Десантник претендует на титульник. Где смотреть важный бой Павловича

Дата и время турнира UFC Макао
30 мая в китайском Макао состоится турнир UFC Fight Night 277. Он стартует в 11:00 мск. Начало главного карда запланировано на 14:00 мск.
Очень большое внимание к ивенту будет у фанатов из России. Состоится очередное выступление Сергея Павловича. Он проведёт крайне важный поединок. Десантнику будет противостоять 13-й номер рейтинга тяжеловесов Таллисон Тейшейра. Стоит отметить, что бразилец точно не должен стать проходной оппозицией, он таит в себе большую опасность.
А в главном событии вечера выступит любимец местной публики – Сонг Ядонг. Его новым оппонентом станет Дейвисон Фигейреду.
Прямая трансляция UFC Макао
Посмотреть трансляцию турнира UFC Макао можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Полный кард турнира UFC Макао:
- Сонг Ядонг – Дейвисон Фигейреду;
- Миньян Чжан – Алонзо Менифилд;
- Сергей Павлович – Таллисон Тейшейра;
- Кай Асакура – Кэмерон Смотерман;
- Джейк Мэттьюс – Карлстон Харрис;
- Алекс Перес – Су Мудаэрцзи;
- И Сак Ли – Луис Фелипе Диас;
- Дин Мэн – Хосе Энрике;
- Цилэн Аожи – Коди Хэддон;
- Рэи Цуруя – Хесус Агилар;
- Анджела Хилл – Сюн Цзиннань;
- Канцзе Чжу – Родриго Вера;
- Лома Лукбунми – Жаклин Аморим.
Прогноз на бои турнира UFC Макао
Бывший чемпион АСА Виталий Слипенко прокомментировал организацию поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между соотечественником Сергеем Павловичем и бразильцем Таллисоном Тейшейрой.
«Если Сергей будет отлично готов к поединку, то у бразильца просто нет шансов. С такой мощью Тейшейра явно не сталкивался. Каждое попадание от Павловича ощущается очень больно. А есть предчувствие, что в этом поединке Сергей попадёт точно. На данный момент это просто два разных уровня в ММА.
Не очень логичный бой со стороны руководства UFC. Всё-таки разница в позициях в рейтинге велика. Возможно, Сергею было без разницы, с кем драться. Главное — не простаивать. Но рассчитывать на титульный бой в случае победы, наверное, рановато. Хотя у UFC может произойти всё что угодно», — сказал Слипенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о шансах россиянина Сергея Павловича в поединке с бразильцем Таллисоном Тейшейрой.
«Павлович дерётся с Тейшейрой просто потому, что со всеми остальными доступными топами уже подрался. Здесь, думаю, свою работу Павлович выполнит. И как раз это тот бой, в котором Павлович после двух поражений подряд сможет вернуть не только результат, но и зрелищность, которая у него, безусловно, была, но пропала после поражений. Думаю, сейчас самое время её вернуть и дать волю своим рукам, погнаться за финишем. Это всё получится у Павловича. Он явный фаворит», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.