Не только Бивол. За кем ещё стоит следить на турнире в Екатеринбурге

30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» пройдёт крупный вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions, главным событием которого станет титульный бой Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта. На кону – пояса WBA и IBF. Помимо мейн-ивента, в карде заявлено несколько важных противостояний, на которые точно стоит обратить внимание.

Полный кард турнира:

Дмитрий Бивол – Михаэль Айферт;

Всеволод Шумков – Кристиан Оливо;

Мухаммад Шехов – Эрни Бетанкур;

Вадим Туков – Себастьян Папечи;

Никита Зонь – Гонсало Гарсия;

Шарабутдин Атаев – Сайпайер Рузи;

Сергей Лубкович – Майкл Кинг;

Константин Мишечкин – Олег Мисюра;

Гор Хачатрян – Валерий Оганисян;

Матвей Доценко – Шугаиб Насруллаев;

Сергей Манжуев – Герман Скобенко.

Никита Зонь — Гонсало Гарсия

Бой за вакантный титул WBA Gold во втором среднем весе (до 76,2 кг). Для 32-летнего российского боксёра Никиты Зоня (11-0-1, 9 KO) этот поединок – шанс серьёзно подняться в рейтингах WBA и приблизиться к большим международным боям. Его оппонент – 30-летний аргентинец Гонсало Гарсия (18-3-1, 16 КО), действующий чемпион Южной Америки по версии WBC.

Нас ждёт яркое столкновение двух выраженных панчеров. Зонь идёт на серии из пяти досрочных побед (включая яркую победу в бою с Олегом Мисюрой) и отличается активным прессингом, хорошим чувством дистанции и тайминга. Гарсия – типичный панчер, который делает ставку на силовой бокс и один тяжёлый удар (88% побед нокаутами). Для аргентинца этот поединок – такая же возможность подняться в рейтингах и получить более статусные бои, так как на кону – WBA Gold, который может приблизить Нахуэля к поединку за полноценный титул чемпиона мира WBA.

Любопытно то, как Гарсия адаптируется к условиям. Для аргентинца это первый в карьере выезд за пределы родины. Смена часовых поясов, климата и давление чужих трибун могут повлиять на сильные стороны аргентинца. Зоню важно не ввязываться в эмоциональный размен на ближней дистанции в первых раундах, где Гарсия максимально опасен, а поработать передней рукой, измотать соперника и перевести поединок в затяжную фазу.

Всеволод Шумков — Кристиан Оливо

Бой за титул WBA Gold в полулёгком весе (до 57,2 кг) – один из самых интригующих поединков турнира. 24-летний Всеволод Шумков (3-0, 1 KO) получает отличный шанс закрепиться в профи, выходя на титул WBA Gold всего в четвертом профессиональном бою. Против него – опытный 27-летний мексиканец Кристиан Оливо (23-2-1, 9 KO).

Несмотря на всего три профессиональных боя в карьере, Всеволод обладает достаточным количеством достижений. Шумков – мастер спорта международного класса, триумфатор чемпионата мира среди любителей 2025 года по версии IBA, чемпион Европы и победитель Кубка России. Его бокс сочетает хорошее движение на ногах и серийную работу. Оливо – классический мексиканский «нагнетатель». Он не стремится к разовому нокаутирующему попаданию, а делает ставку на высокий темп и умение держать давление. Для Оливо этот бой – попытка перезагрузить карьеру после поражений от Мирко Куэльо и Луиса Нуньеса.

Весовая категория до 57,2 кг – родная для Всеволода, здесь он чувствует себя наиболее комфортно. Основной вопрос – распределение сил на чемпионские раунды. Шумков привык работать в высоком темпе на короткой дистанции боя, в то время как Оливо умеет дозировать агрессию на дистанции в 10 раундов. Шумкову необходимо использовать своё превосходство в скорости и тайминге, смещаться с линии атаки и не позволять мексиканцу зажимать себя у канатов. Завоевание этого титула введёт Шумкова сразу в топ-10 WBA. Это отличный шанс для бойца с тремя боями в профи. Его бэкграунд и опыт в затяжных пятираундовых поединках на турнирах IBA Pro доказывают, что ментально и физически он готов к столь быстрому продвижению.

Шарабутдин Атаев — Сайпайер Рузи

Восьмираундовый рейтинговый бой в полутяжёлом весе – дуэль двух непобежденных боксёров. Двукратный чемпион мира среди любителей Шарабутдин Атаев (8-0, 5 KO) проведёт поединок в RCC против дерзкого 20-летнего китайского нокаутёра Сайпайера Рузи (7-0-1, 6 KO).

Атаев уже сейчас считается одним из самых перспективных российских боксёров полутяжёлого веса, занимая третье место в рейтинге WBA и восьмое – в IBF. Для его стиля характерно отличное чувство дистанции, а хлеёткие удары по корпусу делают его неудобным соперником для многих боксёров дивизиона. Рузи – молодой, физически невероятно мощный китаец. В конце прошлого года он громко заявил о себе в Австралии, быстро победив местного фаворита в бою за титул WBC Youth. Он идёт вперёд без страха и обладает тяжёлым, размашистым ударом с обеих рук.

Это типичный бой техничного мастера против жёсткого и напористого ударника. Рузи попытается с первых минут пойти напролом, чтобы быстро победить, как он это сделал в Австралии. Атаеву нужно выдержать этот напор, заставлять соперника промахиваться и отвечать своими ударами. Если Шарабутдину удастся выдержать стартовый натиск соперника, дальше бой может перейти под его контроль за счёт опыта и работы на дистанции. Для Атаева этот бой важен с точки зрения сохранения высоких позиций в рейтингах. Ошибка в бою с опасным китайским бойцом может стоить Атаеву права на отборочный поединок за чемпионский титул. А для Рузи это отличный шанс совершить мощнейший рывок в своей карьере: победа над соперником такого уровня серьёзно поднимет его узнаваемость за пределами Китая, а поражение от топового противника в 20 лет лишь даст бесценный опыт.

Почему этот кард в целом стоит внимания?

Майский турнир RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге наглядно демонстрирует правильный подход к матчмейкингу. Пока всё внимание медиа приковано к возвращению Дмитрия Бивола, в андеркарде решаются судьбы следующих поколений лидеров российского бокса.

Здесь нет проходных поединков ради «набивания рекордов». Каждый из этих боёв может серьёзно повлиять на позиции боксёров в рейтингах и приблизить их к более статусным поединкам. Андеркард турнира выглядит необычно сильным по российским меркам: сразу несколько боёв имеют рейтинговое значение, а молодые российские боксёры получают шанс приблизиться к крупным международным поединкам.