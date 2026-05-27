Боксирует с азартом, местами – грязно. Чем Айферт может удивить Бивола

30 мая в Екатеринбурге состоится большой вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions. Основное внимание будет приковано к возвращению в ринг бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, который проведёт обязательную защиту поясов WBA и IBF против представителя Германии Михаэля Айферта. Для Бивола это будет первый поединок в России с 2021 года: тогда он тоже боксировал на Урале и победил Умара Саламова. А для Айферта, напротив, это лишь четвёртый бой за пределами Германии – и, конечно, самый большой в карьере.

Имя: Михаэль Айферт

Дата рождения: 30 декабря 1997 года

Место рождения: Баутцен, Германия

Рост: 182 см

Размах рук: 183 см

Рекорд: 13-1, 5 KO

Весовая категория: полутяжёлый вес

Стойка: правша

Прозвище: Дизель. 30 декабря 1997 годаБаутцен, Германия182 см183 см13-1, 5 KOполутяжёлый весправшаДизель.

Айферту 28 лет, и он с детства занимается боксом. Особой любительской карьеры у него не получилось, да Михаэль к ней и не особо стремился. Поэтому уже в 20 лет он дебютировал в профессионалах. В первый же год Айферт одержал четыре победы, причём две – досрочно, и это была почти половина его финишей в карьере: всего у Михаэля их пять.

Постепенно уровень оппозиции у Айферта повышался, а вместе с этим поединки становились более конкурентными. В 2020-м немец впервые боксировал за локальный титул – за пояс чемпиона мира IBF среди молодёжи, и тогда же он потерпел первое и единственное на сегодняшний день поражение. Бой с соотечественником Томом Дземски добрался до судейского решения, где победу большинством голосов отдали Дземски. Интересно, что через год они провели ещё один поединок, снова выдали близкий бой, но на этот раз победу большинством судейских голосов одержал уже Айферт. Так у Михаэля оказались в руках сразу два пояса чемпиона мира среди молодёжи – IBF и WBC.

Послужной список Айферта, мягко говоря, не слишком впечатляет, особенно на фоне Бивола. Михаэль провёл в профессионалах 14 поединков, одержав 13 побед. Единственное по-настоящему большое имя в резюме немца – это Жан Паскаль, бывший чемпион мира WBC, который известен российским фанатам в первую очередь по противостояниям с Сергеем Ковалёвым: Паскаль дважды проигрывал Крашеру досрочно. Проигрывал Жан и Биволу, но за пять лет до поединка с Айфертом – в 2018 году, когда канадец был ещё конкурентоспособен. С Михаэлем же Паскаль боксировал в 2023 году, когда ему было 40 лет, и Айферт забрал победу решением судей, став обязательным претендентом на титул IBF.

Но чемпионского боя немцу пришлось ждать три года. Нужно сказать, что ждал он его не очень активно, не рискуя своим претендентским статусом. За три года в активе Айферта один бой – против джорнимена Карлоса Эдуардо Хименеса. Если это вообще можно назвать боем. Хименес исполнил роль груши и капитулировал во втором раунде, хотя рефери мог останавливать поединок гораздо раньше – боксировать Карлос не особо хотел.

Последние два года Айферт ждал своего шанса и идеально воспользовался моментом, получив громкий бой с Биволом. В ринге Михаэль бывает разным. Чаще он стремится работать первым номером, забирать центр ринга. Немец боксирует в стойке правши, активно использует джеб – иногда выбрасывает сразу серию джебов. Передняя рука у Михаэля достаточно быстрая, но, опять же, всё это на фоне не самой грозной оппозиции.

Особенно опасны у Айферта его прямые удары, которые он сочетает с джебом. Классическая двойка или «почтальон» — это то, что можно часто увидеть в исполнении Михаэля. Причём иногда его прямые удары, а также крюки летят по траектории сверху вниз и приземляются в затылок оппонентов, особенно когда те пытаются уклоняться и защищаться корпусом. Айферт совершенно не стесняется прибегать к таким грязным приёмам: во время добивания Хименеса, например, добрая половина ударов немца пришлась по затылку Карлоса. Да и Паскалю тоже доставалось.

При этом особой нокаутирующей мощи у Айферта нет. В активе Михаэля всего две победы прямым нокаутом, одна из которых была в поединке с парнем с рекордом 7-10. 40-летний Жан Паскаль сумел справиться с серийными атаками немца, так что если уж Айферт не сумел удивить чем-то повидавшего жизнь канадского ветерана, то рассчитывать на нокаут в поединке с Биволом будет тяжело.

Защита у Айферта тоже не без пробелов. Он нередко пропускает в разменах встречные удары, когда слишком увлекается атаками. Пока это не становилось для него проблемой, однако и оппозиция у немца была не самая высококлассная. Бивол точно умеет наказывать за опущенные руки, так что заигрываться с ним будет плохой идеей. При этом в бою с Паскалем, например, Айферт демонстрировал и неплохой высокий блок, за которым пережидал размашистые атаки Жана, и челнок, за счёт которого уходил из неприятных ситуаций.

В сухом остатке Айферт, конечно, прилично уступает Биволу в уровне. У Михаэля есть свои преимущества, и ими он непременно постарается воспользоваться. Немец находится в положении, когда ему особо нечего терять, он ничего не ставит на карту, поэтому будет боксировать раскрепощённо. Айферт может зацепить в размене, может навязать грязный и нестандартный бокс – и это может создать для Дмитрия определённые проблемы. Но при всём этом Бивол выходит на поединок большим фаворитом и, конечно, должен разбираться с немцем на классе.