Через медные трубы — к величию в MMA. Биография неповторимого Конора Макгрегора

11 июля в Лас-Вегасе, США, состоится грандиозный номерной турнир – UFC 329. Для многих фанатов смешанных единоборств он стал самым ожидаемым в году. А всё потому, что в октагон наконец-то возвращается Конор Макгрегор. Пятилетний простой не стал преградой для того, чтобы подписать контракт и нацелиться на противостояние с Максом Холлоуэем. Парней ждёт реванш с историей – первый бой состоялся в августе 2013 года. С тех пор прошло очень много времени. И к новой битве в статусе очевидного фаворита подходит именно Холлоуэй. Но славная история Конора говорит о том, что Ноториус умеет удивлять. Он не раз переписывал книгу рекордов лучшего промоушена на планете. Возможно, настало время для новой отметки.

Имя: Конор Макгрегор

Дата рождения: 14 июля 1988 года

Место рождения: Крамлин, Дублин, Ирландия

Рост: 175 см

Размах рук: 188 см

Рекорд: 22-6

Весовая категория: лёгкая

Спортивное детство и любовь к футболу

14 июля 1988 года в Ирландии появился на свет Конор Макгрегор. Рос мальчишка в районе Крамлин, где начал своё школьное обучение. Любопытно, что изначально Конора привлекал совсем другой вид спорта. Макгрегор обожал футбол, играл за детскую команду «Лудерс Селтик». Но в 12 лет его отправили в секцию по боксу. При этом футбол Конор не бросал, совмещал тренировки с единоборствами. Ими он занимался, чтобы поднять самооценку, а также перестать бояться хулиганов. Да, Макгрегор не с самого раннего детства был плохишом. Сейчас в это даже сложно поверить. Но тогда желание заниматься боксом было вызвано именно страхом.

В 18 лет Макгрегор вместе со всей семьёй отправился в другой район – Лукан. Пригород Дублина стал новым домом для Конора. Примечательно, что в тот момент ирландец начал изучать искусство профессии сантехника. На тот момент жизнь юного парня была очень сложной. А главное – он не мог понять, чем именно хочет заниматься дальше. Естественно, рассуждения сопровождались различными вариантами. И постепенно Конор начал задумываться, что вполне можно податься в спорт. Однако, казалось, ему не хватало какого-то щелчка для того, чтобы всё-таки пересилить себя и начать карьеру бойца.

Конор Макгрегор в детстве Фото: Из личного архива бойца

От водопровода – до боёв

Время шло, Конор осваивал профессию. Водопровод не особо «цеплял» Макгрегора. И тогда на горизонте появился Том Иган. Боец UFC стал другом для Конора. Он занимался с Макгрегором, спарринговал. И фактически стал человеком, который привёл талантливого парня в смешанные единоборства. Ирландец заинтересовался MMA, поскольку понимал, что это может стать для него выходом из бедности. Работу сантехником и водопроводчиком он быстро забросил. И на протяжении долгого времени существовал только на пособие по безработице. А оно было мизерным, не позволяло нормально обеспечивать себе жизнь.

Очень сильно помогло то, что парня поддерживала девушка – Ди Девлин. Она стала той самой чудесной «соломинкой», за которую и зацепился Конор. Ди долгое время работала на нескольких работах, а ещё возила Макгрегора на тренировки в зал. Всё ради того, чтобы возлюбленный мог посвятить себя спорту. И ирландец просто не мог отступить, имея такую мотивацию. Он быстро начал осваивать работу в партере, поскольку много времени уделял на матах именно этому компоненту. А ударная техника была отработана и без этого. Сказались годы занятий боксом.

Молодой Конор Макгрегор Фото: Из личного архива бойца

Любительские поединки и первое признание

Любительская карьера стартовала в феврале 2007 года. Именно тогда ирландец выступил на первом для себя турнире – Irish Ring of Truth. Соперником стал Киран Кэмпбелл, а результат – победа в первом раунде. В итоге промоушен Irish Cage of Truth быстро заметил яркого парня, предложив ему контракт. В те времена Конор ещё не отличался такой провокационной внешностью, как сейчас. Но подкупил своим желанием, огнём в глазах. Было понятно, что за результат Макгрегор готов цепляться зубами. В этом не было ничего удивительного.

