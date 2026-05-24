«Он должен выкинуть свои пояса». Как мир отреагировал на скандальный бой Усика

В ночь на 24 мая в Египте на территории комплекса пирамид прошёл вечер бокса, завершившийся скандальным поединком за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC между Александром Усиком и Рико Верхувеном. Вместо ожидаемого разгрома кикбоксёра получился очень плотный и конкурентный поединок со скомканной концовкой. Рефери вмешался в момент, когда этого можно было не делать, и зафиксировал досрочную победу Усика, затем выяснилось, что Рико, скорее всего, не победил бы и на карточках. В итоге вместо очередной победы за большой чек Усик, рефери, судьи и вообще мировой бокс получили тонны критики.

Верхувен заявил, что будет подавать апелляцию, но шансов на какие-то изменения практически нет: «Бой остановили после гонга. Думаю, мы подадим апелляцию, ведь в этом нет никакой логики. Когда подошёл рефери, я был в сознании. Я смотрел на него и думал: «Почему ты останавливаешь, мы уже почти закончили?» Это бессмысленно. Рефери должен пересмотреть эпизод и признать бой несостоявшимся либо обратиться к судейским запискам. А по ним вёл я».

Джейк Пол одним из первых высказался о спорной ситуации: «Это самое сумасшедшее дерьмо, которое я видел в жизни. Рико выигрывал каждый раунд, но как только рефери увидел возможность остановить бой – он его остановил. Я большой фанат Усика, однако, братан, ты проиграл. Уважение Рико за то, что надирал его задницу каждый раунд». Затем Пол ещё назвал Усика позорником.

Шакур Стивенсон был осторожнее в формулировках: «Усик включился как раз тогда, когда ему понадобилась помощь рефери. Но ведь Усик мог и закончить начатое, у него было достаточно времени. Плохая ночь в офисе, он не был в идеальной форме».

Авторитетный журналист Ариэль Хельвани припомнил бой Фрэнсиса Нганну с Тайсоном Фьюри: «Бой остановили за секунду до конца 11-го раунда. Это просто безумие. Абсолютно позорное решение рефери. Рико буквально ограбили. Когда Фрэнсис дрался с Фьюри, многие болельщики и журналисты довольно пренебрежительно отнеслись к тому поединку. А я до сих пор считаю, что именно Нганну тогда победил. Сейчас похожая история произошла и с Рико. У него фактически отняли шанс сотворить сенсацию. Этот бой обязательно нужно провести ещё раз».

Сам Нганну тоже поддержал коллегу по несчастью: «Чужаки никогда не победят, поверьте мне, я знаю. Но Рико был победителем сегодня. Точка».

Григорий Дрозд с чемпионом не церемонился: «Рефери пытался спасти весь боксёрский мир в лице Александра Усика, однако у него этого не получилось. Я записей не вёл, но когда на экран выводили оценки независимого арбитра, которые говорили, что к 10-му раунду Усик выиграл всего лишь два раунда… Не знаю, сколько точно раундов осталось за Верхувеном, но бой он выигрывал 100%. Абсолютный чемпион мира после такого поединка, по идее, должен выкинуть все свои пояса в мусорку. Или повесить их на Рико Верхувена и сказать: «Ты крутой чувак!» Я в шоке — не представлял, что Усик может быть таким беспомощным… Со стороны рефери произошёл позор. Усик должен откровенно сказать, что он этот бой проиграл, что рефери его спас».

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко раскритиковал рефери: «Смотрел бой и видел эту ситуацию. Считаю, что рефери в таком бою такого уровня должен владеть ситуацией. Он должен понимать и видеть время и саму картину боя, оценивать состояние боксёров. Он поступил неправильно. За секунду до конца боя не было никакой угрозы жизни и здоровью боксёров, чтобы рефери вмешался и не позволил продолжить бой. Надо подбирать более квалифицированных судей и назначать их на такие бои, чтобы люди не совершали таких ошибок».

Известный тренер Тедди Атлас также остался недоволен действиями третьего в ринге: «Просто ужасно, что рефери остановил бой после гонга. Это было непрофессионально. Кроме того, телевизионная трансляция была организована просто отвратительно — они не показывали время, что создавало дополнительное напряжение. Непонятно, сколько времени оставалось до конца раунда. Хотя, если бы бой продолжался, Усик, безусловно, смог бы закончить его в 12-м раунде».

Даже Энтони Джошуа, который в последнее время тренировался с Усиком, а во время боя сидел в рингсайде, недоумевал: «Побеждал ли Верхувен на момент остановки? Хороший вопрос. Я не знаю. Но это был хороший бой. Я знал, что Рико — хороший боксёр. Нужно ли было продолжать бой? Да, определённо нужно было».

Журналист Аарон Бронстетер был уверен в ограблении: «Будем честны, если бы не рефери ограбил Рико, это сделали бы судьи. Нам не нужно жить в стране иллюзий и думать, что Рико мог сегодня уйти с этим поясом».

Бывший чемпион UFC Белал Мухаммад разочарован: «Бокс настолько коррумпирован». Другая звезда ММА Фрэнк Мир тоже высказался: «У нас украли то, что должно было стать невероятным — 12-й раунд. Невероятная работа».

Не остался в стороне и Билл Хейни, отец Девина: «В команде Усика хотя бы изучали этого чувака? Очередное доказательство, что с боксом не шутят».

Экс-боксёр Серхио Мора по ходу боя был в шоке: «Не верю своим глазам. И не имею в виду ничего хорошего. Александр Великий проигрывает кикбоксёру…»

В очередной раз в бокс приходит ударник из другого вида спорта и удивляет мир, а результат оставляет слишком много пространства для разговоров и споров. Верхувен достойно выступил, но ушёл с поражением, а Усик, как и когда-то Фьюри, подмочил и свою репутацию, и мирового бокса в целом.