Дмитрий Бивол – Михаэль Айферт: когда бой, дата и время, где смотреть, кто показывает

Дерзкий немец идёт за апсетом. Интригующий бой Бивола – обязателен к просмотру
Сергей Сорокин
Дмитрий Бивол – Михаэль Айферт
У Айферта мало шансов, но много желания.

Дата и время турнира с главным боем Дмитрий Бивол – Михаэль Айферт

30 мая в Екатеринбурге, Россия, на «УГМК-Арене» пройдёт вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions. Старт ивента запланирован на 15:00 мск.

Главным событием турнира станет титульный поединок в полутяжёлой весовой категории между действующим чемпионом мира Дмитрием Биволом и немецким боксёром Михаэлем Айфертом. На кону будут стоять пояса IBF и WBA, которыми владеет россиянин.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
Дмитрий Бивол
Не началось
Михаэль Айферт

Бивол входит в топ-5 мирового рейтинга P4P и не так давно был абсолютным чемпионом мира. Для Дмитрия это первый бой в России с декабря 2021 года. Айферт же является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по линии IBF.

Прямая трансляция турнира с главным боем Дмитрий Бивол – Михаэль Айферт

Посмотреть трансляцию вечера бокса можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Кроме того, ожидается, что ивент будет доступен для просмотра на сайте RCC Boxing. Также стало известно, что Первый канал проведёт прямую трансляцию поединка между россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом.

Полный кард турнира с главным боем Дмитрий Бивол – Михаэль Айферт

Прогноз на бой Дмитрий Бивол – Михаэль Айферт

Первый тренер Мурата Гассиева, а ныне тренер обладателя поясов WBA Continental и IBF Europe в тяжёлом весе Артёма Сусленкова Виталий Сланов высказался о поединке между Дмитрием Биволом и Михаэлем Айфертом.

«Уровень бокса Бивола и Айферта – небо и земля. Но в боксе всякое бывает. В любом случае за боями Бивола интересно смотреть. Будем болеть за него. Думаю, больших проблем Айферт Биволу не составит. Хотя в боксе бывали такие апсеты… Что боксёры покруче Бивола проигрывали. Трилогия с Артуром Бетербиевым? Я бы этого не хотел. Они провели два суперпоединка. Пусть счёт в их противостоянии останется 1-1. Никто из них не заслуживает быть проигравшим. Плюс не будем забывать про возраст Бетербиева, хотя Артур великолепно держит себя в форме. Это мужественный и физически волевой боксёр, но в какой-то момент всё равно возраст может сказаться», — сказал Сланов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым

Непобеждённый обладатель титулов WBA Continental, IBA.PRO Intercontinental и IBF Europe по боксу в тяжёлом весе россиянин Артём Сусленков также поделился ожиданиями от боя.

«Это первый за пять лет бой Бивола в России, его возвращение после операции на спине и проверка готовности к будущим вызовам. Для болельщиков и специалистов — это возможность увидеть одного из лучших российских боксёров в действии на родной земле, а для индустрии — шаг к восстановлению статуса России как площадки для крупных титульных боёв.

Ждём яркой и убедительной победы Бивола, демонстрации формы после травмы, интересного зрелища. И, конечно же, ждём шага к трилогии с Бетербиевым», — сказал Сусленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

