огромные суммы намного раньше. По имеющейся информации, только гарантированными суммами Нурмагомедов мог заработать больше $ 20 млн. А ведь дополнительно были платные трансляции и другие выплаты. Есть ощущение, что Нурмагомедов заработал в разы больше, чем ему могло обеспечить любое турне. Но про это Уайт не говорит. И лишь акцентирует внимание на событиях, которые произошли в жизни Хабиба после его ухода из промоушена.

А что вообще на этот счёт говорил сам Хабиб? Он дал объяснение – большое и широкое. И рассказал, что сделал это ради мамы. Сложно поверить в то, что Орёл стал бы спекулировать этой темой: «Я завершил карьеру, потому что дал обещание маме. Однако на самом деле было много разных моментов, о которых люди не знают. Не только это обещание. Но я слежу за всем, что касается матери. Ведь у тебя могут быть друзья, дети, кто угодно. Может быть всё, чего захочешь, однако никогда не будет ещё одной матери. У тебя только одна мать. Для меня она всё. Это самое главное.

Знаю, что даже в Дагестане, хотя не только там, у многих плохие отношения с родителями. Я действительно, действительно этого не понимаю. Как у людей могут быть плохие отношения с родителями? Мама для меня – это всё. Даже сейчас она всё ещё со мной, как будто мы живём в одном доме. Я обращаюсь с ней как с королевой».

Конфликт Нурмагомедова с Даной вряд ли выйдет за «буйки». Сейчас это вряд ли нужно кому-либо из них. Да, вновь обменялись жёсткими фразами. Читается, что у Уайт по-прежнему осталась обида из-за того, что его главный актив в своё время принял решение покинуть промоушен. А Хабиб просто старается сделать так, чтобы его громкое в мире смешанных единоборств имя не было опорочено.