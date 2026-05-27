«Слишком осторожен» или повзрослел? Разбираем шансы Павловича на титульник

30 мая в Макао состоится очередной турнир UFC. Российским любителям ММА он будет интересен возвращением в клетку топового тяжеловеса, третьего номера рейтинга и бывшего претендента на временный пояс Сергея Павловича. Десантник проведёт бой с бразильцем Таллисоном Тейшейрой, бойцы выйдут в клетку около 15:30 мск.

Павлович после своего неудачного дебюта в UFC вышел на мощную серию побед и стал настоящей грозой тяжёлого дивизиона. Сергей снёс шестерых соперников подряд в первом раунде и установил рекорд промоушена по количеству побед нокаутом подряд в стартовом отрезке. Российский боец добрался до боя за пояс, пусть и за временный, но досрочно уступил Тому Аспиналлу. А потом случился поединок с Александром Волковым – с конфликтом и безоговорочным поражением.

Две неудачи подряд заставили Павловича пересмотреть подход к своей карьере. В следующих двух поединках против Жаирзиньо Розенстрайка и Вальдо Кортес-Акосты мы увидели совершенно другого Десантника – спокойного, не форсирующего события, не летящего вперёд с открытым забралом. Павлович уверенно перебил и Розенстрайка, и Кортес-Акосту с дистанции, не бросался добивать соперников, даже когда были предпосылки для этого.

Сергей закрыл неудачную серию, одержав две победы судейским решением. Смена стиля вызывала широкий резонанс у аудитории: многие критиковали Павловича за чрезмерную осторожность, говорили о том, что поражения от Аспиналла и Волкова психологически сказались на Сергее. Некоторые, напротив, посчитали это неким взрослым шагом – уходом от бездумных разменов с размашистыми сериями, переходом на новый качественный уровень.

Так или иначе, Павлович перезагрузился, но за время этой перезагрузки в дивизионе произошло много изменений, которые на время выкинули Сергея из титульной гонки. Отчасти сказался большой простой российского бойца: после победы над Вальдо Кортес-Акостой Десантник не появлялся в клетке, а тот же доминиканец провёл уже четыре поединка за это время, три из которых выиграл. И если бы Вальдо победил Александра Волкова, то точно бы опередил и Павловича, и того же Волкова в очереди за поясом.

Сейчас ситуация у Павловича непростая. Он сохраняет за собой высокую третью позицию в рейтинге, но при этом в последних двух боях дрался с бойцами, которые находились ниже него в списке, был своеобразной проверкой для того же Кортес-Акосты. Да и Таллисон Тейшейра располагается лишь на 13-й позиции в рейтинге, так что победа над бразильцем вряд ли как-то повлияет на титульный расклад для россиянина.

Совсем скоро на турнире в Белом доме определится новый временный чемпион в тяжёлом весе: Сириль Ган встретится с Алексом Перейрой. Логично, что победитель будет следующим в очереди на бой с полноценным чемпионом Томом Аспиналлом, но когда это произойдёт – неизвестно, потому что Аспиналл до сих пор восстанавливается после тычка в глаз от Гана. В любом случае следующим соперником британца будет кто-то из пары Гана и Перейры.

Есть ещё Александр Волков, которого кормят обещаниями, но титульный шанс не предоставляют. Драго находится на строчку выше Павловича в рейтинге и, соответственно, ближе соотечественника к поясу, да и личный поединок к тому же забрал именно Волков. Плюс не стоит забывать, что на турнире в Белом доме будет драться новая американская звезда в тяжёлом весе – Джош Хокит. Если он одержит победу над Дерриком Льюисом, то обязательно вмешается в титульные расклады, а, учитывая, как Дана Уайт любит таких ярких персонажей, как Хокит, то Джош вполне может стать одним из главных претендентов на пояс, оставив обоих россиян за бортом.

Нужно упомянуть ещё Гейбла Стивесона – звёздного борца, олимпийского чемпиона, который дебютирует в лиге на турнире UFC 329. Да, соперник у него проходной, да и Гейбл только начинает свой путь в промоушене. Но к нему точно будет особое отношение у руководства лиги, и Стивесона постараются максимально быстро сделать суперзвездой, поэтому его тоже можно рассматривать как конкурента Сергея в титульной гонке, хотя Гейбла пока и близко нет рядом.