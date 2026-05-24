Усик был плох или Верхувен хорош? Детально изучаем скандальный бой

В Гизе, Египет, на территории комплекса пирамид состоялся большой боксёрский вечер. В главном событии Александр Усик в крайне непростом поединке в 11-м раунде финишировал Рико Верхувена, хотя к судейскому решению остановить поединок есть много вопросов и решение это будут ещё долго обсуждать. Мало кто ожидал, что перед чемпионскими отрезками на судейских карточках будет ничья, да и Рико вообще сумеет добраться до последних раундов. Однако титулованный кикбоксёр, несмотря на практически отсутствие боксёрского опыта, дал Усику один из самых сложных боёв. Давайте разбираться: это Александр был так плох или же Рико оказался настолько хорош?

Чем Верхувен мог удивить Усика в поединке? В первую очередь своей нестандартностью: Рико пришёл из другого вида спорта – с другим таймингом, с другой техникой. Многие, в том числе и Верхувен, говорили ещё о большой разнице в весе и габаритах и что это тоже может стать сложностью для Усика. Но на взвешивании нидерландец оказался не таким уж и большим – 117 кг против 105 у Александра. Украинец во всех своих боях в супертяжёлом весе уступал соперникам в этом компоненте, были у него и более габаритные соперники – тот же Тайсон Фьюри.

В остальном, пожалуй, всё – Усик выглядел на бумаге большим фаворитом. Бывший абсолютный чемпион мира в двух весах, перебивший всех топов королевского дивизиона, не должен был испытать проблем пусть даже с супертитулованным, но кикбоксёром.

Однако в бою к нестандартности и габаритам Верхувена добавились и другие аспекты, которые повлияли на ход поединка. Начнём со скорости и передвижений Рико, которые были удивительно хороши. Кто бы мог подумать, что такая мышечная глыба, как Верхувен, сумеет так легко порхать в ринге. Причём не только в стартовых раундах, но и за пределами первых двух отрезков. Конечно, в моментах Рико немного проседал: например, вымахался в четвёртом отрезке, где у Усика впервые возник шанс отправить соперника в нокдаун. Но Верхувен остался на ногах, а затем быстро восстановился и вернулся к привычному движению.

Пожалуй, движение и манёвренность Рико – это то, к чему Усик оказался не готов. Отличные маятники Верхувена, благодаря которым он рвал дистанцию, постоянные зашагивания и перемещения, в том числе за ведущую ногу соперника, не позволяли Александру приспособиться к оппоненту, не давали Усику прицеливаться. Отсюда кошмарная для украинца статистика по точности ударов: лишь 21 удар из 107 выброшенных дошёл до цели в трёх стартовых раундах.

Усик, напротив, удивил тем, что выглядел тяжёлым на ногах, в моментах даже застаивался, чтобы прицелиться и начать свою атаку. На Александра это было не особо похоже, редкий случай, когда соперник Усика превосходил его в движении – и это в супертяжёлом весе. К тому же Александр просто не успевал уходить за счёт футворка от быстрых смещений Рико, который непозволительно часто прорывался на ближнюю дистанцию – это тоже было непривычно видеть.

Возвращаясь к точности ударов Усика, нужно отметить, что он давно не показывал такой плохой эффективности. Например, в обоих боях с Тайсоном Фьюри точность ударов Усика переваливала за 40%, в последнем поединке с Даниэлем Дюбуа составила 37,7%. С Верхувеном же Александр выдал 22,4% точных попаданий, что, конечно, вызывает вопросы. В этом и заслуга Рико, и, конечно, недоработка Усика. Верхувена стоит похвалить за отличную защиту: там, где кикбоксёр не успевал уходить от атак соперника на ногах и за счёт работы корпусом, он дорабатывал плотным блоком. В этом, кстати, Рико всегда был хорош и в кикбоксинге. А Усик так и не сумел толком подстроиться под соперника и найти нужную для себя дистанцию, Рико постоянно сбивал атаки Александра и не давал ему работать в привычном стиле.

Интересно, что Усик проиграл Верхувену и в плане работоспособности. По количеству выброшенных ударов у Рико незначительное преимущество – 508 на 499. В целом это нормальный показатель для Усика: например, в 12-раундовых поединках с Фьюри Александр выбросил всего 407 и 423 удара соответственно. Но зато там была точность за 40%, за счёт чего украинец и забрал поединки. В бою с Рико у Усика и точность хромала, и по количеству ударов он уступил.

Верхувен провёл отличную подготовку к поединку. Функционально 37-летний кикбоксёр оказался готов великолепно, а если учитывать, что больше пяти раундов Рико никогда в соревновательном режиме не проводил, то его форма вообще вызывает восхищение. Это позволило ему выполнить те тактические установки, которые в итоге сработали. Рико не застаивался перед украинцем, сбивал его атаки, постоянно рвал дистанцию маятниками и различными финтами и навязывал Усику свой бой. Ну и, конечно, нестандартные удары, летящие под непривычными углами для Усика, о которых Рико говорил ещё до боя, тоже сделали своё дело.

Усик же, напротив, провёл один из худших поединков за последние годы, даже несмотря на победу, которую ещё долго будут обсуждать. Александр был непривычно тяжёлым – и это, пожалуй, главный минус Усика, который потянул за собой всё остальное. У украинца не было преимущества в скорости и движении, за счёт которых он обычно разбирался с крупногабаритными тяжами, за бой он так и не смог подстроиться под не совсем обычного соперника, хотя, казалось бы, такой мастер, как Усик, должен играючи разбираться с непрофильным боксёром.

Уникальный поединок. Один провёл отличный бой – с хорошо проделанной домашней работой, с большим желанием удивить и показать себя, с работой первым номером и преимуществом по ударам. Другой выдал один из худших боёв за последние годы, но всё равно победил. Правда, есть ощущение, что не без помощи судей.