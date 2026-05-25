Звёзды разных величин. Сколько зарабатывают Бивол и Айферт

30 мая в Екатеринбурге пройдёт вечер профессионального бокса, который будет украшен большим титульным поединком. Действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO Дмитрий Бивол встретится с немцем Михаэлем Айфертом. На кону будут стоять два пояса — WBA и IBF.

Для Бивола это первый поединок в России с 2021 года. За эти пять лет российский боксёр сильно вырос и с точки зрения достижений в спорте, и с точки зрения гонораров. С 2016 года Дмитрий бьётся за титулы, однако редко выходил за пределы $ 1 млн — например, $ 1,5 млн принёс бой с Умаром Саламовым, проходивший в России. Рывок вперёд удалось сделать лишь благодаря большому бою с Саулем Альваресом. Поединок с Канело, который поднимался в полутяжёлый вес, принёс Биволу примерно $ 2 млн гарантированных выплат, однако с учётом доли от продаж PPV сумма достигала $ 5 млн . Уже за следующий бой с Хильберто Рамиресом Бивол заработал менее $ 1 млн — $ 750 тыс. базового гонорара, но при этом за счёт PPV сумма достигала $ 3 млн.

Перед боем с Линдоном Артуром Бивол отмечал, что гонорар будет ниже, так как он не был хедлайнером вечера. В итоге россиянин заработал $ 1,2 млн. А вот за бой с Маликом Зинадом Дмитрий, согласно данным Sporty Salaries, заработал лишь $ 500 тыс. Это было связано с тем, что изначально планировался бой с Артуром Бетербиевым, который получил травму и выбыл, а Зинад выходил на замену.

Позже бои с Артуром Бетербиевым всё же состоялись и принесли Биволу самые большие гонорары за профессиональную карьеру . Сообщалось, в том числе промоутером Бобом Арумом, что россияне получат за бой по $ 10 млн. Эту же информацию подтверждало издание Marca. Для обоих боксёров это был самый большой гонорар в карьере, и на это сильно повлияла фигура Турки Аль аш-Шейха. Спустя несколько месяцев был реванш, где тоже активно обсуждали гонорары. Сообщалось, что Бивол и Бетербиев гарантированно получат в 1,5 раза больше, чем за первый бой. Это подтверждал и Турки аль аш-Шейх , а в промоутерской компании Top Rank отмечали, что гонорары увеличатся в два раза. В любом случае два боя с Бетербиевым принесли Биволу больше, чем вся предыдущая профессиональная карьера.

Сам Дмитрий неоднократно отмечал, что за большими суммами не гонится: «Если тебя мотивируют только деньги, то ты обречён — в конечном счёте так ничего и не добьёшься. Это глупо. Свою работу нужно любить. И стремиться к совершенству. К примеру, если ты актёр, то нормально мечтать об «Оскаре». Не думать только лишь о том, как бы заработать ещё больше. Нужно понимать, что когда ты завоюешь «Оскар», то вместе с ним придут и деньги. Но на этом этапе они должны быть вторичны. То же самое и в боксе. Когда ты завоюешь много титулов, тогда деньги сами к тебе придут. Я не из тех, кто думает только лишь о заработках. Я не работаю только лишь из-за денег. Я ведь не брокер с Уолл-стрит. Пускай они думают только лишь о деньгах. Я — спортсмен, атлет. Может, это и звучит для кого-то глупо или наивно, но я мечтаю не о гонорарах, а о том, чтобы собрать все титулы».

Михаэль Айферт, новый соперник Бивола и обязательный претендент по линии IBF, – фигура совершенно другого порядка, который пока не приближался к высоким гонорарам и, по сути, пока не достиг каких-то значимых вершин на профессиональном уровне. Немец выигрывал локальные пояса, например, IBF Intercontinental в бою с Адриано Сперандио. Самая большая победа Айферта была одержана над Жаном Паскалем в 2023 году, а затем Михаэль выиграл в претендентском поединке у Карлоса Эдуардо Хименеса в августе 2024-го и с тех пор больше не бился. По разным данным, гонорары Айферта в последних боях варьировались от $ 50 тыс. до $ 100 тыс. Выше пока забраться не удалось, но титульный шанс эту проблему исправит .

По гонорарам за предстоящий бой Бивол — Айферт пока нет ни инсайдов, ни предполагаемых сумм. Торги, назначаемые на этот поединок, тоже не привели к успеху — стороны не договорились, и приходилось трижды смещать дедлайн. Можно однозначно утверждать, что Дмитрий как чемпион и сторона А точно получит семизначную сумму, однако явно не выйдет за пределы гонораров, полученных за Бетербиева. Тогда за организацией поединков стояла Саудовская Аравия, в России, скорее всего, заплатят меньше. Возможно, на уровне боёв с Канело или Рамиресом, но вряд ли меньше. Айферта же ждёт самый большой гонорар в карьере, ранее он не бился за пояс, а тут претендует сразу на два титула. Как правило, претенденты в таких случаях могут рассчитывать на гонорары от $ 200 тыс. до $ 400 тыс., так что Айферт не останется внакладе.