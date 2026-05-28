На пути к Усику — олимпийский чемпион. Огромный француз станет проверкой для Гассиева

11 июля в Москве состоится громкий боксёрский вечер – IBA.PRO 19. Организаторы традиционно постарались порадовать публику мощным кардом. Основное внимание привлекает поединок, в рамках которого выступит россиянин Мурат Гассиев. Сейчас он выдаёт серию из побед, поэтому начинает подумывать о боях за статусные титулы. А пока Мурату предстоит защита регулярного титула WBA в супертяжёлом весе. А соперника подобрали на славу. Оппонентом Гассиева станет громадный французский боксёр – Тони Йока. У него уже есть очень неплохой послужной список на профессиональном уровне, а также богатая любительская карьера. Справиться с таким оппонентом может быть очень непросто.

Что же мы знаем про французского боксёра? В глаза сразу бросается его антропометрия. 201 см роста при солиднейшем размахе рук – 208 см . На этом фоне Гассиев вовсе не выглядит великаном. На 192 см роста у него приходится размах в 194 см. И это может стать очень непростым испытанием для россиянина. Тони классно умеет пользоваться своими сильными сторонами. Он старается работать с дистанции, не особенно любит сближаться с оппонентами. Однако в этом и заключается его слабость. Если Мурат сможет подбираться вплотную, французу будет крайне непросто. И этим обязательно нужно пытаться пользоваться.

Следующий важный момент – у Йока солиднейшая карьера в любителях. 87 поединков – 57 побед. Кто-то может сказать, что такая статистика не выглядит эталонной. Но ключевая особенность Тони заключается в другом. Он шикарно подводит себя к самым главным вызовам. Уже в 2010 году о боксёре заговорили впервые. Тогда он взял юношеские Олимпийские игры в Сингапуре. Конечно, такой старт вряд ли стоит котировать высоко. Но позже Йока подтвердил, что всё это не было случайностью. В 2015 году француз стал триумфатором на чемпионате мира в Дохе. Причём прошёлся по всей оппозиции буквально катком. А в 2016 году в Рио-де-Жанейро забрал золотую медаль Олимпийских игр . Важно понимать, что далеко не у всех супертоповых боксёров есть за спиной такое достижение.

Тони Йока Фото: Alex Livesey/Getty Images

На профессиональном уровне карьера Йока пока складывается не совсем ровно. Он имеет рекорд 14-3 и сейчас идёт на серии из трёх побед. Правда, прямо перед этим проиграл три боя. Уступил Мартину Баколе, Карлосу Такаму и Рияду Мерхи. Стоило уровню оппозиции пойти на подъём, как Тони застопорился. Но сделал правильные выводы и снёс трёх оппонентов кряду. Последним в списке значится россиянин Арслан Яллыев . До боя с Йока он шёл непобеждённым – 16-0. Однако Тони перебоксировал соперника и забрал победу единогласным решением судей.

Француз не избежал громких скандалов по ходу профессиональной карьеры. Правда, пока нрав боксёра получается держать в ежовых рукавицах. Единственный большой срыв случился в 2018 году. Тогда Тони оказался в эпицентре допинг-эпопеи. Правда, не из-за положительного теста, а потому, что трижды пропустил процедуру. В итоге пришлось отбыть годичную дисквалификацию. И многие по-прежнему считают, что Йока уклонялся намеренно, поскольку не является «чистым» боксёром. А достоверно установить такой факт спустя долгий срок уже не представляется возможным.

Тони Йока Фото: Marc Ausset Lacroix/ZUMA/ТАСС

У Йока очень приличная команда. Ведет дела Тони менеджер Джеймс Принс. Тот самый, который вёл Андре Уорда, Флойда Мейвезера-младшего, Шакура Стивенсона. Поэтому продвигают француза действительно здорово. С первой попытки штурмовать топовый уровень соперников не получилось. А теперь Тони быстро получил в оппоненты Гассиева, что выглядит серьёзным авансом . А тренирует Йока Вирджил Хантер. Наставник вёл к важным победам именно Уорда. Сейчас в команде француза царит отличная атмосфера. И, видимо, это сказывается на результатах.

Для Мурата предстоящий поединок может стать важнейшей ступенькой. У россиянина три победы подряд – над Кемом Юнгквистом, Джереми Милтоном и Кубратом Пулевым. Все три – досрочные. А общий результат после перехода в тяжёлый вес – 7-1. Кажется, с такими показателями уже можно рассчитывать на что-то серьёзное. А если упрочить результаты, то, возможно, не за горами и потенциальный реванш с Александром Усиком.