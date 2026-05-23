Усик — Верхувен кто победит, кто фаворит, чем закончится поединок, шансы, сравнение бойцов, статистика

В легенду кикбоксинга никто не верит? 10 прогнозов на бой Усика и Верхувена
Сергей Сорокин
Собрали самые интересные мнения.

23 мая в Египте на территории комплекса пирамид в Гизе пройдёт большой вечер профессионального бокса The Ring: Glory in Giza. В главном событии турнира действующий чемпион мира по трём версиям в супертяжёлом весе и второй номер мирового рейтинга P4P Александр Усик будет защищать пояс WBC в поединке с титулованным кикбоксёром Рико Верхувеном, на счету которого пока лишь один бой на профессиональном ринге.

Говоря откровенно, мало кто верит в громкую сенсацию. Мы собрали 10 прогнозов на предстоящий поединок.

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес практически уверен, что поединок не доберётся даже до экватора: «Ох, Усик, конечно, победит. Как победит? Нокаутом, может быть, в четвёртом или пятом раунде».

Поддерживает мнение о победителе противостояния и непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд: «Мы с Александром всегда уважали друг друга с первого дня знакомства. С нетерпением жду возможности поддержать его в субботу. Думаю, он выйдет на ринг и сделает всё, что захочет. Рико сначала будет доставлять сложности, но Усик с ним довольно быстро разберётся. Александр находится под давлением с тех пор, как стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, с тех пор, как перешёл в супертяжёлый вес, с тех пор, как победил Фьюри. И он привык к этому давлению».

Более осторожными в прогнозах призывает быть известный российский тренер Виталий Сланов: «В чём я вижу шанс для кикбоксёра? Чисто в ударной мощи. Он большой и сильный. Физически, наверное, сильнее Усика. И если Александр застоится в силу возраста или самоуверенности, то что-то может случиться. Но, думаю, в силу опыта этого не произойдёт. Если ничего неожиданного в первых раундах не произойдёт, то, думаю, во второй половине боя Усик победит досрочно. В процентном соотношении – 75 на 25 в пользу Усика. Единственный шанс Верхувена – одиночный удар, который сразу перерастёт в нокаут. Или потрясти несколько раз очень сильно, чтобы кондиции Усика пропали. А потом уже за счёт мощи можно пытаться добить. Других вариантов выиграть у такого классного боксёра я не вижу».

Более категоричен был промоутер Эдди Хирн. Он заявил, что победа нидерландского кикбоксера Рико Верхувена над абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком практически невозможна на бумаге: «Победа Рико Верхувена на бумаге — это невозможная гора для восхождения. Нет… я перефразирую. Для обычного человека. Но причина, по которой он сделал то, что сделал, в том, что он не обычный человек. Александр Усик — один из величайших не просто бойцов этого поколения, но и величайших примеров для любого молодого бойца, спортсмена с точки зрения трудовой этики и мышления. Я благодарю Усика и его команду за то, что они позволили Энтони Джошуа быть в этом лагере. То, что я видел вблизи, — это причина, по которой он не побеждён и находится на вершине игры. Завтра вечером у этого человека, чьи руки как бёдра обычного человека, есть возможность, если честно, совершить один из величайших апсетов в истории бокса. Для него это, может быть, и не так… Но на бумаге это будет так, если он это сделает. Я скажу вам кое-что. Если что-то драматическое, что-то странное и должно случиться, это случится у подножия пирамид в Египте».

Бывший претендент на титул UFC нидерландец Алистар Оверим поддержал соотечественника. Однако особенно в него не верит: «Рико нечего терять, только выигрывать. Он осмелился отправиться в другой мир, мир бокса, и он огромен. Рико испытан в боях, мотивирован, но фактор неизвестности по-прежнему остаётся. Мы ещё не видели его в боксе. И в этом заключается красота этого боя. Шанс быть вчистую обыгранным высок. Но Усик обыграл многих бойцов. Быть вчистую обыгранным Усиком в первом бою не будет позорно для Рико. Да и люди этого ожидают».

Чемпион мира — 2025, двукратный чемпион России в тяжёлом весе, участник «Кубка Победы» — 2026 Давид Суров внезапно решил напомнить всем сильные стороны Рико: «Я начинал заниматься кикбоксингом и тогда знал только Рико Верхувена, а Усика не знал. Кикбоксёры сильны в боксе, это по себе знаю. Поэтому не надо списывать Верхувена со счетов. Тем более Верхувен хорошо бьющий, прилично весит. Будет интересно. Да, Усик в своей стихии не должен оставлять шансов, однако давайте не забывать, что это тяжёлый вес. Вообще, если говорить об Усике как о спортсмене, это очень техничный боксёр, хорошо работает передней рукой, очень хорошо двигается на ногах. Он сейчас лучший в тяжёлом весе».

Американский тренер Тедди Атлас отказывается верить в то, что Усик может проиграть: «У нас больше шансов увидеть возвращение Тутанхамона, чем увидеть апсет от Верхувена. Это шоу. Кое-кто [Усик] заслужил отдых, хотя никого нельзя недооценивать. Верхувен – большой, сильный парень. Он в хорошей форме. У него есть опыт в кикбоксинге. Никого нельзя недооценивать, но у него нет шансов против Усика».

Бывший чемпион мира, а ныне эксперт и аналитик, британец Тони Беллью также отдаёт предпочтение Александру: «Можно недооценить Рико Верхувена, ведь он кикбоксёр. Не нужно быть готовым на 100%, чтобы победить этого парня. Так думал Тайсон Фьюри перед боем с Фрэнсисом Нганну. Я не верю, что Усик отнесётся к нему легкомысленно. Усик — настоящий профессионал. Очень прилежный профессионал. Вам не удастся застать этого парня врасплох».

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну не мог пройти мимо предстоящего боя. И оставил свой прогноз: «Усик победит. Возможно, это будет не технический нокаут, а решение… Сколько раундов? 10 или 12? Вопрос в том, сможет ли Рико выдержать 10 раундов против Усика. Он кикбоксёр. Склоняюсь к судейскому решению. Давайте дадим ему шанс».

И, пожалуй, самый оптимистичный прогноз оставил чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл. Возможно, потому, что будет поддерживать своего друга Верхувена до конца: «Я думаю, что Рико списывают со счетов. Послушайте, я тренировался с Рико последние 10 лет, так что я, конечно, предвзят, поскольку он является моим хорошим другом. Но при этом Верхувен сильный боец. У него за плечами много поединков — конечно, в другом виде спорта, — однако если ему удастся уронить Усика, то всё может закончиться. Считаю ли я, что Рико лучше Усика как боксёр? Нет, конечно, я этого не говорю. Но мне кажется, что его списывают со счетов, а у него определённо есть шанс на победу».