Переломным моментом для Конора стало знакомство с Джоном Каваной. Он тренировал в зале Straight Blast Gym, где и начал заниматься с Макгрегором. Кавана разглядел в пареньке невероятный талант. А главное – настаивал на том, что Конору уже пора в профессионалы. Конечно, самого Ноториуса такая перспектива манила, но было довольно страшно. Макгрегора смущало, что он довольно короткий срок занимался смешанными единоборствами. Однако при этом внутри разгорался настоящий огонь. Ирландец хотел ещё повариться в любителях. Но так уж случилось, что тот самый поединок с Кэмпбеллом остался единственным на таком уровне.

Молодой Конор Макгрегор Фото: Cage Warriors

Жизнь на пособия и мечта о большом спорте

Сложности с финансами и трудная жизнь навевали Конору мысли о большом спорте. И стали рычагами в руках Каваны. В итоге Макгрегор принял решение покорять Cage Warriors. И в этом промоушене начал демонстрировать яркие, однако не всегда стабильные выступления. Достаточно просто напомнить, что за шесть первых поединков на профессиональном уровне случилось сразу два поражения. К слову, они всё-таки обнажили то, что Конор так и не смог стать безупречным в партере. В стойке он был готов перебить любого. Но Артемий Ситенков и Джозеф Даффи его засабмитили.

После второй осечки Макгрегор разозлился так, что соперники начали улетать один за другим. Восемь побед подряд, семь – нокаутами. А главное – Конор стал чемпионом Cage Warriors сразу в двух весовых категориях. Постепенно в жизни ирландца начали расходиться тучи. Но сильно радоваться было слишком рано. Впереди ждали более статусные испытания, поскольку на Макгрегора положили глаз в UFC. И предложили ему перейти в лучший промоушен на планете. Естественно, Конор буквально грезил такой возможностью. Поэтому закономерно принял предложение, практически не раздумывал над подобной возможностью, а решился и поставил подпись под контрактом.

Конор Макгрегор Фото: Cage Warriors

UFC превращает жизнь в сказку

В UFC всё пошло по накатанной. С самого начала Конор стал колотить оппозицию. Маркус Бримейдж, Макс Холлоуэй, Диего Брандао, Дастин Порье, Деннис Зифер. Макгрегор не просто побеждал, он уничтожал оппонентов. На пять стартовых поединков пришлось три бонуса за выступление вечера. Поэтому очень быстро ирландец добрался до боя за временный пояс чемпиона UFC в полулёгком весе. Чеда Мендеса получилось разбить под самый занавес второго раунда. А затем случилось то, что навсегда запомнилось фанатам MMA.

Поединок с Жозе Альдо за полноценный чемпионский пояс UFC. Запредельные ожидания от Конора. Громкие пресс-конференции. Экстравагантное поведение ирландца. Казалось, бразилец готов буквально «сожрать» Макгрегора. Но в октагоне фанаты увидели самый странный титульный бой в истории. Альдо сразу пошёл вперёд, однако за это и поплатился. Конор отступил на шаг, выбросил левый боковой и просто обрушил оппонента на канвас. В итоге добивание было лишь формальностью. Судья уже летел спасать южноамериканца. А на таймере горели цифры – 13 секунд. Фантастическая победа Ноториуса.

Конор Макгрегор и Жозе Альдо Фото: John Locher/AP/ТАСС

Золотые годы – чемпионские пояса

Сидеть долго в полулёгком весе Конор не собирался. Правда, решил перепрыгнуть не на одну, а сразу на две весовых. И отправился в полусредний дивизион. Там прошли два поединка с Нейтом Диазом. Первый остался за гангстером, второй – за Ноториусом. Но Макгрегор достаточно быстро понял, что выступать с такими тяжёлыми парнями очень непросто. Поэтому было принято решение спуститься в лёгкий дивизион. И там организация сразу дала ирландцу чудо-шанс. Поединок с Эдди Альваресом носил статус титульного. И уже во втором раунде получилось финишировать американца. Конор стал двойным чемпионом UFC.

