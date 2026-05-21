Возвращаться — плохая примета. У Конора мало хороших примеров

Конор Макгрегор – одна из самых знаковых личностей в истории UFC. Сложно придумать себе более яркого парня, который приковывал бы к себе такое запредельное внимание. Но, пожалуй, именно ирландец и стал человеком, на протяжении долгого времени выводящим фанатов из себя. Его ждали в клетке, а он так и не хотел возвращаться. Но 2026 год стал переломным. Спустя такое большое количество времени ирландец наконец-то возвращается. Причём делает это громко. 11 июля на UFC 329 Ноториуса ждёт поединок против Макса Холлоуэя . Правда, многие относятся к этой идее достаточно холодно. А всё потому, что есть большие сомнения в том, что Конор сможет выступить успешно. А некоторые болельщики теперь и вовсе предрекают полнейший крах Макгрегора.

Стоит отметить, что случай Макгрегора – своего рода уникальный. Конечно, многие действующие бойцы допускают простои… Но чтобы такие… Нужно понимать, что речь не о ветеранах, которые возвращаются с пенсии. Чаще всего им дают откровенно слабых оппонентов либо равных по силам. Здесь же ситуация иная. Ни на какую пенсию Конор не уходил. Напротив, все эти годы утверждал, что остаётся активным и постоянно тренируется. А главное, каждый раз говорил, что обязательно выйдет в клетку. Кроме того, провести бой ему придётся не против статиста. В октагон выйдет заряженный Холлоуэй, который в последнее время прилично шумел. А ещё он обязательно будет гореть жаждой реванша, пусть прошло и много времени.

Нужно понимать, что длительные простои часто сопровождались травмами, проблемами. У Конора такие, безусловно, тоже имелись. Возможно, о них никто не говорил во всеуслышание. Но просто бесполезно спорить с тезисом, что Макгрегор – «заржавел» .

Конор, конечно, не собирается «топтать» уникальную дорожку. В истории UFC уже были парни, который на долгий срок оставались без поединков. Но возвращались и вновь дрались. Правда, чаще всего всё это было разочаровывающе. Например, совсем недавно подрался Никита Крылов. Его возвращения пришлось ждать долго. С 11 марта 2023 года по 12 апреля 2025 года россиянин не выступал. Простой сказался сильно. И Шахтёр проиграл дважды – Доминику Рейесу и Богдану Гуськову. И пугающим выглядело именно то, как боец смотрелся в клетке. Вялым, потерянным. Приходится признавать, что долгие паузы не идут на пользу никому. Похожая история была у Майкла Чендлера. 12 ноября 2022 года он проиграл Дастину Порье. Долго не дрался. Вернулся 16 ноября 2024-го… И пока у него два поражения – от Чарльза Оливейры и Пэдди Пимблетта.

Из старых примеров можно вспомнить Кейна Веласкеса. Он не выступал с 9 июля 2016 года по 17 февраля 2019 года. Вышел против громадного Фрэнсиса Нганну и… проиграл на 26-й секунде поединка. Естественно, такое развитие событий стало жёстким ударом по Веласкесу. Этот поединок оказался последним в карьере Кейна. Примечательно, что Холлоуэй уже встречался с подобной ситуацией. 13 ноября 2021 года его соперником стал Яир Родригес, который не выступал с 18 октября 2019 года. Конечно, в том поединке всё было достаточно непросто для Макса. Но он всё-таки смог завоевать победу единогласным решением судей.

Ещё один пример долгого простоя – Брок Леснар. 30 декабря 2011 года он проиграл Алистару Авериму. И взял затяжную паузу. Возвращение случилось лишь 9 июля 2016 года. Причём получилось скомканным и спорным. В самом поединке одержать победу удалось. Однако в итоге результат был отменён из-за проваленного допинг-теста. Неудачно вернулся Чейл Соннен. 16 ноября 2013 года он уступил Рашаду Эвансу. Потому у него были огромные проблемы с допингом. И следующего боя пришлось ждать аж три с лишним года. 21 января 2017 года Чейл вернулся. Но проиграл Тито Ортису в первом раунде. Соннен продержался 123 секунды.

При этом долгий простой не гарантирует провала. Самый яркий пример – легендарный Джон Джонс. 8 февраля 2020 года он провёл поединок с Домиником Рейесом. Пропал, успел перебраться в новый дивизион. И 4 марта 2023 года смог снести с пути Сириля Гана. Причём сделал это пугающе легко. 124 секунды потребовалось Боунсу, чтобы поставить в том поединке жирную точку. Конечно, такой исход выглядел впечатляющим. Поэтому все остались в восторге от выступления Джонса.

Но всё-таки нужно понимать, что случай Конора – реально уникальный. Мы перечислили примеры, когда простой составлял два-три года. А у Макгрегора срок – уже пять лет. Причём ушёл он после жуткой травмы ноги. Есть сомнения, что всё это время Конор действительно тренировался. И отдавал всего себя ради поддержания формы. Поэтому возвращение может обернуться тотальным крахом. И окончательным разрушением того самого наследия, которое ещё оставалось за плечами Ноториуса.