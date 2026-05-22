Новые спарринг-партнёры и лагерь с Фьюри. Как Усик и Верхувен готовились к титульнику

23 мая в Египте, на территории комплекса пирамид, пройдёт вечер профессионального бокса, который возглавит поединок в супертяжёлом весе между действующим чемпионом мира в трёх весовых категориях Александром Усиком и Рико Верхувеном, сделавшим себе имя в кикбоксинге.

Отношение к этому поединку в мире бокса спорное. В WBC согласились поставить на кон свой пояс, несмотря на то что Верхувен не входит в рейтинги, а его единственный поединок в боксе состоялся 12 лет назад против боксёра с рекордом 0-5. Да и безотносительно регалий нидерландского спортсмена были куда более очевидные претенденты на титул Усика, но Александр выбрал самый сомнительный вариант с точки зрения спортивной составляющей. И, несмотря на заявления Верховена, что Усик не подозревает, с чем столкнётся в ринге, разумеется, многие считают это мисматчем. А кто-то уверен, что чемпион даже не относится к бою всерьёз .

Тем не менее известно, что у Усика всегда одни из самых тяжёлых и интенсивных лагерей. Он перебирает спарринг-партнёров десятками, чтобы добавить разнообразия и быть готовым к разным сценариям во время поединка. Перед боем с Верхувеном Александр привлёк новых бойцов: «В подготовке для меня самое важное — дисциплина и усердная работа. И всё это у меня осталось. Примерно на 70% подготовка не поменялась, однако мы изменили выбор спарринг-партнеров под Верхувена ». При этом имён этих бойцов Усик не назвал, но логично, что под Рико ему нужны длиннорукие и высокие бойцы. Известно также, что в лагере Александра был Энтони Джошуа, и какими-то деталями британец помочь мог.

Учитывая, что сам Усик отмечает, что 70% работы остались неизменными, можно предположить, что частота и интенсивность тренировок не упали. Обычно чемпион устраивает очень объёмные спарринги — 15 раундов по 3,5 минуты с перерывами всего в 20 секунд . Такая работа позволяет в бою держать очень высокий темп, чего не удаётся большинству тяжеловесов. Плюс Усик добавляет упражнения с мячами на реакцию, координацию и скорость.

Верхувен, вероятнее всего, не готов к той интенсивности, которую будет задавать Усик. При этом Александр также уверял, что требований к себе не снижает: «У меня не меняется подготовка, готовлюсь к каждому оппоненту так же серьёзно. Я тренируюсь против себя, я для себя самый трудный оппонент, потому что шансы равны. У нас нет какого-то послабления, что, например, бегали 10 км, а теперь — 5 км. Нет, бегали 10 км, а теперь – 11 км. Подготовка идёт полным ходом».

Рико считает, что на его стороне фактор неожиданности: «Он прежде дрался только с боксёрами, так что да — 100%, что ему предстоит столкнуться с чем-то совершенно новым. Он всю свою жизнь в боксе, и это как бы другой подход».

У звёздного нидерландца, безусловно, очень богатый опыт в единоборствах — он бьётся с шести лет. И, даже став чемпионом Glory (а это было больше 12 лет назад), он рассказывал, что сейчас больше работает над своим боксом, что позволяет улучшить движение и футворк . За счёт бокса Верхувен прибавил, стал умнее как боец. и некоторые бои он выигрывал за счёт превосходства на руках. Больше 15 лет Рико работает с Питером Фьюри — это дядя Тайсона Фьюри . С 2013 года Верхувен начал спарринговать с Цыганским королём, который тогда ещё не был чемпионом. В частности, за счёт этих спаррингов Рико прибавил в защите, тайминге и работе передней рукой. Позже научился эффективно менять стойки.

Лагерь Верхувена к бою с Усиком тоже возглавил Питер Фьюри, и он уверен, что у подопечного есть шансы на победу, а также отметил, что Рико впечатлил его во время подготовки: «У нас был шестимесячный тренировочный лагерь, и, каким бы ни оказался результат, он будет таким, каким будет. Но я думаю, что Рико ещё удивит многих. Он действительно впечатлил меня по ходу подготовки и уже на неделе боя».

Сам Верхувен правильно отмечал необходимость быть готовым к интенсивному поединку и то, что изменил привычный ход подготовки: «Начиная это приключение, нам пришлось выбрать совсем другой подход. Мне кажется, в кикбоксинге мы нашли свою «идеальную формулу». Мы знаем, как поддерживать форму, знаем, как держать нож заточенным — это помогает оставаться лучшим, и именно это мы и сделали. Но это, опять же, было что-то другое. Весь этот подход был другим. Не знаю, было ли это серьёзнее, однако чтобы выжать из меня всё, нужно было быть интенсивнее. Я ожидаю очень техничный бой, какой он всегда проводит. Высокий темп, высокий боксёрский интеллект. Поэтому я должен показать свой лучший бокс и выложиться на полную. Тренировочный лагерь был чудесный. Длился шесть месяцев. Обычно я готовлюсь три-четыре месяца, но мне потребовалось дополнительное время, чтобы осуществить переход в бокс» .

Однако надо отметить, что Верхувену точно было тяжело подобрать похожего на Усика спарринг-партнёра. Рико гораздо габаритнее и тяжелее, а Александр – очень подвижный для тяжеловеса и один из самых обученных боксёров современности. Прочитать такого будет крайне трудно, а попробовать сымитировать в лагере, возможно, ещё сложнее . При этом и Рико, и его менеджер считают, что одно из главных преимуществ нидерландца — фактор неожиданности, потому что никто не знает, как именно он будет боксировать.

Когда боксёр рассчитывает только на эффект внезапности, то это уже плохой знак, но и без того в паре Усик — Верхувен интриги было не так много. Во всяком случае на бумаге. Однако в боксе было немало апсетов, так что, возможно, Рико и правда способен удивить и чемпиона, и весь боксёрский мир.

