Бой Бивола в Екатеринбурге и возвращение Павловича. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные турниры и противостояния. Конечно, основное внимание приковывает большой поединок Дмитрия Бивола в Екатеринбурге: российский чемпион в полутяжёлом весе будет защищать пояса в бою с Михаэлем Айфертом, а в карде турнира ещё много статусных противостояний. В мире смешанных единоборств российских фанатов ждёт возвращение в октагон топового российского тяжеловеса Сергея Павловича, который проведёт поединок против Таллисона Тейшейры. Также стоит выделить очередной турнир борцовской лиги RAF, где выступят Арман Царукян и Мераб Двалишвили.

30 мая. Сергей Павлович – Таллисон Тейшейра

В Макао состоится очередной турнир UFC. В главном карде вечера в октагон вернётся топовый российский тяжеловес Сергей Павлович. Павлович последний поединок провёл ещё в августе прошлого года, тогда он победил Вальдо Кортес-Акосту и закрепился на третьей строчке в рейтинге. Но затем возникли проблемы с поиском соперника, и пауза для Сергея затянулась. Тот же Кортес-Акоста за это время провёл аж четыре поединка, а Павлович был вынужден простаивать. Тем не менее россиянин остаётся одним из ведущих тяжеловесов лиги, и поединок с Тейшейрой – отличный повод вновь напомнить о себе. Бразилец оказался в UFC в феврале 2025 года с рекордом 6-0 и шестью финишами в активе, нокаутировал Джастина Тафа и получил большой бой с Дерриком Льюисом. Но не справился с ним: Льюис нанёс Таллисону первое поражение в карьере. Неудачу Тейшейра закрыл победой над Таем Туивасой и получил ещё один большой шанс в виде боя с Павловичем.

30 мая. Сонг Ядонг – Дейвисон Фигейреду

В главном событии турнира UFC в Макао встретятся два топовых представителя легчайшего веса. Бывший чемпион лиги в наилегчайшем дивизионе Дейвисон Фигейреду разделит октагон с одной из главных китайских звёзд в промоушене Сонг Ядонгом. Бразильский ветеран сохраняет за собой седьмую строчку в рейтинге, но в последнее время результаты Дейвисона не радуют. Он проиграл во всех больших боях – Петру Яну, Кори Сэндхагену и Умару Нурмагомедову, выиграв при этом только у Монтела Джексона. У Ядонга тоже непростая ситуация в виде двух поражений в трёх последних поединках – от Петра Яна и Шона О’Мэлли. Тем не менее Сонг идёт на пятой строчке, и победа над Фигейреду оставит его в числе соискателей титула.

30 мая. Дмитрий Бивол – Михаэль Айферт

В Екатеринбурге пройдёт масштабный вечер профессионального бокса. Главным событием вечера станет возвращение в Россию Дмитрия Бивола, который проведёт защиту своих чемпионских поясов в полутяжёлом весе против Михаэля Айферта. В последний раз Дмитрий боксировал в России в 2021 году, тогда в Екатеринбурге он разобрался с Умаром Саламовым. Сейчас Бивол возвращается в ринг после перенесённой операции, простой российского чемпиона длится уже больше года, поэтому выбор пал на обязательную защиту одного из титулов, а не на супербой с Артуром Бетербиевым или с Дэвидом Бенавидесом. В любом случае поединок Бивола, тем более в России, – огромное событие для отечественных фанатов. В активе Айферта 13 побед при одном поражении, и стоит отметить, что простой у Михаэля ещё более весомый, чем у Бивола – последний поединок Айферт провёл в 2024-м.

30 мая. Всеволод Шумков – Кристиан Оливо

В соглавном событии турнира в Екатеринбурге выступит действующий чемпион мира в любителях Всеволод Шумков. Воспитанник уральской школы бокса уроженец Каменск-Уральского постарается порадовать местных болельщиков и завоевать престижный титул WBA Gold в полулёгком весе. В активе Шумкова в профессионалах всего три поединка, во всех он одержал победы, и теперь у Всеволода есть отличный шанс попасть в мировые рейтинги. В соперниках у российского боксёра будет опытный мексиканец Кристиан Оливо. Оливо, кстати, уже находится в мировых рейтингах и занимает 13-ю строчку по версии WBA. В активе Кристиана 23 победы при двух поражениях и одном ничейном поединке – опыт в профессиональном боксе у него более серьёзный, чем у Шумкова.

30 мая. Мухаммад Шехов – Эрни Бетанкур

Ещё одним большим поединком в карде боксёрского турнира в Екатеринбурге станет бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA во втором легчайшем весе. Третий номер рейтинга Мухаммад Шехов проведёт бой против шестого номера венесуэльца Эрни Бетанкура. В активе Шехова 17 побед и один ничейный поединок, в последний раз Мухаммад боксировал в июле прошлого года, когда победил Фабиана Руиса. У его соперника солидный рекорд – 27-2, в прошлом году он одержал две победы, а последнее поражение потерпел в 2023 году. Победитель этого противостояния получит статус официального претендента на титул WBA, которым владеет действующий абсолютный чемпион мира в этом весе Наоя Иноуэ.

30 мая. Дмитрий Андрюшко – Франсимар Баррозо

В Москве пройдёт турнир по смешанным единоборствам ММА Серия 94. В главном событии вечера состоится титульный поединок в тяжёлом весе: чемпион Дмитрий Андрюшко проведёт первую защиту пояса против бразильца Франсимара Баррозо. Андрюшко завоевал титул в конце прошлого года, когда в реванше победил Сергея Дьяконова. Теперь Дмитрию предстоит подтвердить чемпионский статус в бою с опытнейшим бразильцем Баррозо. За плечами Франсимара выступления в UFC, правда, в полутяжёлом весе: например, он дрался с Никитой Крыловым и Александаром Ракичем. В активе Баррозо есть победа над Михаилом Мохнаткиным на турнире RCC, а также шесть побед в PFL, так что Баррозу – серьёзный вызов для Андрюшко.

В ночь с 30 на 31 мая. Арман Царукян — Килон Джимисон

В США состоится очередной турнир борцовской лиги RAF, который не обойдётся без схватки главной звезды промоушена Армана Царукяна. Второй номер рейтинга лёгкого веса UFC продолжает находиться в ожидании следующего поединка в лиге Даны Уайта и зажигает в мире борьбы. Для Царукяна это уже пятая схватка в RAF в 2026 году, в четырёх предыдущих он одержал уверенные победы. Очередным соперником Армана станет Килон Джимисон, который не впечатляет своими результатами: в активе Килона три схватки в лиге, в двух он потерпел поражения.

В ночь с 30 на 31 мая. Мераб Двалишвили — Фрэнки Эдгар

В карде турнира RAF выступит ещё один топовый боец UFC – бывший чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили. Он должен был провести схватку с Генри Сехудо ещё на прошлом ивенте лиги, но Сехудо снялся. Теперь Мерабу предстоит схватка против другого экс-чемпиона UFC Фрэнки Эдгара. Эдгару 44 года, он не выступал в ММА с ноября 2022 года. Для обоих бойцов это будет дебютная схватка в RAF, которая пройдёт в лёгком весе.