Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Александр Усик — Рико Верхувен, 23 мая 2026 года, кто победил, реакция на результат, ранняя остановка боя, критика, цитаты

«Он должен выкинуть свои пояса». Как мир отреагировал на скандальный бой Усика
Яхья Гасанов
Как мир отреагировал на скандальный бой Усика
Комментарии
Практически все на стороне Верхувена.

В ночь на 24 мая в Египте на территории комплекса пирамид прошёл вечер бокса, завершившийся скандальным поединком за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC между Александром Усиком и Рико Верхувеном. Вместо ожидаемого разгрома кикбоксёра получился очень плотный и конкурентный поединок со скомканной концовкой. Рефери вмешался в момент, когда этого можно было не делать, и зафиксировал досрочную победу Усика, затем выяснилось, что Рико, скорее всего, не победил бы и на карточках. В итоге вместо очередной победы за большой чек Усик, рефери, судьи и вообще мировой бокс получили тонны критики.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

Верхувен заявил, что будет подавать апелляцию, но шансов на какие-то изменения практически нет: «Бой остановили после гонга. Думаю, мы подадим апелляцию, ведь в этом нет никакой логики. Когда подошёл рефери, я был в сознании. Я смотрел на него и думал: «Почему ты останавливаешь, мы уже почти закончили?» Это бессмысленно. Рефери должен пересмотреть эпизод и признать бой несостоявшимся либо обратиться к судейским запискам. А по ним вёл я».

Джейк Пол одним из первых высказался о спорной ситуации: «Это самое сумасшедшее дерьмо, которое я видел в жизни. Рико выигрывал каждый раунд, но как только рефери увидел возможность остановить бой – он его остановил. Я большой фанат Усика, однако, братан, ты проиграл. Уважение Рико за то, что надирал его задницу каждый раунд». Затем Пол ещё назвал Усика позорником.

Рико Верхувен

Рико Верхувен

Фото: Mohamed Hossam/Getty Images

Шакур Стивенсон был осторожнее в формулировках: «Усик включился как раз тогда, когда ему понадобилась помощь рефери. Но ведь Усик мог и закончить начатое, у него было достаточно времени. Плохая ночь в офисе, он не был в идеальной форме».

Авторитетный журналист Ариэль Хельвани припомнил бой Фрэнсиса Нганну с Тайсоном Фьюри: «Бой остановили за секунду до конца 11-го раунда. Это просто безумие. Абсолютно позорное решение рефери. Рико буквально ограбили. Когда Фрэнсис дрался с Фьюри, многие болельщики и журналисты довольно пренебрежительно отнеслись к тому поединку. А я до сих пор считаю, что именно Нганну тогда победил. Сейчас похожая история произошла и с Рико. У него фактически отняли шанс сотворить сенсацию. Этот бой обязательно нужно провести ещё раз».

Сам Нганну тоже поддержал коллегу по несчастью: «Чужаки никогда не победят, поверьте мне, я знаю. Но Рико был победителем сегодня. Точка».

Рефери ошибся?
Судьи спасли Усика? Разбираем несправедливую остановку
Судьи спасли Усика? Разбираем несправедливую остановку

Григорий Дрозд с чемпионом не церемонился: «Рефери пытался спасти весь боксёрский мир в лице Александра Усика, однако у него этого не получилось. Я записей не вёл, но когда на экран выводили оценки независимого арбитра, которые говорили, что к 10-му раунду Усик выиграл всего лишь два раунда… Не знаю, сколько точно раундов осталось за Верхувеном, но бой он выигрывал 100%. Абсолютный чемпион мира после такого поединка, по идее, должен выкинуть все свои пояса в мусорку. Или повесить их на Рико Верхувена и сказать: «Ты крутой чувак!» Я в шоке — не представлял, что Усик может быть таким беспомощным… Со стороны рефери произошёл позор. Усик должен откровенно сказать, что он этот бой проиграл, что рефери его спас».

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко раскритиковал рефери: «Смотрел бой и видел эту ситуацию. Считаю, что рефери в таком бою такого уровня должен владеть ситуацией. Он должен понимать и видеть время и саму картину боя, оценивать состояние боксёров. Он поступил неправильно. За секунду до конца боя не было никакой угрозы жизни и здоровью боксёров, чтобы рефери вмешался и не позволил продолжить бой. Надо подбирать более квалифицированных судей и назначать их на такие бои, чтобы люди не совершали таких ошибок».

Александр Усик

Александр Усик

Фото: Mohamed Hossam/Getty Images

Известный тренер Тедди Атлас также остался недоволен действиями третьего в ринге: «Просто ужасно, что рефери остановил бой после гонга. Это было непрофессионально. Кроме того, телевизионная трансляция была организована просто отвратительно — они не показывали время, что создавало дополнительное напряжение. Непонятно, сколько времени оставалось до конца раунда. Хотя, если бы бой продолжался, Усик, безусловно, смог бы закончить его в 12-м раунде».

Даже Энтони Джошуа, который в последнее время тренировался с Усиком, а во время боя сидел в рингсайде, недоумевал: «Побеждал ли Верхувен на момент остановки? Хороший вопрос. Я не знаю. Но это был хороший бой. Я знал, что Рико — хороший боксёр. Нужно ли было продолжать бой? Да, определённо нужно было».

Бой Усик — Верхувен

Бой Усик — Верхувен

Фото: Mohamed Hossam/Getty Images

Журналист Аарон Бронстетер был уверен в ограблении: «Будем честны, если бы не рефери ограбил Рико, это сделали бы судьи. Нам не нужно жить в стране иллюзий и думать, что Рико мог сегодня уйти с этим поясом».

Бывший чемпион UFC Белал Мухаммад разочарован: «Бокс настолько коррумпирован». Другая звезда ММА Фрэнк Мир тоже высказался: «У нас украли то, что должно было стать невероятным — 12-й раунд. Невероятная работа».

Не остался в стороне и Билл Хейни, отец Девина: «В команде Усика хотя бы изучали этого чувака? Очередное доказательство, что с боксом не шутят».

Как Верхувен навязал конкуренцию Усику:
Усик был плох или Верхувен — хорош? Детально изучаем скандальный бой
Усик был плох или Верхувен — хорош? Детально изучаем скандальный бой

Экс-боксёр Серхио Мора по ходу боя был в шоке: «Не верю своим глазам. И не имею в виду ничего хорошего. Александр Великий проигрывает кикбоксёру…»

В очередной раз в бокс приходит ударник из другого вида спорта и удивляет мир, а результат оставляет слишком много пространства для разговоров и споров. Верхувен достойно выступил, но ушёл с поражением, а Усик, как и когда-то Фьюри, подмочил и свою репутацию, и мирового бокса в целом.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android