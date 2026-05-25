Огромный тяж с быстрыми руками. Кого надо побить Сергею Павловичу

30 мая в Макао состоится огненный турнир – UFC Fight Night 277. На китайской земле соберётся много интересных бойцов. Но особое внимание стоит уделить выступлению Сергея Павловича. Россиянин проведёт крайне важный поединок. Десантнику будет противостоять 13-й номер рейтинга тяжеловесов Таллисон Тейшейра. Стоит отметить, что бразилец точно не должен стать проходной оппозицией, он таит в себе большую опасность. Поэтому для Павловича предстоящий поединок – прекрасная проверка на прочность. А осечка в нём может на долгое время выбить Сергея из чемпионской гонки.

Таллисон – действительно любопытный соперник. Носит прозвище Шикао, его профессиональный рекорд – 8-1 . На протяжении долгого времени он шёл непобеждённым. Именно в таком статусе выступил на Dana White’s Contender Series, где не оставил шансов Артуру Лопесу. И в UFC удалось дебютировать успешно. Уже в первом раунде был повержен Джастин Тафа. Правда, счастье было не самым долгим. Против Деррика Льюиса бразилец уже не выглядел так уверенно. И закономерно уступил техническим нокаутом. Причём тоже в первой пятиминутке. Затем последовал крайне невыразительный бой против Тая Туивасы. Оппонента на долгой серии поражений получилось одолеть лишь решением судей.

Что можно сказать про Таллисона по его поединкам в UFC? Да, Тейшейра опасен. Он часто «взрывается», поскольку обладает действительно быстрыми руками. И его сильной стороной может стать работа комбинациями. Именно таким образом бразилец часто и добивался желаемого результата. При этом не стоит думать, что южноамериканец – какой-то волшебник или слишком разносторонний парень. Напротив, периодически у него попросту «падает забрало». И Тейшейра начинает рубить без разбора – всё подряд. С одной стороны, такая манера может быть удобна Павловичу, который обладает мощнейшим ударом и способен подловить на ошибке. С другой – в поединке с Томом Аспиналлом Сергея сгубило именно решение пойти в размены. А теперь он может попытаться действовать более осторожно.

Любопытно, что многие называют Таллисона очень удобным соперником для нынешнего Павловича. Но на самом деле, помимо минусов, у бразильца есть и целая россыпь козырей. Достаточно просто вспомнить, что его рост составляет внушительные 203 см . И в своих поединках против многих тяжеловесов парень выглядит настоящим великаном. Ещё подкупает размах рук – 211 см. С такими показателями очень удобно работать на дистанции, которая лучше всего подходит самому Тейшейре. Подобраться к нему бывает достаточно сложно, приходится проявлять максимальную изобретательность. Тот же Туиваса ощутил на себе все хитрости Таллисона. В сложные моменты он просто валил Тая и лежал на нём сверху. Стряхнуть с себя такого оппонента практически невозможно.

При этом огромные габариты частенько становятся проблемой для самого Тейшейры. Да, он большой. Действительно крупный парень с шикарным размахом рук – опасная история для тяжёлого веса. Но последний поединок с Туивасой наглядно продемонстрировал, что с «бензобаком» всё очень плохо . В определённый момент казалось, что Таллисон просто рухнет на канвас, его вело из стороны в сторону. И это даже тогда, когда Тай не атаковал. Поэтому и теперь с этим могут возникнуть проблемы. Особенно на фоне того, что продемонстрировал Павлович в последнее время. Он показал, что совершенно спокойно готов работать на долгой дистанции – трёхраундовой как минимум. И теперь может просто дождаться момента, когда оппонент «поплывёт».

Умение бороться не самая сильная сторона Таллисона. Всё-таки больший акцент делается на том, что он нокаутёр. Из восьми побед таким способом получилось забрать шесть. Причём все – в первом раунде. Важно отметить, что с Туивасой Тейшейра вообще впервые увидел вторую пятиминутку. Поэтому за «динамитом» в руках бразильца Сергею придётся бережно присматривать. Иначе быть беде. Таллисон – заложник своего стиля. Он делает ставку на взрывную работу в первом раунде. Однако если не добивается желаемого, начинает очень сильно замедляться. Поэтому Павловичу будет очень важно присматривать за атаками оппонента, сдерживая стартовый натиск.

Десантник – очевидный фаворит противостояния. Но это тяжёлый вес, где один удар может перевернуть всё с ног на голову. Так что относиться к «колотушкам» южноамериканца следует предельно осторожно. Сергей вернулся в титульную гонку, однако пока не обосновался в ней окончательно. Победа в предстоящем поединке может послужить сигналом, что Павлович – один из претендентов на пояс.