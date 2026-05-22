«Могут подраться прямо сейчас, но не хотят». Кажется, сага Нганну — Джонс будет вечной

В минувшие выходные в США состоялся громкий дебютный турнир лиги Джейка Пола – MVP MMA 1. Одним из главных событий вечера стало возвращение в клетку Фрэнсиса Нганну. Бывший чемпион UFC и один из самых опасных тяжеловесов мира буднично разобрался с Филипе Линсом, нокаутировав бразильца в первом раунде. А после боя встал вопрос о будущем Хищника.

В сентябре Нганну будет уже 40 лет – возраст солидный даже для тяжеловеса. Фрэнсису осталось не так много времени в спорте, и сам он хочет выступать как можно чаще. Например, Нганну принял вызов Робелиса Деспанье, на том же турнире нокаутировавшего Джуниора дос Сантоса. Но самого Фрэнсиса, кажется, интересует только один бой, о котором говорят уже несколько лет. Речь, конечно, о поединке с Джоном Джонсом.

«Ему стоит наблюдать за тем, что я делаю, и учиться. Разобраться и выйти на этот бой», — сказал Нганну в интервью в октагоне сразу после боя.

Интересно, что Джонс довольно быстро отреагировал на вызов Нганну.

«Мне нужно постараться сосредоточиться на том, чтобы выбраться из моего контракта с UFC. Это будет самая сложная часть, если этот бой всё-таки состоится. Я не думаю, что Дана заинтересован в делах с Фрэнсисом, так что сделать это с MVP, вероятно, будет единственным способом это реализовать, и, если мы сможем выйти из моего контракта, это было бы здорово», — сказал Джонс.

Кажется, сага с их очным поединком не закончится никогда. Разговоры о нём начались ещё во времена чемпионства Фрэнсиса в UFC. Тогда Джонс взял продолжительную паузу, чтобы перейти в тяжёлый вес, и более масштабного боя в дивизионе, чем с Нганну, для него нельзя было придумать. Но супербой так и не состоялся: Хищник со скандалом ушёл из UFC, а Джонс в скором времени вернулся и стал чемпионом в тяжах.

Долгое время Фрэнсис и Джон обвиняли друг друга в срыве очной встречи в октагоне. Нганну заявлял, что при любых переговорах с UFC матчмейкеры и Дана Уайт говорили о пенсии Джонса, о том, что его не интересуют бои и что организовать их поединок не получится. Джон же, напротив, обвинял в бегстве из промоушена Фрэнсиса.

Следующая часть сериала вспыхнула, когда Нганну примкнул к PFL. Бойцы пересеклись на одном из турниров лиги, после чего в медиа опять пошли разговоры об их совместном поединке. Не обошлось без очередных обоюдных обвинений, в которые влез и Дана Уайт. Очевидно, чью сторону занял президент UFC.

«У меня нет вражды с Фрэнсисом. Нганну давно покинул мой мир. Шелби сделал всё, что мог, чтобы Джон Джонс подрался с Фрэнсисом. Однако бой не состоялся. Я считаю, что это произошло не из-за Джона. Джонс — уникальная личность. Он будет драться со всеми. Джонс был готов — он хотел Фрэнсиса в соперники! Вы видели, что случилось с Сирилем Ганом. И Джонс скажет, что сделает то же самое с Нганну. Он так сильно хотел этого боя», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Страсти вновь утихли, пути Фрэнсиса и Нганну разошлись. Новые разговоры о потенциальном супербое породил турнир UFC в Белом доме. Фанаты представляли, каким может быть кард исторического ивента, и бой Джонса с Нганну занимал в нём одно из главных мест, даже несмотря на то что Фрэнсис уже три года как ушёл из промоушена, а Джонс объявил о завершении карьеры. Ожидаемо, поединок «пролетел» мимо карда, но Нганну и Джонс продолжают вызывать друг друга на бой и сегодня.

Складывается ощущение, что если бы Джон и Фрэнсис действительно хотели подраться друг с другом, то этот поединок состоялся бы уже давно. Каждый раз появляются какие-то новые отговорки: то Джонс не желал возвращаться в бои, то Нганну поругался с Даной Уайтом и ушёл из промоушена, то бой стало невозможно организовать из-за контрактов бойцов с разными лигами. Сейчас, кажется, оптимальный момент для того, чтобы Фрэнсис и Джон всё же встретились в клетке. Есть площадка (MVP) и есть Джейк Пол, готовый заплатить бойцам столько, сколько нужно.

Но и тут возникли сложности. Оказывается, у Джонса до сих пор действующий контракт с UFC, и, соответственно, драться нигде за пределами лиги он не может. А в промоушен Даны Уайта не может вернуться Нганну – из-за своего скандального ухода и плохих отношений с руководством. И образовался очередной тупик или же очередная отговорка. Похоже, суперзвёзды банально не хотят общего поединка, не хотят рисковать перед пенсией репутацией, которая может быть подпорчена поражением от принципиального соперника, особенно с учётом того, что этому противостоянию предшествует такая длительная история . Так что, видимо, этот бой так и останется в мечтах фанатов, которые долго будут спорить, кто бы победил в бою за статус лучшего тяжеловеса современности.

«Нет никакого контракта, не дающего им подраться. Знаю, люди говорят иначе… Хватит! Они могут подраться прямо сейчас. Но… они не хотят драться. В прошлом, когда Дана [Уайт] хотел этого боя, они не вышли друг против друга», — сказал бывший претендент на титул UFC, а ныне известный аналитик Чейл Соннен на своём YouTube-канале.