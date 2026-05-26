Пресс-конференция Бивол — Айферт: чемпион в России! Что скажет Дмитрий перед боем? LIVE

30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» пройдёт большой вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions. Главным событием турнира станет титульный поединок в полутяжёлом весе между действующим чемпионом мира Дмитрием Биволом и немецким боксёром Михаэлем Айфертом. На кону будут стоять пояса IBF и WBA, которыми владеет россиянин.
Бивол входит в топ-5 мирового рейтинга P4P и год назад был абсолютным чемпионом мира. Для Дмитрия это первый бой в России с декабря 2021 года. Айферт является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по линии IBF.
26 мая состоится пресс-конференция в преддверии турнира c участием его главных действующих лиц.
«Чемпионат», корреспондент которого находится на месте событий, проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.
Кард турнира с главным боем Бивол — Айферт
- Дмитрий Бивол – Михаэль Айферт;
- Всеволод Шумков – Кристиан Оливо;
- Мухаммад Шехов – Эрни Бетанкур;
- Вадим Туков – Себастьян Папечи;
- Никита Зонь – Гонсало Гарсия;
- Шарабутдин Атаев – Сайпайер Рузи;
- Сергей Лубкович – Майкл Кинг;
- Константин Мишечкин – Олег Мисюра;
- Гор Хачатрян – Валерий Оганисян;
- Матвей Доценко – Шугаиб Насруллаев;
- Сергей Манжуев – Герман Скобенко.
Где смотреть турнир Бивол — Айферт
Напомним, что главный бой турнира Бивол — Айферт покажет Первый канал. Остальные поединки можно будет посмотреть в соцсетях RCC Boxing.
Кто будет на пресс-конференции
Участие в пресс-конференции примут генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов, Дмитрий Бивол, Михаэль Айферт, менеджеры бойцов и ещё несколько участников главного карда.
«Вот мы и в Екатеринбурге, прибыли с командой, сейчас нас ждёт тяжёлая неделя и ответственная. Чувствую себя хорошо. Готов, хочу выйти в ринг, побоксировать», — приводит слова Бивола пресс-служба промоушена RCC.
Где смотреть пресс-конференцию Бивола и Айферта
Трансляция пресс-конференции будет доступна в соцсетях RCC Boxing. Также на событии будет работать корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.