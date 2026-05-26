Пресс-конференция Бивол — Айферт: чемпион в России! Что скажет Дмитрий перед боем? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» пройдёт большой вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions. Главным событием турнира станет титульный поединок в полутяжёлом весе между действующим чемпионом мира Дмитрием Биволом и немецким боксёром Михаэлем Айфертом. На кону будут стоять пояса IBF и WBA, которыми владеет россиянин.

Бивол входит в топ-5 мирового рейтинга P4P и год назад был абсолютным чемпионом мира. Для Дмитрия это первый бой в России с декабря 2021 года. Айферт является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по линии IBF.

26 мая состоится пресс-конференция в преддверии турнира c участием его главных действующих лиц.

«Чемпионат», корреспондент которого находится на месте событий, проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.