Недооценка — самое страшное. Почему Айферт может доставить проблемы Биволу

30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» состоится большой вечер профессионального бокса, возглавит который поединок за титул чемпиона мира WBA и IBF между обладателем поясов россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом. Турнир стартует в 15:00 мск, главный бой ожидается в 21:30. Прямую трансляцию главного события вечера в прямом эфире покажет Первый канал, остальные поединки турнира можно будет посмотреть в сообществе RCC Boxing Promotions во «ВКонтакте» и на YouTube-канале организации.

Бивол подходит к поединку с Айфертом большим фаворитом, и в этом нет ничего удивительного. Дмитрий входит в десятку лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории, в прошлом году взял реванш у Артура Бетербиева, закрыл единственное поражение в карьере и стал абсолютным чемпионом мира. Да, сейчас поясом WBC владеет Дэвид Бенавидес, но Дмитрий по-прежнему остаётся сильнейшим боксёром в дивизионе. За плечами у россиянина победа не только над Бетербиевым, но и над Саулем Альваресом, Хильберто Рамиресом, Джо Смитом-младшим – в резюме Бивола множество соперников с большими именами, которые в том числе владели и чемпионскими поясами.

Айферт на этом фоне сильно уступает, причём не только Биволу, но и многим из тех, кого Дмитрий уже побеждал. В активе немца всего 14 боёв, в которых он одержал 13 побед. Единственное известное имя в этом списке – бывший чемпион мира Жан Паскаль. Его дважды в своё время нокаутировал Сергей Ковалёв, побеждал канадца и Дмитрий Бивол. Михаэль одолел Паскаля решением судей в 2023 году, когда тому стукнуло уже 40 лет. По итогам того поединка, кстати, Айферт и стал обязательным претендентом по линии IBF.

Поэтому на бумаге Михаэль выглядит лёгкой прогулкой для Бивола и той самой разминкой перед супербоями. На это намекал и промоутер Дмитрия Эдди Хирн, когда ещё в конце 2025 года называл следующий поединок россиянина менее масштабным, чем трилогия с Бетербиевым. Но бокс не прощает потерю концентрации и недооценку соперника, так что даже в статусе безусловного фаворита Дмитрию важно подойти к бою серьёзно, иначе Айферт может неприятно удивить.

Не стоит забывать, что Дмитрий выходит в ринг после серьёзной операции на спине. Никто, кроме самого Бивола и его команды, не знает, в какой сейчас форме российский чемпион. И никто не может заранее предсказать, как будет вести себя спина Дмитрия во время поединка. Айферт – тот боксёр, который не стесняется применять в боях грязные приёмы. Частенько удары Михаэля приходятся по затылку соперников, причём есть ощущение, что немец делает это намеренно. А зная об операции Дмитрия, Айферт может сместить фокус запрещённых атак как раз на спину Бивола – например, периодически накидывать удары из клинча именно туда.

Да и в целом недооценка может выйти боком. Для Михаэля это шанс жизни, такого боя у него, может, и не будет больше в карьере, поэтому нет сомнений, что немец выложится на 200%: спортивный азарт и голод до побед иногда сильно влияют на то, что происходит в ринге. Да, у Айферта ещё никогда не было соперника уровня Бивола, и резюме немца не сильно впечатляет, но тем не менее он добрался до статуса претендента на титул чемпиона мира. Михаэль любит агрессивный бокс, любит работать первым номером, активно включается, если заметит, что соперник «плывёт». Так что если Айферт увидит шанс зацепиться за победу, он будет максимально стремиться им воспользоваться.

Бивол, конечно, это понимает, и, судя по заявлениям на пресс-конференции, о недооценке соперника речи не идёт – чемпион готов к серьёзному поединку.

«Волнения и переживания всегда есть, всегда будут, и они должны быть. Просто нужно уметь жить с ними. Если ты не волнуешься – это плохо. Значит, недооцениваешь соперника или халатно относишься к бою. Главное, чтобы волнение не переросло в пожар, но огонёк внутри надо поддерживать. Я справляюсь с этим, отдавая все силы в лагере», — сказал Бивол.

На Айферте в предстоящем поединке лежит меньше ответственности. Точнее, она на нём практически не лежит. Что будет, если Михаэль проиграет? Ничего не изменится. При любых раскладах немец только прибавит в популярности и узнаваемости, особенно если даст тяжёлый бой Биволу. А вот Дмитрий в той ситуации, когда ошибок допускать нельзя. На кону не только титулы, но и потенциальные громкие бои, которые могут сорваться, если в поединке с Айфертом что-то пойдёт не так.

Ну и не стоит забывать, что Дмитрий выходит в ринг после серьёзного простоя: он не боксировал больше года. И это тоже может сказаться на ходе поединка и его рисунке. Правда, немец и вовсе не дрался почти два года, так что он находится не в лучшей ситуации. Однако каждый боксёр справляется с простоем по-разному: кому-то пауза идёт на пользу, кому-то, напротив, вредит.

У Айферта есть свои аргументы если не на победу, то хотя бы на то, чтобы значительно усложнить жизнь Биволу в ринге. Но при всех этих аргументах Дмитрий остаётся большим фаворитом: удивить нашего чемпиона немецкому претенденту будет сложно.