«Хочу, чтобы Дима наказал Бенавидеса за язык». Разговор с тренером Бивола

30 мая на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге пройдёт вечер профессионального бокса, который украсит титульный бой в полутяжёлом весе между Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом. На кону будут стоять пояса WBA и IBF. В преддверии поединка мы поговорили с одним из тренеров Бивола Дмитрием Кирилловым. Специалист в интервью «Чемпионату» рассказал о текущей форме чемпиона, высказался о статусе аутсайдера Айферта, а также прокомментировал ультиматум со стороны WBO и слова Артура Бетербиева в адрес Бивола. Кроме того, Кириллов выразил желание увидеть бой Дмитрия с Дэвидом Бенавидесом и оценил возможный переход российского боксёра в крузервейт.

— Бивол выходит после простоя. Как оцените его форму?

— Мы сделали всё, чтобы Дмитрий пришёл в оптимальную форму после травмы. Он удачно набрал, я лично думал, что будет хуже и тяжелее из-за травмы, но, слава богу, нет каких-то побочных моментов, он полноценно выполнял нагрузку. Сначала была минимальная нагрузка, потом уже на полную. Вернулся, в общем, не на пик, но около него.

— Насколько вообще подготовка к разным поединкам может различаться? Условно, к Бетербиеву, может, нужно больше каких-то заготовок, к Айферту – меньше?

— Дима с начала своей профессиональной карьеры всегда одинаково подходит к подготовке в физическом и техническом плане, оттачивает практически одно и то же много лет. Это ему приносит победы, поэтому мы ничего не меняем.

Дмитрий Бивол Фото: Донат Сорокин/ТАСC

— Айферта многие списывают, а вы как тренер видите какие-то качества у него, которые нужно выделять?

— Я просто уже на столько разных историй в боксе насмотрелся. Даже если вокруг говорят, что это самый слабый соперник, нужно относиться всегда осторожно, потому что столько моментов есть, когда недооценивали соперника. Дмитрий — ответственный парень, к любому сопернику он относится очень осторожно.

— Может как-то повлиять на бой то, что у Айферта намного меньше опыта в 12-раундовых боях?

— Мы сделаем свою работу, а то, что у него мало опыта, это ни о чём не говорит. У него шанс жизни появился, он будет отдаваться полностью и делать всё, чтобы использовать этот шанс. Наша задача не дать ему такой возможности и показать красивый бокс.

— Бой в России, Бивол здесь не боксировал пять лет. Если сравнивать нынешнюю обстановку с Саудовской Аравией или США, то как вам?

— Не отстаёт. Екатеринбург никак не отстаёт, всё на уровне. Мы здесь проходим подготовку, всё на мировом уровне, молодцы.

— Не знаю, видели вы или нет, но Артур Бетербиев в новом интервью вновь говорил о несостоявшейся трилогии с Биволом и слове, которое не сдержали.

— Уже много раз я слышал эти интервью, мы никак не реагируем. Говорить можно всё что угодно, но каких-то конкретных предложений или вопросов не поступало. Дима делает свою работу. Это зависит не от него, а от промоутеров, менеджеров, компаний, в которых выступают боксёры.

— Не считаете, что сейчас Бетербиеву нужно провести ещё один бой, чтобы трилогия снова стала актуальной?

— Я думаю, что Диму это мало беспокоит. Нужно проводить ему бой или нет — это его дело. Если бой будет выгоден и интересен, Дима его примет. Если это уже пройденный этап, то Дмитрию нужно завоёвывать новые победы с новыми именами.

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев Фото: Mark Robinson/Getty Images

— WBO уже назначила Каллума Смита обязательным претендентом на титул, и Бивола могут лишить пояса, если он с ним не подерётся в случае победы над Айфертом. Будет ли этот фактор влиять на выбор следующего соперника?

— Я думаю, что этот фактор будет учитываться, и будут смотреть на то, что там по времени и подготовке, всё это будет учитываться. Если это будут правильные дата и место, Дима примет бой. Не примет — значит, будут другие предложения.

— Отказаться от пояса не станет проблемой?

— Он уже все пояса брал. Сейчас один пояс на кону не стоит в бою. В общем, ничего страшного.

— Бивол относительно недавно потерпел первое поражение в профессионалах. Это как-то отразилось на его настрое или мотивировало дополнительно?

— Я видел, что Дима разозлился на себя после этого. Психологически это его никак не надломило, он стал ещё злее. Бивол знал, чего ему не хватило в том бою, в следующем он прибавил. Но он может ещё больше и лучше.

— Если бы спрашивали ваше мнение, с кем биться Биволу, с Бетербиевым или Бенавидесом, то кого бы выбрали?

— Теоретически я могу выбрать всё что угодно, но у него главный тренер Геннадий Юрьевич Машьянов. Однако я бы хотел бой с Бенавидесом, хотел бы, чтобы Дима наказал его, как правильно сказал Геннадий Юрьевич, за язык. Истории там какие-то прослеживались. Я бы хотел, чтобы этот поединок состоялся. Бенавидес — сильнейший боксёр в крузерах, был бы отличный бой.

Дэвид Бенавидес Фото: Richard Pelham/Getty Images

— Биволу в этом году исполнится 36 лет. В какой момент пойдут разговоры о возрасте и о том, что пора думать о завершении карьеры?

— В любой момент, когда Дима устанет. Но пока я не вижу этого, глаза у него горят. Если такие разговоры начнутся, то, наверное, надо будет задуматься, а пока таких мыслей нет, надо выходить и драться.

— Рамирес, которого Бивол побил, брал два пояса в крузерах, Бенавидес поднялся и взял два пояса. Видите Дмитрия в этом весе в ближайшем будущем?

— Возможно, Дима поднимется и заберёт эти пояса. Это не исключено.

— Нет такого, что Бивол значительно меньше их в габаритах?

— Визуальный обман. Он дрался с Рамиресом, тот выглядит крупнее, но Бивол показывает боксёрский класс.