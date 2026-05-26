Огромный немец или громкие реванши? Кто будет следующим соперником Усика

Минувшие выходные в единоборствах получились максимально громкими. Свой поединок провёл Александр Усик. Бился в Египте – на фоне пирамид. И едва не проиграл кикбоксёру Рико Верхувену. Многие попросту уверены, что судья специально спасал честь профессионального бокса. Поэтому остановил бой катастрофически рано. После самого поединка при этом Александр много говорил и отвечал на вызовы. Уже было названо сразу несколько вариантов для дальнейшего продолжения карьеры. И все они выглядят максимально интересными. Осталось лишь понять, чего дальше хочет сам Усик, который прошёл непростое испытание.

Пожалуй, самым понятным и очевидным прямо сейчас выглядит вариант с Агитом Кабайелом. Поединки с представителями других дисциплин, как нам теперь понятно, это круто и интересно. Но не стоит забывать об интересах профессионального бокса. А он нуждается в развитии дивизионов, росте перспективных бойцов. Кабайел давно созрел для таких громких поединков и борьбы за самые статусные титулы . Но пока Усик будет выбирать другие вызовы, которые выглядят не самыми очевидными, немец будет вынужден оставаться на задворках. Самого Агита такая ситуация совершенно точно не устраивает. Поэтому он попытается сделать всё, чтобы доказать свои притязания. После завершения боя Усика и Верхувена парень вёл себя максимально правильно. Вышел в ринг, вызвал Александра и показал всему миру, что готов к этому сражению.

Кабайелу уже 33 года. Мариновать его дальше не имеет смысла. Нужно давать такие статусные поединки здесь и сейчас. Заслужил ли их Агит? Абсолютно точно. Особенно всё пошло на подъём с декабря 2023 года. Именно тогда немец сломил Арсланбека Махмудова. Он оказался сильнее техническим нокаутом в четвёртом раунде. И показал, что готов к жёстким рубкам. Дальше на его пути пали Фрэнк Санчес, Чжан Чжилэй и Дамиан Кныба. Сейчас профессиональный рекорд Кабайела – 27-0. И Агит заслуживает того, чтобы свести его с главной доминирующей силой тяжёлого веса.

Александр Усик и Агит Кабайел Фото: Mark Robinson/Getty Images

Следующий вариант – реванш с Верхувеном. После такого невыразительного боя и скандала он – обязательный шаг . А всё потому, что Усик может долго и громко говорить, что готов побить всех подряд. Но многие в боксёрском мире открыто говорят, что этот поединок с Рико Александр проигрывал. Причём разгромно. И спасать боксёра пришлось судье. У Усика уже была такая ситуация. Первый поединок с Даниэлем Дюбуа. Тогда Александр натерпелся критики. Но вышел на реванш и просто уничтожил британца. Вопросов не осталось. Теперь такая же ситуация должна случиться с Верхувеном. Возможно, реванш не стоит делать незамедлительным. Но нидерландец заслужил право на ещё один шанс.

Рико – прекрасный вариант для реванша. Сам Александр уже понял, чего именно ему ждать от соперника. Недооценки больше быть не может. Да и Усик выйдет с одним настроем – показать свой реальный уровень и поставить точку во всех этих разговорах. Но второй подряд поединок с кикбоксёром действительно может ударить по дивизиону. На подходе классные парни, которые теряют время. В такой ситуации могут буквально заставить отказаться от поясов. Хочет ли этого Александр? Большой вопрос. Поэтому, возможно, Рико придётся немного подождать.

Рико Верхувен и Александр Усик Фото: Mohamed Hossam/Getty Images

Конечно же, не стоит забывать про великого и могучего Тайсона Фьюри. Да, ему было непросто. Да, случались трудности. Однако Тайсон всегда демонстрировал, на что он способен. Выходил и отдавал всего себя боксу. Усику Цыганский король уже проиграл дважды. Но не раз заявлял, что намерен заполучить трилогию. Говоря откровенно, даже сейчас это самый громкий и топовый вызов для Александра. А ещё – невероятно денежный. Совершенно точно за бойню с Фьюри готовы будут заплатить в разы больше, чем за условный поединок с Кабайелом . А ещё, по ощущениям, британца Усик вообще не боится. После двух побед он окончательно подобрал ключики к Цыганскому королю. Так Тайсон ещё и допускал долгий простой. Да, вернулся неплохо против Махмудова. Но хватит ли этого на Усика? Вряд ли.

Александр может дать трилогию Фьюри. И от этого выиграют фанаты. Конечно, дивизион вновь встанет на паузу. А претенденты так и будут вынуждены ждать своего шанса. Да, ситуация будет усугубляться долгой подготовкой. А после боя Усик совершенно точно возьмёт небольшую паузу. Но это самый громкий, медийный, статусный, денежный, ажиотажный вызов.