Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Сергей Павлович — Таллисон Тейшейра: когда бой, дата и время, где смотреть, кто показывает

Десантник претендует на титульник. Где смотреть важный бой Павловича
Сергей Сорокин
Сергей Павлович — Таллисон Тейшейра
Комментарии
Сергея ждёт проверка на прочность.

Дата и время турнира UFC Макао

30 мая в китайском Макао состоится турнир UFC Fight Night 277. Он стартует в 11:00 мск. Начало главного карда запланировано на 14:00 мск.

Очень большое внимание к ивенту будет у фанатов из России. Состоится очередное выступление Сергея Павловича. Он проведёт крайне важный поединок. Десантнику будет противостоять 13-й номер рейтинга тяжеловесов Таллисон Тейшейра. Стоит отметить, что бразилец точно не должен стать проходной оппозицией, он таит в себе большую опасность.

UFC 2026. UFC Fight Night 277, Макао, Китай
Сергей Павлович — Таллисон Тейшейра
30 мая 2026, суббота. 15:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Таллисон Тейшейра

А в главном событии вечера выступит любимец местной публики – Сонг Ядонг. Его новым оппонентом станет Дейвисон Фигейреду.

UFC 2026. UFC Fight Night 277, Макао, Китай
Сонг Ядонг — Дейвисон Фигейреду
30 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Сонг Ядонг
Не началось
Дейвисон Фигейреду

Прямая трансляция UFC Макао

Посмотреть трансляцию турнира UFC Макао можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Макао:

  • Сонг ЯдонгДейвисон Фигейреду;
  • Миньян Чжан – Алонзо Менифилд;
  • Сергей ПавловичТаллисон Тейшейра;
  • Кай Асакура – Кэмерон Смотерман;
  • Джейк Мэттьюс – Карлстон Харрис;
  • Алекс Перес – Су Мудаэрцзи;
  • И Сак Ли – Луис Фелипе Диас;
  • Дин Мэн – Хосе Энрике;
  • Цилэн Аожи – Коди Хэддон;
  • Рэи Цуруя – Хесус Агилар;
  • Анджела Хилл – Сюн Цзиннань;
  • Канцзе Чжу – Родриго Вера;
  • Лома Лукбунми – Жаклин Аморим.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:
Вместо титульной гонки — бой с проспектом. Павлович возвращается в октагон Вместо титульной гонки — бой с проспектом. Павлович возвращается в октагон
Огромный тяж с быстрыми руками. Кого надо побить Сергею Павловичу Огромный тяж с быстрыми руками. Кого надо побить Сергею Павловичу
Самый богатый Десантник? Сколько зарабатывает Павлович в UFC Самый богатый Десантник? Сколько зарабатывает Павлович в UFC

Прогноз на бои турнира UFC Макао

Бывший чемпион АСА Виталий Слипенко прокомментировал организацию поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между соотечественником Сергеем Павловичем и бразильцем Таллисоном Тейшейрой.

«Если Сергей будет отлично готов к поединку, то у бразильца просто нет шансов. С такой мощью Тейшейра явно не сталкивался. Каждое попадание от Павловича ощущается очень больно. А есть предчувствие, что в этом поединке Сергей попадёт точно. На данный момент это просто два разных уровня в ММА.

Не очень логичный бой со стороны руководства UFC. Всё-таки разница в позициях в рейтинге велика. Возможно, Сергею было без разницы, с кем драться. Главное — не простаивать. Но рассчитывать на титульный бой в случае победы, наверное, рановато. Хотя у UFC может произойти всё что угодно», — сказал Слипенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о шансах россиянина Сергея Павловича в поединке с бразильцем Таллисоном Тейшейрой.

«Павлович дерётся с Тейшейрой просто потому, что со всеми остальными доступными топами уже подрался. Здесь, думаю, свою работу Павлович выполнит. И как раз это тот бой, в котором Павлович после двух поражений подряд сможет вернуть не только результат, но и зрелищность, которая у него, безусловно, была, но пропала после поражений. Думаю, сейчас самое время её вернуть и дать волю своим рукам, погнаться за финишем. Это всё получится у Павловича. Он явный фаворит», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android