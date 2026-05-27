Главная Бокс/ММА Статьи

Павлович — Тейшейра когда бой, перспективы россиянина, тяжёлый вес UFC, место в рейтинге

«Слишком осторожен» или повзрослел? Разбираем шансы Павловича на титульник
Игорь Некрасов
Сергей оказался в непростой ситуации.

30 мая в Макао состоится очередной турнир UFC. Российским любителям ММА он будет интересен возвращением в клетку топового тяжеловеса, третьего номера рейтинга и бывшего претендента на временный пояс Сергея Павловича. Десантник проведёт бой с бразильцем Таллисоном Тейшейрой, бойцы выйдут в клетку около 15:30 мск.

UFC 2026. UFC Fight Night 277, Макао, Китай
Сергей Павлович — Таллисон Тейшейра
30 мая 2026, суббота. 15:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Таллисон Тейшейра

Павлович после своего неудачного дебюта в UFC вышел на мощную серию побед и стал настоящей грозой тяжёлого дивизиона. Сергей снёс шестерых соперников подряд в первом раунде и установил рекорд промоушена по количеству побед нокаутом подряд в стартовом отрезке. Российский боец добрался до боя за пояс, пусть и за временный, но досрочно уступил Тому Аспиналлу. А потом случился поединок с Александром Волковым – с конфликтом и безоговорочным поражением.

Две неудачи подряд заставили Павловича пересмотреть подход к своей карьере. В следующих двух поединках против Жаирзиньо Розенстрайка и Вальдо Кортес-Акосты мы увидели совершенно другого Десантника – спокойного, не форсирующего события, не летящего вперёд с открытым забралом. Павлович уверенно перебил и Розенстрайка, и Кортес-Акосту с дистанции, не бросался добивать соперников, даже когда были предпосылки для этого.

Сергей закрыл неудачную серию, одержав две победы судейским решением. Смена стиля вызывала широкий резонанс у аудитории: многие критиковали Павловича за чрезмерную осторожность, говорили о том, что поражения от Аспиналла и Волкова психологически сказались на Сергее. Некоторые, напротив, посчитали это неким взрослым шагом – уходом от бездумных разменов с размашистыми сериями, переходом на новый качественный уровень.

Как изменился стиль Павловича:
Страх отлететь в нокаут или трезвый расчёт? Павловича не узнать
Так или иначе, Павлович перезагрузился, но за время этой перезагрузки в дивизионе произошло много изменений, которые на время выкинули Сергея из титульной гонки. Отчасти сказался большой простой российского бойца: после победы над Вальдо Кортес-Акостой Десантник не появлялся в клетке, а тот же доминиканец провёл уже четыре поединка за это время, три из которых выиграл. И если бы Вальдо победил Александра Волкова, то точно бы опередил и Павловича, и того же Волкова в очереди за поясом.

Сейчас ситуация у Павловича непростая. Он сохраняет за собой высокую третью позицию в рейтинге, но при этом в последних двух боях дрался с бойцами, которые находились ниже него в списке, был своеобразной проверкой для того же Кортес-Акосты. Да и Таллисон Тейшейра располагается лишь на 13-й позиции в рейтинге, так что победа над бразильцем вряд ли как-то повлияет на титульный расклад для россиянина.

Сергей Павлович

Совсем скоро на турнире в Белом доме определится новый временный чемпион в тяжёлом весе: Сириль Ган встретится с Алексом Перейрой. Логично, что победитель будет следующим в очереди на бой с полноценным чемпионом Томом Аспиналлом, но когда это произойдёт – неизвестно, потому что Аспиналл до сих пор восстанавливается после тычка в глаз от Гана. В любом случае следующим соперником британца будет кто-то из пары Гана и Перейры.

Есть ещё Александр Волков, которого кормят обещаниями, но титульный шанс не предоставляют. Драго находится на строчку выше Павловича в рейтинге и, соответственно, ближе соотечественника к поясу, да и личный поединок к тому же забрал именно Волков. Плюс не стоит забывать, что на турнире в Белом доме будет драться новая американская звезда в тяжёлом весе – Джош Хокит. Если он одержит победу над Дерриком Льюисом, то обязательно вмешается в титульные расклады, а, учитывая, как Дана Уайт любит таких ярких персонажей, как Хокит, то Джош вполне может стать одним из главных претендентов на пояс, оставив обоих россиян за бортом.

Подробнее о сопернике Павловича:
Огромный тяж с быстрыми руками. Кого надо побить Сергею Павловичу
Нужно упомянуть ещё Гейбла Стивесона – звёздного борца, олимпийского чемпиона, который дебютирует в лиге на турнире UFC 329. Да, соперник у него проходной, да и Гейбл только начинает свой путь в промоушене. Но к нему точно будет особое отношение у руководства лиги, и Стивесона постараются максимально быстро сделать суперзвездой, поэтому его тоже можно рассматривать как конкурента Сергея в титульной гонке, хотя Гейбла пока и близко нет рядом.

Получается, что, несмотря на свою третью позицию в рейтинге, Павлович сегодня не является главным претендентом на пояс – слишком много конкурентов. В бою с Тейшейрой Сергею нужно проявить себя, одержать убедительную победу, тогда он может рассчитывать на те бои, которые могут приблизить его к титулу. Например, на реванш с Волковым, который вполне могут организовать. Или на бой с проигравшим в паре Гана и Перейры. Или же на поединок с Хокитом. Но заглядывать за спину Таллисону не стоит – бразилец точно опасен и может неприятно удивить, хотя, конечно, Павлович – фаворит в этом поединке.

