Почему Бивол – «наше всё»? Мы недооцениваем его величие

30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» состоится большой вечер профессионального бокса. Основное внимание будет приковано к возвращению в ринг бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола. В первом за последние пять лет поединке в России Биволу предстоит защита титулов по версиям WBA и IBF против немца Михаэля Айферта.

Возвращение Бивола в Россию – это действительно большое событие для отечественных фанатов. Дмитрий не просто является лучшим на сегодняшний день российским боксёром, а уже давно входит в десятку сильнейших в мире вне зависимости от весовых категорий. Обычно бои спортсменов такого уровня проходят на лучших аренах США, Великобритании или, как стало модно в последние годы, Саудовской Аравии, поэтому возможность увидеть поединок Бивола вживую – практически уникальная для нашего зрителя.

Достижения Дмитрия в мировом боксе, особенно для нашей страны, уникальны. Долгое время в полутяжёлом весе заправлял другой российский боксёр – легендарный Сергей Ковалёв. Тогда впервые за многие годы у России появился долгоиграющий чемпион мира: на протяжении трёх лет Ковалёв владел поясом WBO, затем добавив к нему пояса WBA и IBF. Крашер входил в десятку лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий и, казалось, был на вершине дивизиона так долго, что превзойти его результаты кому-либо из российских боксёров будет сложно, во всяком случае, в ближайшее время. Единственной непокорённой вершиной оказался титул абсолютного чемпиона мира: Ковалёву так и не удалось объединить в своих руках все титулы дивизиона.

Бивол же смог превзойти достижения Ковалёва довольно быстро: регулярным чемпионом мира WBA Дмитрий стал ещё в 2017 году и удерживал пояс до первого исторического боя с Артуром Бетербиевым в 2024 году. Две защиты временного титула, пять защит регулярного пояса и семь защит статуса суперчемпиона – Дмитрий превратился в по-настоящему доминирующего боксёра.

Огромную популярность Бивол приобрёл, конечно, после победы над Саулем Альваресом. Успех в бою с Канело, причём убедительный, как бы ни хотели судьи вытащить «золотого» мексиканца, утвердил Дмитрия в статусе одного из лучших боксёров современности. И для российского бокса это была, пожалуй, первая большая и громкая победа со времён нокаута Кости Цзю в поединке с Забом Джудой. У Ковалёва было противостояние с Андре Уордом, у Гассиева – с Александром Усиком, и это сопоставимые по масштабу события, однако Сергей с Муратом проиграли. А Бивол свой звёздный поединок выиграл, будучи большим андердогом.

В российском спорте, причём не только в боксе, болельщики порой недооценивают достижения наших спортсменов, в том числе и на международной арене. Вот и в адрес Дмитрия часто летели претензии, что он защищает только один пояс, бьёт среднюю оппозицию, за исключением Альвареса. Это, конечно, не так. То, что Бивол разбирался с соперниками так легко, говорит не об их низком уровне, а о высочайшем классе российского боксёра . Судите сами. Хильберто Рамирес подходил к бою с Биволом с феноменальным рекордом 44-0, но был разбит россиянином. После этого Рамирес поднялся в крузервейт, выиграл там четыре поединка подряд и завоевал два пояса чемпиона мира. Точно ли дело было в «слабости» мексиканца? Тот же Альварес после поражения от Дмитрия вернулся в свой дивизион и продолжил там доминировать вплоть до сентября 2025 года, одержав шесть побед подряд. Британец Джо Смит-младший после одностороннего поражения от Дмитрия тоже одержал четыре победы подряд, завоевав сначала временный, а затем и полноценный титул WBO. И таких примеров много.

Отдельной важной главой в книге достижений Бивола являются два поединка с Артуром Бетербиевым. Не будем сейчас затрагивать тему трилогии: возможно, она состоится, возможно, Артура и Дмитрия вместе в ринге мы больше не увидим. Важно то, что Бивол сумел совладать с самым устрашающим нокаутёром дивизиона и одним из самых опасных боксёров современности. До встречи с Биволом у Бетербиева был какой-то фантастический рекорд 20-0 с 20 (!) нокаутами. Дмитрий же провёл с Артуром 24 раунда за два боя и ни разу не побывал даже в нокдауне . Победа в реванше только укрепила величие Бивола, которое почему-то многие пытаются принизить.

Более того, у Дмитрия ещё есть время поработать над собственным наследием. Впереди у Бивола обязательная защита против Михаэля Айферта, и, если всё пройдёт по плану, дальше его ждут супербои. Дмитрий может выбрать трилогию с Бетербиевым – и это будет масштабнейший поединок, особенно для нашей страны. Бивол может пойти на повышение и, например, оспорить пояса непобеждённого Дэвида Бенавидеса в крузервейте – и это шанс войти в историю в качестве чемпиона мира в двух весовых категориях. А можно, напротив, спуститься к Саулю Альваресу, который осенью наверняка вернёт себе чемпионский титул во втором среднем весе, или же провести реванш с Канело в полутяжёлом дивизионе – это при любом раскладе тоже будет один из самых громких поединков года. С кем бы Бивол ни боксировал дальше, бой в любом случае приобретёт приставку «супер», и это тоже часть величия Дмитрия.