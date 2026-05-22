Бой Тайсон — Мейвезер снова перенесли. А он вообще состоится?

С прошлого года с определённой периодичностью появляются инсайды или обсуждения выставочного поединка между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером. Сначала речь шла абстрактно о весне 2026 года, затем появилась конкретика — 25 апреля в ДР Конго. Позже впервые появилась информация о травме Тайсона, а на интервью с Ариэлем Хельвани он был в гипсовой повязке : «Тренировки… Наносил удары… Ничего серьёзного, только небольшое растяжение. Видимо, я не могу тренироваться вполсилы. У меня получается только вот так вот. Я уже поставил подпись. Бой состоится в Африке. Надеюсь, что 25 апреля. Фри-файтинг, договорной вес. Думаю, будет восемь раундов. С нетерпением жду. Я там был. Мы проведём бой на той же арене, на которой дрались Мохаммед Али и Джордж Форман. Думаю, это будет мой последний бой. Но кто знает?»

Майк Тайсон Фото: Getty Images

Однако в намеченную дату ничего не произошло, более того, за несколько месяцев до предполагаемого боя у обоих боксёров исчезли все упоминания о противостоянии. И это несмотря на то, что компания CSI Sports, как выяснилось, запланировала перенос на 30 мая . Причём это особо нигде не афишировалось, а по мере приближения даты так и не появлялось ни каких-либо промо, ни хотя бы попыток раскрутить шоу. Кроме того, смущало, что Мейвезер в это время активно продвигал выставочный бой с Майком Замбидисом, который должен состояться в конце июня.

В итоге вышел пресс-релиз, согласно которому поединок перенесён на осень 2026 года, так как Тайсон восстанавливается после перелома руки, полученного на тренировке. Непонятно, идёт ли речь о той травме, которую упоминал сам Майк ещё в начале весны, или у него новое повреждение. Кроме того, нет даты и места проведения ивента. Зато по-прежнему есть сомнения, и вновь – из-за Мейвезера.

26 сентября у Флойда запланирован реванш с Мэнни Пакьяо. Официальный бой, то есть и подготовка будет соответствующей, так как есть риск потерять статус непобеждённого боксёра, а отказаться уже практически невозможно — есть соглашение с Netflix, которые могут засудить. А Мейвезеру с его комом финансовых проблем, который становится всё больше, такого точно не нужно.

Всё это заставляет сомневаться в том, что бой Тайсона с Флойдом действительно состоится. Полное отсутствие каких-либо деталей и постоянные переносы от организаторов тоже добавляют неопределённости. Но при этом и Тайсон после боя с Джейком Полом снова почувствовал вкус к большим деньгам, после чего заявил, что будет выступать дальше, и Мейвезер берёт темп на три боя в год не просто так. Ветераны хотят больших денег за относительно лёгкую работу, сложно их за это осуждать.

Есть и критики. Звёздный тренер Тедди Атлас, например, явно расстроен, что такой бой вообще устраивают: «Бой Тайсон – Мейвезер — это просто способ срубить деньжат. Это не спортивное событие и уже не настоящее соревнование. Я даже не буду углубляться в разговоры о том, постановочный ли он, заранее ли всё решено или это что-то вроде реслинга, как, возможно, думали некоторые о бое Тайсона с Джейком Полом». Зато фанаты точно будут готовы заплатить за возможность увидеть кумиров в деле.

Дело только за организаторами, которые либо доведут дело до конца – а осенью будет уже год с момента начала попыток устроить этот бой – либо снова уйдут в тишину, а в конце ноября объявят о переносе поединка на весну.