Конор был на волне хайпа. Поэтому достаточно ожидаемо он принял решение попробовать свои силы в боксе. Но не с каким-то проходным соперником. Оппонентом Макгрегора сразу стал Флойд Мейвезер-младший. Да, один из самых богатых и известных боксёров на планете. Бой получился невероятно кассовым. Он собрал 4,3 млн PPV – фантастические цифры. 12-раундовый поединок продлился практически всю дистанцию. На старте даже показалось, что Макгрегор сможет удивить. Однако в 10-м раунде Флойд включился на максимум и поставил точку, финишировав Конора. А затем в жизни ирландца начались тяжёлые времена.

Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер-младший Фото: Isaac Brekken/AP/ТАСС

Всё ради боя жизни

После двухлетнего простоя Конор вернулся в UFC. Поединком с Хабибом Нурмагомедовым. Пожалуй, до сих пор именно он является самым знаковым боем всех времён. И не только в этой организации. Разогревалось всё феноменально. Взаимные оскорбления – Макгрегор вообще не стеснялся в выражениях. Постоянные стычки и скандалы. Нападение Ноториуса на автобус. Было понятно уже тогда, что перед фанатами – лучший бой в истории. А если и не лучший, то самый громкий и значимый. Поэтому все ждали момента, когда парни выйдут в клетку.

Сам бой обернулся для Конора разочарованием. На старте поединка Макгрегор выглядел достаточно неплохо. Однако чувствовалось, с какой методичностью и размеренностью действует Нурмагомедов. Хабиб давил, наращивал обороты. И к четвёртому раунду сделал то, что хотел. Поймал Конора в захват и затем сдавил так, что вынудил Макгрегора сдаться. Что было дальше? Все прекрасно помнят. Прыжок Орла из клетки, массовая потасовка. А ещё – пустые глаза Конора. В них была видна вся боль после того, как он проиграл главный поединок в жизни.

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов Фото: John Locher/AP/ТАСС

Бесславные годы и мучения

Дальше ситуация быстро стала усугубляться. Да, была победа над Дональдом Серроне. Её Конор одержал в 2020 году. Но Ковбоя тогда уже успели списать на пенсию. А для Макгрегора это было лёгкой прогулкой. Он за 40 секунд одолел оппонента. И сорвал порцию критики за то, что справился с ветераном. Поэтому ничего особенного тот поединок не принёс. Разве что то, что публика окончательно ополчилась на Конора. К тому моменту он окончательно снискал славу Печально известного. Именно такое прозвище и носил Макгрегор – Ноториус.

Затем было сразу два реванша с Порье. Оба – неудачные. Сначала в январе 2021 года Конор улетел в нокаут во втором раунде. А спустя шесть месяцев в третьем поединке случилась жуткая травма. Макгрегор на последних секундах первого раунда отступал, подвернул ногу и получил перелом. В тот момент стало понятно, что карьера Конора катится под откос. Но ещё не было осознания, что настолько быстро и безнадёжно. К сожалению, сразу после того боя Макгрегор стал избегать выходов в клетку. И начались не самые приятные времена.

Конор Макгрегор и Дастин Порье Фото: John Locher/AP/ТАСС

Долгая пауза и скандалы

Конор взял долгую паузу. Однако при этом постоянно был в информационном поле. Постоянно мелькал там со скандалами. Судился с лучшим другом – Артёмом Лобовым. Причём настолько сильно испортил с ним отношения, что парни практически ненавидят друг друга. Избивал маскота на баскетбольном матче. Вокруг фамилии Макгрегора постоянно был этот неприятный флёр. Дополнительно постоянно ходили слухи об алкогольной зависимости и запрещённых веществах. А фотографии огромного Конора многие расценивали так, что он сидит на допинге, стероидах.

