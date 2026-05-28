«Последний танец» Усмана в PFL. Потом младшего Нурмагомедова ждут в UFC?

Разговоры о скором переходе Усмана Нурмагомедова в UFC идут давно, но в последние годы брат Хабиба Нурмагомедова выступал сначала в Bellator, где стал чемпионом и провёл несколько защит титула, а потом завоевал пояс в PFL. В последнем поединке Усман легко разобрался с Альфи Дэвисом, сначала забрав у него два раунда, а в третьем оформив удушающий приём .

Уже тогда было известно, что у Усмана остаётся один бой по контракту с PFL, что подтверждал вице-президент организации Майк Коган, и он же сообщил, что организация ведёт переговоры с бойцом: «Мы начали это обсуждать. Ещё есть время, однако мы уже начали. Если мы придём к соглашению, то придём. Нам было бы очень приятно сохранить Нурмагомедова. Он великолепный чемпион, уникальный боец, долго бился и в Bellator, и теперь — в PFL. Но если он решит, что не хочет оставаться, то как к этому готовиться? Если у кого-то есть идеи, я буду рад».

Пока нет никаких новостей о новом контракте, но зато анонсирован бой Усмана Нурмагомедова, который должен стать для 28-летнего россиянина последним в лиге. Чемпион будет защищать титул против непобеждённого Арчи Колгана. Бой возглавит турнир PFL в Нью-Йорке 31 июля . Американец, может, и не блещет (шесть финишей при рекорде 13-0), однако точно выглядит непростым тестом. Колган хорош в борьбе, в последних боях расправился с крепкими Мансуром Барнауи и Джей-Джей Уилсоном. Да, Усман всё равно большой фаворит, но Колган сейчас единственный претендент для Нурмагомедова.

Ещё в сентябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов называл трёх потенциальных соперников для брата: «Вижу трёх соперников: сначала – Пол Хьюз, потом – Альфи Дэвис, а затем – Арчи Колган. Думаю, было бы здорово, если бы он побил этих парней за один год, потому что это тройка лучших легковесов в PFL на данный момент. Полагаю, у PFL такой же план». Усман уже прошёл Хьюза и Дэвиса, наступила очередь для Колгана.

Скорее всего, это будет действительно последний бой для Нурмагомедова под эгидой этой организации . Многие давно ждут его в UFC, в команде этого тоже не скрывают. Если раньше был смысл притормозить и спокойно расти вне лучшего промоушена мира, так как там в лёгком веке правил одноклубник Усмана Ислам Махачев, то сейчас никаких преград для перехода нет.

И, конечно, очень любопытно, как покажет себя Нурмагомедов в другой лиге, потому что за последние годы мы чаще видим негативные примеры — бывшие звёзды PFL/Bellator переходят в UFC и либо становятся середняками, либо и вовсе сильно проваливаются. А Усману давно выдают авансы и регулярно отмечают его потенциал . Майк Коган тоже хвалил россиянина: «Усман — топ-боец. И моё личное мнение, он на сегодняшний день показывает, может быть, 40-50% от своего потенциала. То, что он в боях делает, это примерно 50% от того, что он умеет. Возможно, даже меньше. Настолько он талантливый. И по мере его развития вы увидите уникальные вещи, которые он может делать. Он дойдёт до чемпионства, это 100%».