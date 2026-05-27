Противостояние Хабиба и Чимаева в UFC. Но только в качестве секундантов

Несколько месяцев назад состоялся довольно громкий по меркам российских ММА переход — Абубакар Вагаев, будучи действующим чемпионом ACA в полусреднем весе, сложил свои полномочия и подписал контракт с UFC. Поспособствовал такому трансферу друг Вагаева Хамзат Чимаев. Иначе было бы сложно представить, что Дана Уайт и матчмейкеры хотели бы видеть в лиге бойца, у которого почти 80% побед добыто решениями.

Вагаев рассказывал, как этот переход вообще стал возможным: «У Хамзата был чемпионский бой, а я ездил в Грузию за визой. Сделать визу не получилось, но Хамзат сказал немного подождать. Он сказал, что подерётся и поговорит с кем-то насчёт меня. Я никогда с Хамзатом насчёт UFC не разговаривал, потому что не кажусь бойцом, который им нужен. Я не просил у него ничего. Многие наши бойцы просили Хамзата помочь, но я сам про себя никогда ничего ему не говорил. Меня спрашивали, почему не попрошу Хамзата помочь. А я отвечал, что он сам это за меня сделает, если будет такая возможность. Я просто ждал. Лично мне Хамзат сказал: «Или тебя подпишут, или я не буду драться».

Абубакар Вагаев и Хамзат Чимаев Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Тогда же были вопросы по поводу того, какие планы у UFC на Вагаева — будут ли его быстро продвигать наверх, как чемпиона сильной организации, или придётся пробиваться в топ-15 с низов? Однако нашёлся другой неожиданный вариант — бой Абубакара с другим бывшим чемпионом ACA Магомедрасулом Гасановым. Он уже неоднократно говорил о желании проверить себя за океаном, и его подписание в UFC подтвердил Хабиб Нурмагомедов: «Магомедрасул Гасанов ворвался в UFC. Шёл долго, работал усердно, пахал молча. Заслуженно». Бой Гасанова и Вагаева должен состояться 25 июля на турнире UFC в Абу-Даби.

Ранее Орёл уже призывал UFC подписать Гасанова и называл его лучшим средневесом в России. Сам Магомедрасул доработал контракт с ACA, в седьмой раз защитил титул чемпиона и теперь открывает новую страницу в карьере. Причём Гасанов не так давно радовался подписанию Вагаева в UFC: «Нужно новое место работы. Не скажу, что есть плохие или хорошие новости, пока в режиме ожидания. Мы разговаривали с UFC, и нам сказали, что нужно чуть-чуть подождать. Приятной неожиданностью стало подписание в UFC Абубакара Вагаева. Это меня только радует. Абубакар опроверг миф о том, что бойцов из ACA в UFC не подписывают».

Интересно, что в теории Гасанов и Вагаев могли встретиться в ближайшем будущем и в лиге АСА и заработать явно больше, а теперь они, скорее всего, окажутся в прелимах неномерного турнира UFC. Но для организации это логичный бой: есть два высокоуровневых бойца, которые нечасто финишируют соперников (у Гасанова 65% побед решениями), оба не особо сильны с точки зрения раскрутки, а ещё представляют, по сути, один и тот же рынок для UFC. Да и в среднем весе сейчас очень много россиян, так что такие пересечения неизбежны. Таким образом, в UFC выявят одного из бойцов, которого попробуют продвинуть в рейтинги, другому придётся довольствоваться меньшим.

Есть и другой интригующий момент — в углу у Вагаева почти наверняка будет Хамзат Чимаев, а секундантом Гасанова может стать Хабиб Нурмагомедов. Это уже явно добавляет интереса к противостоянию для иностранных фанатов, которые не очень хорошо знают самих бойцов, но точно осведомлены об их секундантах. Так что есть интрига в том, чей протеже в итоге окажется сильнее в очном поединке. Мини-противостояние Хабиба и Чимаева в качестве угловых – такого в UFC ещё не было.

Хабиб Нурмагомедов и Магомедрасул Гасанов Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Если рассматривать исключительно спортивную составляющую, то Гасанов и Вагаев в состоянии пройти многих средневесов организации, но UFC это совсем не выгодно. Поэтому дебютный бой обоих может стать определяющим и проложить вектор их карьеры за океаном. И, конечно, стоит прибавлять в зрелищности и добавлять финишей, иначе дорога к большим боям получится долгой.

В любом случае для российских фанатов ММА эти подписания и сам поединок будут интересными. Осталось дождаться его – и чтобы не случилось никаких форс-мажоров, которые сорвут бой.