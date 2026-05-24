Судьи спасли Усика? Разбираем несправедливую остановку боя

В Гизе, Египет, на территории комплекса пирамид прошёл большой вечер профессионального бокса. В главном событии вечера Александр Усик защищал пояс чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Его соперник стал Рико Верхувен, главный кикбоксёр современности, но со скромным бэкграундом в боксе — 1-0, да и та победа была добыта 12 лет над человеком с рекордом 0-5. На бумаге мисматч, от которого ничего не ждали.

Но на деле Рико Верхувен сумел удивить весь мир — в первых десяти раундах болельщики и эксперты с разной степенью изумления смотрели, как лучший супертяж на сегодняшний день уносит ноги от кикбоксёра , который проводил второй бой на профессиональном ринге. К концу десятого раунда независимый эксперт Майк Коппинджер насчитал 8-2 в пользу Верхувена, то есть если отталкиваться от таких раскладов, то Усика спасла бы либо досрочка, либо несколько нокдаунов в лучшем случае.

Но уже было заметно, что Верхувен, взявший очень мощный темп, стал пропускать и проседать. В 11-м раунде Усик пошёл ва-банк, хорошо попадал с дистанции и Рико, принявший слишком много урона, упал в нокдаун, когда до гонга оставалось чуть менее 30 секунд. Нидерландец встал, вернулся в бой, но под прессингом Усика пропустил ещё несколько чистых ударов, поплыл, ушёл в глухую защиту, раздался гонг… и рефери остановил поединок.

Просто кошмарная остановка боя с учётом того, что уже прозвучал гонг и у Верхувена была возможность хотя бы немного восстановиться перед финальным раундом. При этом кикбоксёр оставался на ногах, хотя и явно был дезориентирован. В протоколе боя зафиксировали, что остановка произошла на отметке 2:59 в 11-м раунде. Хотя можно отчётливо услышать гонг ещё до того, как рефери встал перед бойцами и сделал характерный жест, обозначивший конец поединка. Выглядело всё это, как попытка спасти честь местного чемпиона, который проводил очень плохой бой по своим меркам. Да, возможно, в 12-м раунде Усик сумел бы дожать Верхувена, но нужно было дать возможность Рико.

После боя Верхувен был разочарован: «Конечно, я не понимаю этой остановки. Я уверен, что она была ранняя. И рефери знал, что раунд заканчивается. Он видел, что я защищался, но решил остановить поединок. Окей, Усик забрал этот поединок. Он сохранил пояса. Но я хочу реванш. Я желаю этого. Это был грандиозный бой. Я надеюсь, что это случится. Что я почувствовал? Это было очень обидно. Я был так близок. Я закрылся в защиту. Но мне не дали завершить начатое. Спасибо всем за поддержку. Я очень признателен. Спасибо всем. WBC, Усику. Я невероятно признателен. Я был счастлив быть частью этого».

Бывший чемпион UFC Белал Мухаммад заявил, что бокс коррумпирован, Джейк Пол тоже отреагировал на странное решение рефери: «Это самая безумная чушь, которую я когда-либо видел. Рико выигрывает каждый раунд, и в тот момент, когда рефери видит, что может остановить бой, он его тут же остановил. Ты шутишь? Я самый большой фанат Усика, но, чувак, ты проиграл. Поддержка Рико, который каждый раунд надирал ему зад, но его в итоге надули».

Отметился и Фрэнсис Нганну, который в своё время тоже поучаствовал в очень спорном поединке с Тайсоном Фьюри, но проиграл раздельным решением судей. Тогда очень многие посчитали, что судьи просто вытянули британца за уши и не дали совсем уж запятнать честь бокса. Нганну поддержал Верхувена: «Чужаки никогда не победят, поверьте мне, я знаю. Рико был победителем сегодня вечером. Точка».

К слову, о судьях. Все независимые эксперты восхищались Верхувеном, но на судейских карточках всё было не так радужно для претендента. У двух судей после десяти раундов была ничья, каждому боксёру ушло по пять отрезков, а у одного по раундам вёл Верхувен — 6-4. Сопоставляя с картинкой боя, выглядит абсурдно. То есть, если бы рефери не вмешался, то перед финальным раундом Усик вёл бы в счёте — 105-103, 105-103, 104-104. В любом случае, Верхувену не дали бы увезти победу.

Судейские записки боя Усик — Верхувен

У Рико отобрали шанс на апсет десятилетия или, скорее, даже века. Турки Аль аш-Шейх по окончании поединка заявил, что хотел бы увидеть реванш. Сам Усик сказал, что не против, да и Рико выразил заинтересованность. Но будет ли в этом бое смысл, если одному из боксёров не дают уйти с победой? Или это всё же больше из теорий заговора и Усик действительно выигрывал поединок даже на карточках?

Может быть, в потенциальном реванше Усик будет более собранным и не допустит недооценки. Однако в любом случае, у этого боя останется скандальный шлейф и это ещё долго будет обсуждаться. Уже сейчас эксперты возмущаются произошедшим и даже называют решение рефери худшим в истории бокса.