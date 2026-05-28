Бивол говорит. Интервью перед возвращением чемпиона

30 мая в Екатеринбурге пройдёт большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в полутяжёлом весе — россиянин Дмитрий Бивол встретится с Михаэлем Айфертом. Для Бивола это первый поединок в России с 2021 года. В преддверии масштабного ивента прошла открытая тренировка с участием бойцов основного карда, включая хедлайнеров турнира. По её окончании Бивол пообщался с журналистами.

— Насколько готовы к бою?

— Готов хорошо. Надеюсь, что на 100%. Состояние замечательное, жду не дождусь 30 мая.

— Смотрели на своего соперника сейчас? (На открытой тренировке. — Прим. «Чемпионата»)

— Видел на пресс-конференции его, сейчас — нет.

Битва взглядов Михаэля Айферта и Дмитрия Бивола Фото: RCC Boxing Promotions

— Как оцениваешь соперника?

— Всегда отношусь к соперникам максимально серьёзно. Считаю, что это максимально опасный оппонент. С другими мыслями нельзя находиться в подготовке и брать бой.

— Как ваша спина?

— Она под контролем. Конечно, приходится делать много дополнительных манипуляций, восстановительных упражнений всяких, на закрепление. Это всю жизнь будет со мной, но, в принципе, она меня не беспокоит.

— Волновался о том, как будет в лагере после операции?

— Конечно, было волнение. Даже в самом начале лагеря я уже не мог делать какие-то вещи, которые мы обычно делаем. Пришлось чуть подольше втягиваться в лагерь, но в итоге разогнались и всё хорошо.

— Когда вы смотрели на себя со стороны и были чем-то недовольны?

— Да нет, в каждом бою есть много эпизодов: где-то голову не убрал и сильнее себя не защитил, где-то пробил неправильно, движения какие-то, застоялся. Всегда есть.

— Бои с Бетербиевым интересно пересматривать?

— Первый бой я пересматривал, а второй только один раз. Первый пересматривал, потому что готовились ко второму. А после реванша я уже настолько устал от бокса, что мне было неинтересно. Сразу посмотрел, как картинка выглядела, подумал: «Ну, нормально, я себя удовлетворил, бой выиграл, здесь получилось, тут получилось, здесь — нет». И всё.

— Во втором поединке вы выглядели более бьющим, более готовым функционально. Можете рассказать, что поменяли в этом плане?

— Увеличили количество раундов спарринговых, наладил режим сна. У меня был не очень хороший режим сна в первом бою, где-то чуть недоработал на спаррингах.

Бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева Фото: Richard Pelham/Getty Images

— А перед боем выспались?

— Нет, здесь больше не то, что перед боем или после боя. Тут именно в самой тяжёлой работе важную роль должно играть питание, сон, потому что это восстановление. Если ты недостаточно восстанавливаешься, то в тренировочном процессе ты не сделаешь тот объём, который нужен. Поэтому в первой подготовке были определённые погрешности, но во второй мы их уже исправили.

— При всей своей скромности вы же понимаете, что ваш соперник настраивается на одного из лучших боксёров мира. Как думаете, за счёт чего он планирует забрать у вас бой?

— Конечно. Как бы делал я на месте любого соперника — ориентировался бы на свои сильные качества и пытался бы давить ими, как, в принципе, и должен делать любой хороший спортсмен. Он должен посмотреть на свои сильные качества и давить на них.

— Был очень крутой выход под «Группу крови» на первый бой, смотрелось мощно. Не пересматривали его?

— Да нет, это, наверное, какое-то позёрство, если пересматривать. Это не то. Бои пересматриваю, да, а выход или заход — нет. Бывает, попадаются какие-то ролики, люди монтируют, что-то выкладывают, где добавляют выход. Такое попадается.

— Мурашки по коже бежали?

— На самом деле частенько бывает, когда наткнёшься на свои какие-то бои и видишь масштаб того, что происходит, то, конечно, у тебя мурашки по коже. Находясь в центре стадиона или арены, ты на это не обращаешь внимания, ты сфокусирован, будто в туннеле находишься, просто идёшь за своей целью, чтобы выполнить все задачи. А когда потом смотришь на масштаб, то это придаёт каких-то сантиментов и мурашки бывают.