Усугублялась ситуация тем, что ирландец начал водить публику в UFC за нос. Постоянно анонсировал своё возвращение. Подогревал потенциальные бои. Но попросту пропадал. В итоге Дане Уайту приходилось лишь оправдываться. К 2025 году скандалы никуда не делись, лишь стали более серьёзными. То Конор нападал на посетителя в ночном клубе, то плевал в лицо фанату Хабиба. Кроме того, пришлось выплатить Лобову огромную компенсацию за виски. Со временем фамилия Макгрегора практически стала синонимом к слову «проблемы».

Семейные дела и судебные интриги

В 2025 году Конор сыграл свадьбу с Ди. Это случилось спустя 17 лет после того, как пара познакомилась. Тем удивительнее, что случилось это после самой резонансной истории в жизни Макгрегора. Конор вляпался в грандиозный скандал. Он получил иск о сексуальном насилии в отношении Никиты Хэнд. Согласно показаниям, всё произошло в декабре 2018 года. В итоге Макгрегор был вынужден признать факт измены. А также оказался виновным по версии присяжных. Могло показаться, что одна из самых крепких пар в истории смешанных единоборств распадётся.

При этом у Конора и Ди действительно большая семья. Они воспитывают четверых детей. Конор Джек Макгрегор-младший родился в 2017-м, Кроя – в 2019-м, Риан – в 2021-м, а Мак – в 2023-м. Три сына и дочь – самое важное наследие в жизни Ноториуса. Особенно важно, что пара смогла сохранить свои отношения в момент, когда они оказались в эпицентре настоящего судебного шторма.

Политическая и актёрская жизнь Ноториуса

Конор пробует свои силы не только в боях. Так, Макгрегор засветился в Голливуде. Он снялся в фильме «Дом у дороги». В боевике главным героем был бывший боец UFC Элвуд Далтон в исполнении Джейка Джилленхола. А часть сцен снималась прямо во время одного из номерных турниров. Макгрегор сыграл неуравновешенного и слегка безумного наёмника Нокса. И сделал это просто отлично. Многие критики после выхода картины признали, что именно Конор, пусть актёрским мастерством он и не блистал, устроил много экшена и захватил всё внимание.

Активен Конор и на политическом поприще. Он прекрасно понимает, что является одним из самых известных и статусных людей в Ирландии. Поэтому постоянно мелькает в информационном поле, ругая правительство. Кроме того, совсем недавно у Макгрегора была встреча с Дональдом Трампом – президентом США. И тогда Конор заручился поддержкой со стороны политика. Кроме того, Макгрегор не раз заявлял о готовности баллотироваться. Причём сразу в президенты Ирландии. Но пока эти слова не претворил в жизнь. А ещё Ноториус отлично относится к России. И много раз позитивно высказывался про Владимира Путина: «Я обожаю Путина, он крутой мужик. Я знаю, что русские – сильные люди, они чуют подвох за милю. Путин тоже это чует, поэтому он управляет своей страной. Ещё я знаю, что он большой поклонник единоборств, поэтому Россия – одна из ведущих стран в мире, если не ведущая».

Долгая дорога «домой»

Летом 2026 года Макгрегор возвращается «домой». Он вновь выступит в UFC. Это была действительно долгая дорога. С момента последнего поединка пройдёт ровно пять лет. Говоря откровенно, за это время многие фанаты успели перестать верить в то, что Конор всё-таки сдержит слово и вернётся. Однако он возвращается. Реванш с Холлоуэем должен расставить всё по своим местам. Если Ноториус победит, он вполне может задержаться надолго. А вот если проиграет… То, скорее всего, вновь пропадёт. Или даже положит перчатки в центр октагона.

В любом случае Конор сколотил шикарную карьеру. Да, она была полна скандалов, интриг и различных неприятных эпизодов. Но это не отменяет того факта, что ирландец добился огромных успехов в спорте. И теперь у него есть шанс написать новую страничку своей истории.