Пресс-конференция Бивол — Айферт: чемпион в России! Что скажет Дмитрий перед боем? LIVE

Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: пресс-конференция 26 мая 2026, прямая онлайн-трансляция, что сказали

Александр Фролов
Последние приготовления.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» пройдёт большой вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions. Главным событием турнира станет титульный поединок в полутяжёлом весе между действующим чемпионом мира Дмитрием Биволом и немецким боксёром Михаэлем Айфертом. На кону будут стоять пояса IBF и WBA, которыми владеет россиянин.

Бивол входит в топ-5 мирового рейтинга P4P и год назад был абсолютным чемпионом мира. Для Дмитрия это первый бой в России с декабря 2021 года. Айферт является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по линии IBF.

26 мая состоится пресс-конференция в преддверии турнира c участием его главных действующих лиц.

«Чемпионат», корреспондент которого находится на месте событий, проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

Звёзды разных величин. Сколько зарабатывают Бивол и Айферт
🗣 Всё про Айферта

Собрали всё интересное про Михаэля Айферта — быстрее читаем.

10:12 Александр Фролов

Кард турнира с главным боем Бивол — Айферт

  • Дмитрий Бивол – Михаэль Айферт;
  • Всеволод Шумков – Кристиан Оливо;
  • Мухаммад Шехов – Эрни Бетанкур;
  • Вадим Туков – Себастьян Папечи;
  • Никита Зонь – Гонсало Гарсия;
  • Шарабутдин Атаев – Сайпайер Рузи;
  • Сергей Лубкович – Майкл Кинг;
  • Константин Мишечкин – Олег Мисюра;
  • Гор Хачатрян – Валерий Оганисян;
  • Матвей Доценко – Шугаиб Насруллаев;
  • Сергей Манжуев – Герман Скобенко.
10:02 Александр Фролов

👀 Так Бивол набирал форму после операции

Дмитрий пропустил больше года во многом из-за сложной операции. Так он восстанавливался.

09:57 Александр Фролов

Напомним, что главный бой турнира Бивол — Айферт покажет Первый канал. Остальные поединки можно будет посмотреть в соцсетях RCC Boxing.

09:56 Александр Фролов

💪 Бивол в отличной форме

Дмитрий Бивол на съёмках мини-фильма, который покажут перед поединком.

09:51 Александр Фролов

Кто будет на пресс-конференции

Участие в пресс-конференции примут генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов, Дмитрий Бивол, Михаэль Айферт, менеджеры бойцов и ещё несколько участников главного карда.

09:48 Александр Фролов

✅ Ранее Бивол поделился эмоциями после прилёта в Екатеринбург

«Вот мы и в Екатеринбурге, прибыли с командой, сейчас нас ждёт тяжёлая неделя и ответственная. Чувствую себя хорошо. Готов, хочу выйти в ринг, побоксировать», — приводит слова Бивола пресс-служба промоушена RCC.

09:46 Александр Фролов

Где смотреть пресс-конференцию Бивола и Айферта

Трансляция пресс-конференции будет доступна в соцсетях RCC Boxing. Также на событии будет работать корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

