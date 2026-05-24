37-летний кикбоксёр заткнул за пояс весь тяжёлый вес. Усика никто так не терзал

23 мая в Египте на территории комплекса пирамид в Гизе прошёл большой вечер профессионального бокса The Ring: Glory in Giza. В главном событии турнира действующий чемпион мира по трём версиям в супертяжёлом весе и второй номер мирового рейтинга P4P Александр Усик защищал пояс WBC в поединке с титулованным кикбоксёром Рико Верхувеном, на счету которого был пока лишь один бой на профессиональном ринге.

Поединок завершился победой Усика нокаутом в 11-м раунде. Но, говоря откровенно, от боя осталось ужасное «послевкусие». Приходится признавать, что доминировал и владел инициативой именно Рико. Он вряд ли проигрывал бой. А главное, остановка получилась ранней, скандальной и невероятно спорной.

Хотелось бы отдельно поговорить про Рико. И выразить ему огромное уважение. Верхувен изначально выглядел абсолютным андердогом. Но вышел и продемонстрировал, что готов биться из последних сил за свою историю. С самого начала было видно, что 37-летний кикбоксёр хорошо готов физически и ментально. Он шёл вперёд агрессивно и давил, классно работал на ногах, демонстрировал мощь и силу. И Усик всю первую половину поединка откровенно страдал. Очень много пропускал, выглядел потрясённым, не справлялся с давлением. Особенно хорошо это бросалось в глаза именно к экватору боя. Да, ни разу ситуация Александра не была совсем плачевной. Но и называть её хорошей просто не повернётся язык.

Рико продемонстрировал, что подготовка к бою у него была намного качественнее, чем у многих тяжеловесов, которые дрались с Усиком раньше. Особенно это было заметно по работе в клинче. Что там происходило? Все прекрасно знают, что Александр использует этот приём как спасение. И в любой сложной ситуации закрывается там, буквально виснет на оппоненте. Но Верхувен из клинча успевал набрасывать такое большое количество увесистых ударов, что со временем его сопернику пришлось отказаться даже от этого, полностью принять правила игры . Рико забрал у Усика очень действенное оружие, предложив ему свои козыри.

Многие удивлялись по ходу поединка, что в нужный момент Верхувен не начал просто работать на очки. Хотя вполне мог к этому прибегнуть, когда понял, что оппонент выглядит на его фоне посредственно. Но Рико продолжал идти вперёд, искал нокаут. А после завершения поединка появились судейские записки. И всё сразу встало на свои места. Ему не дали бы выиграть. Перед завершением у двоих судей были ничейные показатели. И лишь на одной карточке лидировал Рико. Практически не возникает сомнений, что последние раунды отправились бы в копилку Усика, который и забрал бы победу в свою копилку. Верхувену пришлось рубиться до самого конца . И искать возможность найти свой нокаут.

Уважение вызывало и то, как разнообразно работал нидерландец. Как менял этажи, постоянно пробовал новое, выцеливал корпус. И несколько раз именно туда залетело настолько крепко, что Усика даже вело. Можно смело констатировать, что под Александра была проделана феноменальная работа. Физическая, ментальная. Но, к сожалению, всё закончилось именно так, как закончилось. После поединка за Рико было невероятно грустно. Он показал себя лучше любых парней-тяжеловесов, которые выходили против Усика до этого. И совершенно точно доставил ему больше неудобств. Небольшим исключением можно назвать Даниэля Дюбуа и тот самый спорный бой. Но разовый удар по корпусу сложно сравнивать с доминацией на протяжении внушительного времени поединка.

Да, Рико проиграл. Но абсолютно точно завоевал народную любовь. Иногда это в разы важнее.