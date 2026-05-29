«Хочу занять место Иноуэ». Говорим с топ-боксёром из команды Бивола

30 мая в Екатеринбурге пройдёт вечер профессионального бокса, в рамках которого российский боксёр Дмитрий Бивол будет защищать пояса чемпиона WBA и IBF в полутяжёлом весе, его соперник – Михаэль Айферт. Также на турнире выступит ряд других спортсменов, среди которых друг Бивола, представляющий ту же команду, Мухаммад Шехов. Он встретится в ринге с Эрни Бетанкуром в претендентском поединке. В интервью «Чемпионату» Мухаммад рассказал, как себя чувствует перед первым боем в одном карде с Биволом, заявил о своих амбициях заполучить поединок с абсолютным чемпионом мира Наоей Иноуэ и при этом признал японца лучшим боксёром мира прямо сейчас. Также Шехов высказался о спорной остановке боя Усик — Верхувен и назвал боксёра, с кем хотел бы увидеть следующий бой Дмитрия Бивола.

— Как твоя подготовка? Ты проводил её с Биволом или отдельно?

— Всё прошло хорошо, по плану. В два этапа. Сначала ФП, физика, потом уже спарринги. Первый лагерь проходил с Биволом, да.

— Есть что-то, чему научился у Бивола за все годы, что тренируетесь вместе?

— Много чему. Мы же с ним не первый год дружим, ещё со сборной. Много чему учусь у него и в боксе, и в жизни. Как человек он правильный пример подаёт, у него есть чему поучиться. Многим молодым советую присматриваться к тому, как он себя ведёт, не смотря на то, какой у него статус.

— Первый раз ты с ним в одном карде. Каково это вообще? Может, как-то мотивирует дополнительно?

— Знаешь, внутри как будто такой праздник. Давно хотел, давно планировали, что было бы круто в одном карде быть. Брат и братишка в одном карде чтобы боксировали. И вот это случилось.

— Ты высоко в рейтингах трёх организаций, у тебя уже приличный рекорд. Веришь, что предстоящий бой приблизит к титульнику?

— Верю, потому что мы давно уже приближаемся, и нас оттягивают обратно. Мы то обязательные претенденты, то снова нас назад. Но в этот раз хотелось бы, чтобы никто никуда не соскочил.

— Был уже какой-то разговор на эту тему? Может, дали какие-то гарантии?

— Гарантий не давали, но вот Иноуэ у нас абсолютный чемпион мира, он суперчемпион (обладатель пояс WBA Super. — Прим. «Чемпионата») и должен защищать пояса. По плану говорили, что победитель боя между Иноуэ и Накатани и победитель нашего поединка должны встретиться. Это было обговорено с промоутерами и президентом WBA Хильберто Мендосой. И я ещё по другим версиям вхожу в десятку: в WBO — третий, в IBF — шестой или седьмой. Загадывать сильно не будем, но вроде как всё идёт к тому, что если в этом бою всё чётко и красиво делаем, то встретимся с победителем того поединка.

— Если победишь, то ждём, что возьмёшь микрофон и бросишь громкий вызов Иноуэ?

— Да, конечно. Я буду обязательным претендентом, и надо говорить об этом, чтобы он обратил внимание и никуда не соскочил. Были моменты там… Например, когда у него сорвался Сэм Гудман, мы тогда были на хороших местах в рейтингах, мои менеджер и промоутер связывались с его стороной, предлагали организовать бой. В итоге они корейца, 15-го или какого-то номера в рейтинге, выбрали, с ним отбоксировали, соскочили. А тут уже да, будем громко говорить.

— Тебе непринципиально, где мог бы пройти бой с Иноуэ?

— Нет, нисколько не принципиально, лишь бы этот бой состоялся. Тем более он считается лучшим боксёром в дивизионе и не только, занимает первое место в P4P. Наши задача и цель — боксировать с лучшими, выигрывать, забирать пояса и зарабатывать деньги, обеспечивать семью.

