Усик победил Верхувена. Это был очень странный бой

Турнир посреди египетских пирамид мы ждали: состав участников там собрали приличный, а главном бою дрался лучший тяжеловес мира Александр Усик. Вот только с выбором соперника для Александра организаторы, казалось, максимально просчитались. Рико Верхувен, конечно, легендарный человек в мире кикбоксинга, но перед встречей с Усиком его профессиональный рекорд в боксе составлял ровно один бой с джорнименом. Поэтому, несмотря на всю красоту локации, было полное ощущение, что главный бой получится тоскливым и односторонним.

Что говорило за Верхувена? Вроде бы практически ничего. Преимущество в габаритах у голландца, конечно, имелось, но почти все соперники Усика в тяжёлом весе были крупнее него. Надеяться на отсутствие мотивации у Александра тоже не приходилось: поражение лишило бы чемпиона поясов и нанесло бы страшный удар по его статусу. Получалось, что единственной надеждой Рико был лаки-панч. Учитывая, что Усика не могли свалить даже лучшие нокаутёры дивизиона, шанс на такой исход выглядел практически нулевым. Но Верхувен сумел удивить всех.

Голландец начал с финтов и смело шёл в атаку. Усик никуда не торопился, подстраиваясь под нестандартный стиль соперника. Рико же рвался на короткую дистанцию, не боялся клинчей и пару раз неплохо зацепил оппонента — первый раунд остался за голландцем. Александр выглядел чуть тяжеловатым и не понимал, как защищаться от громадного оппонента и его кривоватых боковых. Верхувен не забывал атаковать в корпус и при любом удобном случае рвал дистанцию, в одном из эпизодов едва не отправив Усика в нокдаун. В третьем раунде чемпион наконец стал включать джеб, притормаживая агрессию кикбоксёра. Но всё равно Рико много попадал и часть этих ударов была весьма тяжёлой.

Постепенно Верхувен вымахивался и в четвёртом раунде Усик впервые показал, почему он чемпион. Голландец пропустил массу жёстких ударов и был вынужден спасаться в клинче. Впрочем, Рико быстро выбрался из опасной ситуации и снова давал как минимум равный бой звёздному сопернику, а после шести раундов и вовсе лидировал на карточках независимого судьи с солидным преимуществом. Голландец был прекрасно подготовлен: его корявые удары постоянно долетали до цели, а как только Усик открывал корпус, ему доставалось и туда. Украинец же выглядел слабовато, был тяжёловат на ногах и по-прежнему не понимал, что ему делать с оппонентом.

Начались «чемпионские» раунды, но Верхувен отказался проседать физически. Да, он уже не так быстро бросался вперёд, однако и Усик работал на средних скоростях. Рико как минимум не уступал сопернику, что, учитывая наработанное преимущество в стартовых раундах, было ему на руку. В десятом раунде Верхувен всё-таки провалился: напропускал массу встречных ударов и был близок к тому, чтобы оказаться в нокдауне. В 11-м раунде Рико всё-таки туда улетел — Усик перестреливал голландца и повалил его, нокаутировав! Остановка была достаточно спорной, ведь гонг уже прозвучал и Верхувен успел подняться. Тем не менее, Александр забирает досрочную победу в невероятно сложном бою.