Почему Усику не стать величайшим тяжеловесом в истории бокса?

23 мая в Египте Александр Усик проведёт очередной поединок в супертяжёлом весе и встретится с главным кикбоксёром современности Рико Верхувеном. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC, принадлежащий сейчас Усику.

Это уже седьмой подряд титульник Александра после перехода из крузервейта, и пока никто не смог навязать ему конкуренцию и нанести первое поражение в профессиональной карьере. Более того, Усик успел стать абсолютным чемпионом мира, чего в супертяжёлом весе в XXI веке никому не удавалось. А Александр сделал это дважды. И это даёт ему право как минимум участвовать в дискуссии о том, кто является величайшим супертяжеловесом в истории бокса.

Но может ли он быть величайшим? Это уже вряд ли, уж слишком мощная конкуренция на столь престижное звание. Если брать всю историю, то есть два чересчур огромных имени, рядом с которыми меркнут все остальные. Мохаммед Али и Майк Тайсон вышли далеко за пределы спорта и в какой-то мере стали культурными явлениями, сам бокс ассоциировался с этими двумя боксёрами. Али построил величайшее наследие в истории бокса, доминировал в самые конкурентные годы в супертяжёлом весе, побеждал Флойда Паттерсона, Сонни Листона, Джо Фрейзера, Джорджа Формана, Кена Нортона и других монстров эпохи, даже признавался некоторыми изданиями лучшим спортсменом (не боксёром) XX века.

Мохаммед Али Фото: Central Press/Getty Images

Майк Тайсон — ещё один пример боксёра, которого точно знают те, кто этим видом спорта не интересуется. Майк был настоящим феноменом, стал самым молодым чемпионом в истории супертяжёлого веса, затем оказался самым молодым абсолютным чемпионом в истории бокса. Своё наследие Тайсон построил на том, что его мощи и ударов боялись практически все соперники. И даже когда Майк сдал (и по своей вине, и благодаря Дону Кингу), он оставался самой большой фигурой для бокса. Можно вспомнить, как весь мир ждал его возвращения после тюремного заключения, ну и откушенное ухо Эвандера Холифилда тоже навсегда в истории. Тайсон и Али слишком монументальные фигуры и для бокса, и для супертяжёлого веса, чтобы кто-то мог их подвинуть.

Однако есть и другие боксёры, которые отчасти остались в тени двух гигантов, но при этом тоже сколотили мощное наследие в супертяжах. Например, Эвандер Холифилд, который бился со всеми топами своего времени, стал первым абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях в эпоху трёх поясов, забрал дилогию с Тайсоном. Есть крайне недооценённый Джо Луис с 25 подряд защитами пояса, великие Джордж Форман и Джо Фрейзер, которые бились в эпоху Али, и, конечно, Леннокс Льюис. Британец трижды становился чемпионом мира, возвращая пояс в реваншах, побил Холифилда, Тайсона и Виталия Кличко (все — члены Зала славы бокса). Да, Тайсон и Холифилд уже тогда прошли свой пик, однако Льюис ещё и впечатлял тем, насколько был разносторонним для супертяжа.

Леннокс Льюис Фото: Grary Mortimore/Getty Images

Григорий Дрозд считает, что Усик уступает ряду боксёров прошлых эпох: «Усик на сегодня сильнейший тяжеловес, но он не сильнейший за всю историю. Я бы не поставил его в один ряд с Ленноксом Льюисом, Джорджем Форманом, Майком Тайсоном. Я думаю, что на пике он, наверное, проиграл бы всем этим парням. Леннокс Льюис — один из моих самых любимых тяжеловесов. Меня завораживали его движения, мысль, его бокс. Я думаю, Леннокс бы Сашу разбил, и разбил бы сильно. Поэтому не считаю его лучшим за всю историю, но, безусловно, в своё время он просто гений, талантливейший боец. Это, конечно, заслуживает большого уважения с точки зрения спорта».

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Дьюк Маккензи тоже с этим согласен: «К сожалению для Усика, он не может считаться одним из величайших в истории. Он великий боксёр лишь для сегодняшнего дня и современной истории. Он добился исторического результата, объединив у себя четыре пояса. Но у него не было достойных оппонентов, таких как Мохаммед Али, Джордж Форман или Джо Фрейзер. Даже в эпоху Майка Тайсона были выдающиеся чемпионы — Риддик Боу, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд. Усик не сумел бы победить никого из перечисленных. К примеру, он не смог бы продержаться против Льюиса. Леннокс и другие избили бы его до посинения. Потому что эти парни были настоящими тяжеловесами».

Да, у Усика есть мощные спортивные достижения и он, в отличие от любого из перечисленных выше, ещё никому не проигрывал. Однако глобально с точки зрения наследия и спортивных достижений он проигрывает Али, Тайсону, Льюису, Холифилду, возможно, Форману с Луисом. Но при этом Усик однозначно лучший супертяжеловес своей эпохи, он очень быстро зачистил дивизион, убрав Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, заодно победил Даниэля Дюбуа (дважды) и крепкого Дерека Чисору. Когда Усик только заходил в этот вес, то в нём было «три кита» — Фьюри, Джошуа и Деонтей Уайлдер. Двух из них Александр закрыл по два раза, то есть побил лучших.

Александр Усик Фото: Mohamed Hossam/Getty Images

Леннокс Льюис тоже отдаёт Усику должное, однако отмечает, что в очном поединке одержал бы победу: «Он феноменальный боксёр — неуловимый, с отличным движением, в него почти невозможно попасть. Я бы хотел драться в эту эпоху, чтобы встретиться с ним. Никто не может его одолеть, но я бы это сделал. Усик — лучший в своей эре, а я был лучшим в своей».

Прямо сейчас Усик не топ-5 величайших супертяжеловесов, но должен входить в топ-10, и у него есть небольшой запас времени. Александр уже обозначил желание завоевать звание абсолютного чемпиона мира в третий раз, есть возможность встретиться с третьим «китом» Уайлдером и собрать три главных скальпа, а заодно встретиться с актуальными топами — Агитом Кабайелом или Мозесом Итаумой. Тогда наследие Усика придётся пересмотреть, но до звания величайшего ему уже не дотянуться. Тем не менее это никак не портит наследия Александра. Зато его может испортить бой с Верхувеном, если Усик каким-то образом проиграет.