— Если как-то получится, что Иноуэ тебе не дали, то интересен, например, Накатани?

— Нисколько мне Накатани не интересен, мне интересен Иноуэ. Только он. Либо пускай пояс отдают (смеётся).

— Как вообще тебе последний бой Иноуэ с Накатани? Есть признаки спада или ты что-то увидел, чем мог бы воспользоваться?

— Я давно его изучаю, давно слежу за ним, он абсолютный чемпион. Мы с тренером давно изучаем его. В этом бою мы увидели великолепный бокс, шахматы с двух сторон, они фехтовали, каждый осторожничал. В крайних раундах где-то кто-то раскрылся. Могу сказать, что они очень техничный, тактический и аккуратный бокс показали.

— Иноуэ на сегодня заслуживает первую строчку в P4P, это лучший боксёр мира?

— Да, он заслуженно лучший боксёр мира. За год он четыре боя провёл, и с хорошими боксёрами. С Муроджоном Ахмадалиевым, Накатани, другими ребятами. Поэтому заслуженно первый номер P4P, и я хочу занять его место.

— То есть, если получаешь этот бой и побеждаешь, ты лучший в мире?

— Думаю, не сразу это будет. Придётся где-то это подтверждать, и мы будем это делать. Конечно, когда ты побеждаешь такого боксёра, то твоя психология по-другому работает, и ты ещё больше растёшь.

— Смотрел бой Усика с Верхувеном? Как тебе остановка?

— Я отдыхал в это время, у меня режим. Отрывки только видел, тренер посмотрел бой. Остановка — ошибка судьи. Тренер показывал, что он не первый раз такую ошибку допускает. Боксёры тут ни при чём, они боксируют, это судья. Усик делал свою работу, тот делал свою работу, остановили вовремя или нет – это уже ошибка судьи.

— Когда звезда калибра Усика выходит с кикбоксёром с рекордом 1-0 и проигрывает ему раунды, это как-то дискредитирует бокс?

— В боксе всякое бывает. Соперник неудобен, не выспался, не так себя чувствуешь, акклиматизацию не успел пройти. Мы не знаем, мы не на его месте, только он, боксируя там, может оценить состояние, форму. Со стороны я видел, что парень рослый, большой, для Усика это было очень неудобно, потому что Верхувен ещё и крепкий, непробиваемый. В конце Рико начал раскрываться. Усик уже начал его там на ножках раскрывать, это я увидел.

— В случае победы Бивола над Айфертом, с кем было бы интереснее увидеть его бой — с Бетербиевым или Бенавидесом?

— В нашей команде говорят о трилогии. И он сам говорит, и другие ребята. Трилогия интересна самому Биволу, чтобы точку поставить. Но если смотреть со стороны, то Бенавидес — звезда, которая находится в космосе. Все смотрят на него. И Бивол — звезда. И вот есть два боксёра Бивол и Бенавидес, мне кажется, это более интересно. Я подчеркну, что очень хорошо отношусь к Артуру, мы были в сборной вместе много лет. Я его знаю, он нормальный, хороший, порядочный боксёр, есть заслуги. К нему только уважение, он трудяга, ждёт этого часа, несмотря на возраст. Но если так посмотреть, конечно, людям интересно, кто победит — Бивол или Бенавидес. Это интереснее, чем с Артуром. Было бы классно, если бы Бетербиев чуть-чуть подождал, прошёл бой Бенавидес — Бивол, а потом – трилогия за абсолютного чемпиона. Было бы ещё интереснее, мне кажется.

— Твои ожидания от собственного поединка и прогноз на бой Бивол — Айферт?

— Мой бой будет очень зрелищный, потому что я проголодался, крайний бой проводил в июле. Будет зрелищный, агрессивный бой, но при этом хладнокровный. А бой Бивола… Мне кажется, будет техничный и красивый поединок, и, думаю, в крайних раундах Дима должен его «посадить».