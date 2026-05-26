Десантник претендует на титульник. Где смотреть важный бой Павловича

Дата и время турнира UFC Макао

30 мая в китайском Макао состоится турнир UFC Fight Night 277. Он стартует в 11:00 мск. Начало главного карда запланировано на 14:00 мск.

Очень большое внимание к ивенту будет у фанатов из России. Состоится очередное выступление Сергея Павловича. Он проведёт крайне важный поединок. Десантнику будет противостоять 13-й номер рейтинга тяжеловесов Таллисон Тейшейра. Стоит отметить, что бразилец точно не должен стать проходной оппозицией, он таит в себе большую опасность.

А в главном событии вечера выступит любимец местной публики – Сонг Ядонг. Его новым оппонентом станет Дейвисон Фигейреду.

Прямая трансляция UFC Макао

Посмотреть трансляцию турнира UFC Макао можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Макао:

Сонг Ядонг – Дейвисон Фигейреду;

Миньян Чжан – Алонзо Менифилд;

Сергей Павлович – Таллисон Тейшейра;

Кай Асакура – Кэмерон Смотерман;

Джейк Мэттьюс – Карлстон Харрис;

Алекс Перес – Су Мудаэрцзи;

И Сак Ли – Луис Фелипе Диас;

Дин Мэн – Хосе Энрике;

Цилэн Аожи – Коди Хэддон;

Рэи Цуруя – Хесус Агилар;

Анджела Хилл – Сюн Цзиннань;

Канцзе Чжу – Родриго Вера;

Лома Лукбунми – Жаклин Аморим.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на бои турнира UFC Макао

Бывший чемпион АСА Виталий Слипенко прокомментировал организацию поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между соотечественником Сергеем Павловичем и бразильцем Таллисоном Тейшейрой.

«Если Сергей будет отлично готов к поединку, то у бразильца просто нет шансов. С такой мощью Тейшейра явно не сталкивался. Каждое попадание от Павловича ощущается очень больно. А есть предчувствие, что в этом поединке Сергей попадёт точно. На данный момент это просто два разных уровня в ММА.

Не очень логичный бой со стороны руководства UFC. Всё-таки разница в позициях в рейтинге велика. Возможно, Сергею было без разницы, с кем драться. Главное — не простаивать. Но рассчитывать на титульный бой в случае победы, наверное, рановато. Хотя у UFC может произойти всё что угодно», — сказал Слипенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о шансах россиянина Сергея Павловича в поединке с бразильцем Таллисоном Тейшейрой.

«Павлович дерётся с Тейшейрой просто потому, что со всеми остальными доступными топами уже подрался. Здесь, думаю, свою работу Павлович выполнит. И как раз это тот бой, в котором Павлович после двух поражений подряд сможет вернуть не только результат, но и зрелищность, которая у него, безусловно, была, но пропала после поражений. Думаю, сейчас самое время её вернуть и дать волю своим рукам, погнаться за финишем. Это всё получится у Павловича. Он явный фаворит», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.